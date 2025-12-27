Новини
Почина Деян Кюранов

27 Декември, 2025 14:10 2 002 25

  • деян кюранов-
  • политолог-
  • център за либерални стратегии

Той е съосновател и член на Управителния съвет на ПК „Екогласност" 1989 - 1990 г.

Почина Деян Кюранов - 1
Кадър Факти
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тази нощ почина нашият Деян. Скърбим. Неговият непокорен дух завинаги ще остане в сърцата ни. Борбата му за свобода завинаги ще е в спомените ни. Това написаха от Центъра за либерални стратегии, част от който бе политологът Деян Кюранов.

Той е доктор по философия, завършил е Софийския университет „Св. Климент Охридски". Син е на политолога проф. Чавдар Кюранов.

Роден в София. Доктор по философия към Софийски университет. Съосновател и член на Управителния съвет на ПК „Екогласност" 1989 - 1990 г. Участва в делегацията на Кръглата маса от страна на СДС. Съосновател е и на СДС. Напуска политиката през 1990 г. Оттогава работи в неправителствени организации.


  • 1 гост

    32 4 Отговор
    А как пееше 45 години стигат ........на гърба на тати!

    Коментиран от #3

    14:13 27.12.2025

  • 2 8675

    29 3 Отговор
    Щом е НПО, няма милост.

    14:14 27.12.2025

  • 3 Ще има и още

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Бог да го прости! Но и аз за туй се замислих. Поредното доказателство за изключително циничният сценарий на т. нар. "преход".....

    Коментиран от #11

    14:16 27.12.2025

  • 4 456

    21 2 Отговор
    Ама така де ,трябваше да започнете ,от там ,че е член на СДС.

    14:19 27.12.2025

  • 5 кой не скача е...

    20 5 Отговор
    по коледа стават чудеса и тоя се е наскачал баш преди мечтаната му юрозона

    14:23 27.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един от реставраторите на капитализма

    23 2 Отговор
    За западни $ продаваха България. Но народецът бе виновен, особено по-младите. Сега ще сърбат горчивата попара на демокрацията.

    14:31 27.12.2025

  • 8 Бахурчо

    18 2 Отговор
    Един боклук по-малко. Радвам се искрено.

    14:36 27.12.2025

  • 9 Сърфисти

    22 1 Отговор
    От пропагандист на БКП се родил пропагандист на СДС.

    14:42 27.12.2025

  • 10 Неутрален

    14 3 Отговор
    Оялите се сдс-ари са по-бързи за отвъдното от червените бабички. В ада им е малко на разрушителите на цяла държава.

    14:42 27.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Евгени от Алфапласт

    12 2 Отговор
    Добра новина, благодаря!🤩

    14:47 27.12.2025

  • 13 Съосновател е и на СДС

    15 1 Отговор
    ясно
    тея почнаха разрухата на бг с мургавия иван костов

    14:48 27.12.2025

  • 14 България има един проблем

    18 0 Отговор
    Едни и същи родови линии са били еничари, царедворци, бкп-исти, същите наследници днес са нпо демокарасти. Вижте паси, терзиев, костов, боко, който се сетите от управляващите. Както са се продавали за турски алтъни, днес се продават за евра.

    14:49 27.12.2025

  • 15 Пустиня(к)

    15 1 Отговор
    Убаво е повлекъл крак. Аре сега ма.н.гасарянът от Драгалевци и придворните му да го последват. Барабар с баце и шайката му ГЕПИ.

    Коментиран от #24

    14:52 27.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ГОЛЯМ ПРАЗ

    10 1 Отговор
    ЕДИН ...АШИС ПО МАЛКО АМИН

    15:03 27.12.2025

  • 18 Расмусен

    11 0 Отговор
    Да изразим благоприличие и спазим максимата "за мъртвите или добро ,или нищо", натъртвайки на " или нищо"...

    Коментиран от #22

    15:04 27.12.2025

  • 19 Точен

    6 0 Отговор
    Пиша: нищо...

    15:11 27.12.2025

  • 20 Бог да го прости!

    6 2 Отговор
    Един от многото червени СДС ари.

    За туй стигнахме до натовеца Радев днес!

    15:18 27.12.2025

  • 21 хъхъ

    4 0 Отговор
    Виден соросоид. Последната му глупост беше създаването на някаква група "Антитръмпутинци". Иначе е син на виден комунист - Чавдар Кюранов. Сега кой ще ни пази от Тръмп и Путин?

    15:28 27.12.2025

  • 22 реалистъ

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Расмусен":

    За мъртвите - истината или нищо.

    Коментиран от #25

    15:28 27.12.2025

  • 23 зззз

    3 0 Отговор
    Напуска политиката през 1990 г. Оттогава работи в неправителствени организации.

    Няма един трудов ден в животеца си. Ял мекото на хляба и пак рано умрял.

    15:29 27.12.2025

  • 24 хъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пустиня(к)":

    агент ивайло, политолога от село Миндя, сАлатински и Ал Йо чакат на опашката.

    15:31 27.12.2025

  • 25 Расмусен

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "реалистъ":

    Точно това имах предвид с " натъртвайки на нищо ", щото ако понечим да казваме.....

    15:36 27.12.2025

