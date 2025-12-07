The Telegraph: Белият дом се въздържа от критики към Русия в актуализираната си Стратегия за национална сигурност

Белият дом се въздържа от критики към Русия в актуализираната си Стратегия за национална сигурност на САЩ, пише британския вестник The Telegraph.

Отбелязва се, че Вашингтон не е посочил принадлежността си към нито една от страните в конфликта в Украйна своята Стратегия за национална сигурност, но Съединените щати са „принудени да го разберат“. Вестникът смята, че лидерите на ЕС ще отбележат това с безпокойство, изисквайки обяснение от администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

На 5 декември Белият дом публикува актуализираната си Стратегия за национална сигурност на САЩ, в която се посочва, че възстановяването на стратегическата стабилност в отношенията с Русия е един от основните приоритети на външната политика на Европа.

САЩ заявиха, че прекратяването на военните действия в Украйна е техен основен интерес.