Саудитска Арабия ще отговори на военните действия на сепаратистите в Хадрамаут

Коалицията в подкрепа на легитимното правителство в Йемен, водена от Саудитска Арабия, заяви, че всякакви военни действия на сепаратистката групировка Южен преходен съвет (ЮПС) в източната провинция Хадрамаут, които противоречат на усилията за деескалация, ще бъдат пресичани с цел защита на цивилните, съобщи Саудитската агенция по печата (СПА), цитирана от БТА.

Изявлението на говорителя на коалицията, генерал Турки ал Малки, е в отговор на молбата на председателя на Президентския ръководен съвет на Йемен Рашад ал Алими. В молбата се призовава коалицията да предприеме незабавни мерки за защита на цивилните в Хадрамаут от "нарушения, извършвани от въоръжени групи, свързани с ЮПС", допълни Ройтерс.

Южният преходен съвет, който е подкрепен от ОАЕ, по-рано този месец изтласка подкрепяното от Саудитска Арабия международно признато правителство от седалището му в Аден, и заяви, че упражнява широк контрол над южните райони на страната.

Вчера ЮПС отхвърли призива на Саудитска Арабия силите му да се изтеглят от териториите, взети от него по-рано през месеца, като обяви, че ще продължи да осигурява сигурността в източните провинции Хадрамаут и Махра.