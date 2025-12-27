Почина Деян Кюранов

Тази нощ почина нашият Деян. Скърбим. Неговият непокорен дух завинаги ще остане в сърцата ни. Борбата му за свобода завинаги ще е в спомените ни. Това написаха от Центъра за либерални стратегии, част от който бе политологът Деян Кюранов.
Той е доктор по философия, завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски". Син е на политолога проф. Чавдар Кюранов.
Роден в София. Доктор по философия към Софийски университет. Съосновател и член на Управителния съвет на ПК „Екогласност" 1989 - 1990 г. Участва в делегацията на Кръглата маса от страна на СДС. Съосновател е и на СДС. Напуска политиката през 1990 г. Оттогава работи в неправителствени организации.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #3
14:13 27.12.2025
2 8675
14:14 27.12.2025
3 Ще има и още
До коментар #1 от "гост":Бог да го прости! Но и аз за туй се замислих. Поредното доказателство за изключително циничният сценарий на т. нар. "преход".....
Коментиран от #11
14:16 27.12.2025
4 456
14:19 27.12.2025
5 кой не скача е...
14:23 27.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Един от реставраторите на капитализма
14:31 27.12.2025
8 Бахурчо
14:36 27.12.2025
9 Сърфисти
14:42 27.12.2025
10 Неутрален
14:42 27.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Евгени от Алфапласт
14:47 27.12.2025
13 Съосновател е и на СДС
тея почнаха разрухата на бг с мургавия иван костов
14:48 27.12.2025
14 България има един проблем
14:49 27.12.2025
15 Пустиня(к)
Коментиран от #24
14:52 27.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ГОЛЯМ ПРАЗ
15:03 27.12.2025
18 Расмусен
Коментиран от #22
15:04 27.12.2025
19 Точен
15:11 27.12.2025
20 Бог да го прости!
За туй стигнахме до натовеца Радев днес!
15:18 27.12.2025
21 хъхъ
15:28 27.12.2025
22 реалистъ
До коментар #18 от "Расмусен":За мъртвите - истината или нищо.
Коментиран от #25
15:28 27.12.2025
23 зззз
Няма един трудов ден в животеца си. Ял мекото на хляба и пак рано умрял.
15:29 27.12.2025
24 хъхъ
До коментар #15 от "Пустиня(к)":агент ивайло, политолога от село Миндя, сАлатински и Ал Йо чакат на опашката.
15:31 27.12.2025
25 Расмусен
До коментар #22 от "реалистъ":Точно това имах предвид с " натъртвайки на нищо ", щото ако понечим да казваме.....
15:36 27.12.2025