Почина Деян Кюранов

Тази нощ почина нашият Деян. Скърбим. Неговият непокорен дух завинаги ще остане в сърцата ни. Борбата му за свобода завинаги ще е в спомените ни. Това написаха от Центъра за либерални стратегии, част от който бе политологът Деян Кюранов.

Той е доктор по философия, завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски". Син е на политолога проф. Чавдар Кюранов.

Роден в София. Доктор по философия към Софийски университет. Съосновател и член на Управителния съвет на ПК „Екогласност" 1989 - 1990 г. Участва в делегацията на Кръглата маса от страна на СДС. Съосновател е и на СДС. Напуска политиката през 1990 г. Оттогава работи в неправителствени организации.