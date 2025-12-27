Днешните управници в Сирия убедили Москва да не се застъпва за Башар Асад по време на бунта

Сирийските бунтовници убедили Русия да не се застъпва за бившия президент Башар Асад, заяви пред списание Al Majalla Асаад Хасан ал-Шибани, министър на външните работи на временното сирийско правителство.

Според него до 2024 г. сирийските бунтовници са били изправени пред стратегически избор. Иран вече не е можел да оказва значителна подкрепа на Асад, влиянието му е отслабнало, но Русия е останала активна.

„Разговаряхме с много високопоставен служител. Няма да го назовавам, но имах чувството, че говоря директно с президента Владимир Путин“, каза ал-Шибани, визирайки преговорите с руската страна.

Той отбеляза, че Русия е приела сериозно посланието, че свалянето на Асад не означава изтегляне на руските войски от Сирия.

Изтеглянето на руските войски от Дамаск е предизвикало колапса на силите на Асад. "Ако руснаците си тръгват, това означава, че знаят, че бунтовниците скоро ще пристигнат", каза дипломатът.

Ал-Шибани коментира и ситуацията около руските бази в Хмеймим и Тартус. Той уточни, че ако наличието на тези две бази е в интерес на Сирия, руските войски биха могли да останат в страната - в сегашния си вид те не служат за никаква цел, но няма и планове да се оставят като резерва.

На 8 декември 2024 г. командването на Свободната сирийска армия, подкрепено от САЩ и Турция, обяви, че управлението на Башар Асад е „приключило“. По-късно медиите съобщиха, че Асад и семейството му са избягали в Москва, а Русия им е предоставила убежище „по хуманитарни причини“.

През октомври сирийското външно министерство обяви, че републиката преговаря с Русия за военните бази и съдбата на Башар Асад.