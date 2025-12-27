Новини
Днешните управници в Сирия убедили Москва да не се застъпва за Башар Асад по време на бунта

Днешните управници в Сирия убедили Москва да не се застъпва за Башар Асад по време на бунта

27 Декември, 2025 10:27, обновена 27 Декември, 2025 10:34

  • асаад хасан ал-шибани-
  • сирия-
  • башар асад-
  • русия

Имах чувството, че разговарям със самия Путин, заяви външният министър Асаад Хасан ал-Шибани

Днешните управници в Сирия убедили Москва да не се застъпва за Башар Асад по време на бунта - 1
Асаад Хасан ал-Шибани, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сирийските бунтовници убедили Русия да не се застъпва за бившия президент Башар Асад, заяви пред списание Al Majalla Асаад Хасан ал-Шибани, министър на външните работи на временното сирийско правителство.

Според него до 2024 г. сирийските бунтовници са били изправени пред стратегически избор. Иран вече не е можел да оказва значителна подкрепа на Асад, влиянието му е отслабнало, но Русия е останала активна.

„Разговаряхме с много високопоставен служител. Няма да го назовавам, но имах чувството, че говоря директно с президента Владимир Путин“, каза ал-Шибани, визирайки преговорите с руската страна.

Той отбеляза, че Русия е приела сериозно посланието, че свалянето на Асад не означава изтегляне на руските войски от Сирия.

Изтеглянето на руските войски от Дамаск е предизвикало колапса на силите на Асад. "Ако руснаците си тръгват, това означава, че знаят, че бунтовниците скоро ще пристигнат", каза дипломатът.

Ал-Шибани коментира и ситуацията около руските бази в Хмеймим и Тартус. Той уточни, че ако наличието на тези две бази е в интерес на Сирия, руските войски биха могли да останат в страната - в сегашния си вид те не служат за никаква цел, но няма и планове да се оставят като резерва.

На 8 декември 2024 г. командването на Свободната сирийска армия, подкрепено от САЩ и Турция, обяви, че управлението на Башар Асад е „приключило“. По-късно медиите съобщиха, че Асад и семейството му са избягали в Москва, а Русия им е предоставила убежище „по хуманитарни причини“.

През октомври сирийското външно министерство обяви, че републиката преговаря с Русия за военните бази и съдбата на Башар Асад.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ал-шиибани

    0 1 Отговор
    дали се сеща какво го очаква ?

    10:38 27.12.2025

  • 3 Где Купянск?

    2 3 Отговор
    Като видяха дебелия край руснаците избягаха и от Сирия като бити федерасти.

    10:38 27.12.2025

  • 4 Асад

    1 0 Отговор
    Ще яде посолена риба с убийствено вкусни руски подправки съвсем скоро

    10:40 27.12.2025

  • 5 Ефектът на бумерангът

    1 0 Отговор
    Споко, руснаците пак ще се върнат

    10:42 27.12.2025

