Гръцките фермери отпушиха "Промахон", движението е възстановено

7 Декември, 2025 06:21, обновена 7 Декември, 2025 06:24 593 2

Земеделците са освободили и двете платна на пътя, като движението е напълно възстановено и в двете посоки

Гръцките фермери отпушиха "Промахон", движението е възстановено - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Протестиращите гръцки фермери свалиха снощи блокадата на граничен пункт Промахон (срещу Кулата) на българо-гръцката граница и товарните камиони вече могат да преминават и в двете посоки, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

В информацията се посочва, че земеделците са освободили и двете платна на пътя, като движението е напълно възстановено и в двете посоки.

Земеделски производители и животновъди от района на Северна Гърция бяха затворили граничния преход за товарни камиони, пропускайки единствено автомобили, автобуси и камиони, натоварени с бързо развалящи се стоки.

По-рано вчера на граничен преход „Кулата“ се бе образувала километрична опашка от изчакващи тежкотоварни автомобили.

Продължават блокадите на протестиращите гръцки фермери по други пътни артерии на страната. Ситуацията е динамична и непрекъснато има нови промени.

В петък полицията в Солун използва сълзотворен газ срещу протестиращи земеделци, опитали се да блокират един от ключовите пътни възли в близост до летището в града.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ, въпреки че правителството започна частичното изплащане на субсидиите.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Повечето от протестиращите са българи от Егейска Македония. Те за това и интервютата ги дават на архаичен български език.

    06:28 07.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    жалко, нетрябваше да го отпушват така до лятото трябваше да седи запушено!

    07:17 07.12.2025

