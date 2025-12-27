Новини
Саудитска Арабия ще отговори на военните действия на сепаратистите в Хадрамаут

27 Декември, 2025 12:55 835 9

  • йемен-
  • хадрамаут-
  • саудитска арабия-
  • хуси

Южният преходен съвет, който е подкрепен от ОАЕ, по-рано този месец изтласка подкрепяното от Саудитска Арабия международно признато правителство

Саудитска Арабия ще отговори на военните действия на сепаратистите в Хадрамаут - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Коалицията в подкрепа на легитимното правителство в Йемен, водена от Саудитска Арабия, заяви, че всякакви военни действия на сепаратистката групировка Южен преходен съвет (ЮПС) в източната провинция Хадрамаут, които противоречат на усилията за деескалация, ще бъдат пресичани с цел защита на цивилните, съобщи Саудитската агенция по печата (СПА), цитирана от БТА.

Изявлението на говорителя на коалицията, генерал Турки ал Малки, е в отговор на молбата на председателя на Президентския ръководен съвет на Йемен Рашад ал Алими. В молбата се призовава коалицията да предприеме незабавни мерки за защита на цивилните в Хадрамаут от "нарушения, извършвани от въоръжени групи, свързани с ЮПС", допълни Ройтерс.

Южният преходен съвет, който е подкрепен от ОАЕ, по-рано този месец изтласка подкрепяното от Саудитска Арабия международно признато правителство от седалището му в Аден, и заяви, че упражнява широк контрол над южните райони на страната.

Вчера ЮПС отхвърли призива на Саудитска Арабия силите му да се изтеглят от териториите, взети от него по-рано през месеца, като обяви, че ще продължи да осигурява сигурността в източните провинции Хадрамаут и Махра.


Саудитска Арабия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 3 Отговор
    Хутите са добри ора.Пуснаха нашите моряци по живо по здраво.

    12:57 27.12.2025

  • 2 Космодрум

    2 0 Отговор
    Какви са тези ракети на снимката ?

    12:57 27.12.2025

  • 3 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    6 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #6

    12:58 27.12.2025

  • 4 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    3 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:58 27.12.2025

  • 5 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    4 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:58 27.12.2025

  • 6 Гост

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат":

    Путин ще го съдят на трибунала в Нюрнберг.

    Коментиран от #8, #9

    12:59 27.12.2025

  • 7 ха-ха

    1 0 Отговор
    С тия турки ем малки , хуси-муси , хамасовци, ХУТИ-МУТИ и так далее оправия няма . Изобщо - тъмна Индия , с две думи ...

    13:01 27.12.2025

  • 9 СъBeтckияT пПeHиc AаAkp0бат

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Сега всеки ден, всеки час навсякаде има материал

    13:12 27.12.2025