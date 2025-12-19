Новини
Лидерът на българските зърнопроизводители призова в Брюксел: Не на идеята за единен фонд! Без фермери няма Европа!

19 Декември, 2025 02:40, обновена 19 Декември, 2025 02:48 505 2

От сцената на протеста говори председателят на НАЗ Илия Проданов

Лидерът на българските зърнопроизводители призова в Брюксел: Не на идеята за единен фонд! Без фермери няма Европа! - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 10 000 земеделски производители от 27 държави излязоха на мащабен протест в Брюксел, за да заявят категорично несъгласието си с политиките на Европейската комисия, които застрашават стабилността и бъдещето на европейското земеделие, съобщиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите в България.

Протестът започна с организирано събиране на националните делегации на централен булевард в белгийската столица, като българските фермери бяха част от обща група заедно с държавите от Вишеградската четворка. Шествието премина към площад, където беше изградена сцена и представители на всички делегации отправиха своите послания към европейските институции и гражданите на Европа.

От сцената на протеста председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов отправи ясен призив:

„Тук сме, за да кажем не на политиките на Европейската комисия.

Не на лицемерието. Не на споразумението с Меркосур. Не на идеята за единен фонд. Искаме стабилност за нашите стопанства. Искаме да оцелеем. Искаме бъдещето на нашите деца да бъде сигурно.

Без фермери няма Европа!“

След изявленията протестът прерасна в мащабно шествие, което продължи около два и половина – три часа и премина в близост до ключови европейски институции. В демонстрацията участваха хиляди фермери, земеделска техника и машини, като протестът привлече вниманието и подкрепата на жители и гости на Брюксел.

В рамките на деня представители на Copa-Cogeca влязоха в среща с Европейската комисия, на която бяха поставени основните искания на фермерите. Очаква се в следващите дни да бъдат обявени резултатите от разговорите.

Сред ключовите теми, по които земеделските производители настояват за яснота и решения, са:

· бъдещето на Общата селскостопанска политика и запазването ѝ като самостоятелен фонд;
· адекватно финансиране на земеделието в следващата Многогодишна финансова рамка;
· съдържанието и последствията от търговското споразумение с Меркосур;
· търговията с трети страни и равнопоставеността на европейските фермери;
· необходимостта от преосмисляне на режима за внос на земеделска продукция от Украйна.

Протестът в Брюксел изпрати ясно послание към европейските лидери: не може да има зелена политика, продоволствена сигурност и устойчива Европа без своите фермери.


  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Без български фермери няма да има Българска Коледа,времето когато се коли прасето и се пърли с газова лампа докато се пие греяна ракия и вино,а жените пъжат мръвки в големия тиган за да почетат големия Християнски празник Рождество Христово!

    02:54 19.12.2025

  • 2 европейските лидери

    3 0 Отговор
    са едни под$@купни пуд@$елчета без грам мозък, но с пълни офшорни сметки от големи компании и от зеления лалугер ! Боиии само за тях и панделки на ръцете !!

    02:55 19.12.2025

