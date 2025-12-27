Саудитска Арабия ще отговори на военните действия на сепаратистите в Хадрамаут

Коалицията в подкрепа на легитимното правителство в Йемен, водена от Саудитска Арабия, заяви, че всякакви военни действия на сепаратистката групировка Южен преходен съвет (ЮПС) в източната провинция Хадрамаут, които противоречат на усилията за деескалация, ще бъдат пресичани с цел защита на цивилните, съобщи Саудитската агенция по печата (СПА), цитирана от БТА.
Изявлението на говорителя на коалицията, генерал Турки ал Малки, е в отговор на молбата на председателя на Президентския ръководен съвет на Йемен Рашад ал Алими. В молбата се призовава коалицията да предприеме незабавни мерки за защита на цивилните в Хадрамаут от "нарушения, извършвани от въоръжени групи, свързани с ЮПС", допълни Ройтерс.
Южният преходен съвет, който е подкрепен от ОАЕ, по-рано този месец изтласка подкрепяното от Саудитска Арабия международно признато правителство от седалището му в Аден, и заяви, че упражнява широк контрол над южните райони на страната.
Вчера ЮПС отхвърли призива на Саудитска Арабия силите му да се изтеглят от териториите, взети от него по-рано през месеца, като обяви, че ще продължи да осигурява сигурността в източните провинции Хадрамаут и Махра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
12:57 27.12.2025
2 Космодрум
12:57 27.12.2025
3 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #6
12:58 27.12.2025
4 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:58 27.12.2025
5 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
12:58 27.12.2025
6 Гост
До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":Путин ще го съдят на трибунала в Нюрнберг.
Коментиран от #8, #9
12:59 27.12.2025
7 ха-ха
13:01 27.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат
До коментар #6 от "Гост":Сега всеки ден, всеки час навсякаде има материал
13:12 27.12.2025