Временно възстановяване на движението по пътищата на Гърция: фермерските протести са в пауза

Движението по пътищата в Гърция е възстановено, след като земеделските производители решиха временно да прекратят протестните си акции. Фермерите се отказаха от намерението си да подновят блокадите от утре, както беше обявено по-рано, съобщават от БНР, позовавайки се на ръководителите на протестите, предава News.bg.

От организационния комитет подчертават, че става въпрос за временна мярка, а не за окончателен край на недоволството. Идеята земеделците от районите Серес и Драма да възстановят блокадите още от утрешния ден е отпаднала. Въпреки нормализираното движение, селскостопанската техника остава разположена край основните пътни артерии като знак за готовност за подновяване на протестите.

Фермерите отправят обвинения към полицията, че целенасочено е пренасочвала трафика по обходни маршрути на две места по магистралата Солун-Атина, за да създаде обществено недоволство срещу протестните действия. Междувременно земеделци от полуостров Халкидики заявяват, че са готови да посрещнат Нова година на блокадите, като към момента продължават да ограничават достъпа до летището в Солун.

Общо решение на протестиращите е по време на празничните дни граничните пунктове да останат отворени. За неделя е планирана нова национална среща на фермерите при блокадата край Лариса, след която ще стане ясно как ще продължат протестните действия, информира БНР.

Недоволството на гръцките земеделци е породено от забавянето на приблизително 600 милиона евро европейски субсидии, задържани заради разследване за корупция. Премиерът Кириакос Мицотакис отново заяви, че правителството не разполага с възможност да предостави допълнителни облекчения за сектора поради ограниченията, наложени от Европейския съюз.

Въпреки затрудненията, които протестите създадоха за трафика, социологическо проучване показва, че близо 80% от гражданите на Гърция изразяват подкрепа за исканията на фермерите.