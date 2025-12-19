Лидерът на българските зърнопроизводители призова в Брюксел: Не на идеята за единен фонд! Без фермери няма Европа!

Над 10 000 земеделски производители от 27 държави излязоха на мащабен протест в Брюксел, за да заявят категорично несъгласието си с политиките на Европейската комисия, които застрашават стабилността и бъдещето на европейското земеделие, съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите в България.



Протестът започна с организирано събиране на националните делегации на централен булевард в белгийската столица, като българските фермери бяха част от обща група заедно с държавите от Вишеградската четворка. Шествието премина към площад, където беше изградена сцена и представители на всички делегации отправиха своите послания към европейските институции и гражданите на Европа.



От сцената на протеста председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов отправи ясен призив:



„Тук сме, за да кажем не на политиките на Европейската комисия.



Не на лицемерието. Не на споразумението с Меркосур. Не на идеята за единен фонд. Искаме стабилност за нашите стопанства. Искаме да оцелеем. Искаме бъдещето на нашите деца да бъде сигурно.

Без фермери няма Европа!“



След изявленията протестът прерасна в мащабно шествие, което продължи около два и половина – три часа и премина в близост до ключови европейски институции. В демонстрацията участваха хиляди фермери, земеделска техника и машини, като протестът привлече вниманието и подкрепата на жители и гости на Брюксел.

В рамките на деня представители на Copa-Cogeca влязоха в среща с Европейската комисия, на която бяха поставени основните искания на фермерите. Очаква се в следващите дни да бъдат обявени резултатите от разговорите.

Сред ключовите теми, по които земеделските производители настояват за яснота и решения, са:



· бъдещето на Общата селскостопанска политика и запазването ѝ като самостоятелен фонд;

· адекватно финансиране на земеделието в следващата Многогодишна финансова рамка;

· съдържанието и последствията от търговското споразумение с Меркосур;

· търговията с трети страни и равнопоставеността на европейските фермери;

· необходимостта от преосмисляне на режима за внос на земеделска продукция от Украйна.



Протестът в Брюксел изпрати ясно послание към европейските лидери: не може да има зелена политика, продоволствена сигурност и устойчива Европа без своите фермери.