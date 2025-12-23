Новини
Мицотакис: Правителството няма да се поддаде на натиск от протестиращите фермери

23 Декември, 2025 14:22

Гръцкият премиер отново призова за диалог на фона на блокирани магистрали в страната

Мицотакис: Правителството няма да се поддаде на натиск от протестиращите фермери - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис заяви, че правителството няма да отстъпи под натиска на фермерските протести, породени от забавени плащания по европейски субсидии и увеличени производствени разходи. В същото време той отправи нов апел за разговори с представителите на сектора, съобщава електронното издание на вестник „Катимерини“, предава БТА.

Фермерите в Гърция продължават да блокират ключови пътни артерии в навечерието на празниците, което принуждава властите да въвеждат временни отклонения на движението. Част от протестиращите обявиха, че ще освободят магистралите в периода от вторник до петък, за да улеснят пътуванията около Коледа, след което ще решат дали и как да продължат протестните си действия преди Нова година.

„Време е всички да поемем обща отговорност към обществото“, заяви Мицотакис по време на заседание на правителството, като подчерта, че гражданите не бива да търпят неудобства или да бъдат излагани на риск от пътни инциденти. Той допълни, че пътната полиция ще има водеща роля в контрола на ситуацията.

Премиерът уточни, че е отправил покана към фермерите за среща с цел обсъждане на техните искания, но до момента тя не е била приета. „Към онези, които имат искания, но отказват диалог, позицията ни е ясна – правителството няма да се поддаде на изнудване. Няма да допускаме привилегии за една социална група за сметка на други“, заяви той, като същевременно призна, че част от исканията на фермерите са основателни.

По-рано през деня правителствен източник посочи, че кабинетът не възнамерява да отстъпва пред това, което определя като „неразумни искания“, но обмисля допълнителни мерки за облекчаване на напрежението и демонстриране на готовност за диалог.


Гърция
  • 1 Те българските фермери вземат повече

    2 13 Отговор
    Русия Падна Слава Украйна

    Коментиран от #15

    14:29 23.12.2025

  • 2 Баш бригадир - ударник

    6 8 Отговор
    Фалиралото отдавна гръцко ТКЗС ( селяни с трактори ) има носталгични искания, нямащи нищо общо с реалностите.

    14:30 23.12.2025

  • 3 Tрябва да има пари

    12 3 Отговор
    за новите златни тоалетни на Зеленски!

    14:30 23.12.2025

  • 4 Двама храбри македонци 🔥👊

    2 5 Отговор
    Тази събота в дома на културата на град Лом ще се проведе лекция. Темата на лекцията е "циганин ли си, българин?". Ще научите много за циганско-турския произход на нашия най-стар народ в Европа. Ще научите за голямото преселение на българите от Индия. Кипящи страсти, разгорещени дискусии - гарантирани!

    14:32 23.12.2025

  • 5 000

    11 2 Отговор
    ЕС планира да подпише търговско споразумение със страните от МЕРКОСУР за внос на говеждо месо, птици, млечни продукти и захар от Аржентина, Бразилия, Парагвай, Боливия и Уругвай.
    Урсулите закриват земеделието и животновъдството в ес. Как е, приятно ли ни е? Ще ядете боклуци и ще пълните болниците и гробищата.

    14:34 23.12.2025

  • 6 Подлата гнида кви ги дрънка само а?

    5 2 Отговор
    (Няма да допускаме привилегии за една социална група за сметка на други).....

    14:34 23.12.2025

  • 7 НАТО им изяде парите

    10 4 Отговор
    А сега шепата атлантически олигофрени взели и на интересни да се правят

    14:36 23.12.2025

  • 8 С атлантик

    10 2 Отговор
    диалог не трябва да има а само оставка. После и съд

    14:37 23.12.2025

  • 9 QR Виза

    9 0 Отговор
    Няма да отстъпи, защото е биз-бизе с "Фрапе" -то, Селянката Попи с Ферарито и цялата ОПГ, която източва субсидиите за земеделие?

    14:38 23.12.2025

  • 10 Олееееее

    6 0 Отговор
    Явно в Гърция не знаят че Вадефул е казал че Русия може да използва примирието, за да атакува Гърция ....

    14:41 23.12.2025

  • 11 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    И нас ще ни стиснат за гушите

    14:43 23.12.2025

  • 12 Кириакос Мицотакис

    8 2 Отговор
    Просто е поредното гнусно атлантическо нищожество работещо срещу гражданите си. Нищо по различно от нашата атлантическа сган

    14:45 23.12.2025

  • 13 Джо

    2 0 Отговор
    Ама естествено,то вали затварят българските граници.

    14:45 23.12.2025

  • 14 Разделяй и владей а?

    4 0 Отговор
    Подла душичка

    14:46 23.12.2025

  • 15 ГЪРЦИЯ Падна, Слава Украйина

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Те българските фермери вземат повече":

    Така ли мислиш ?

    14:51 23.12.2025

  • 16 Това винаги е било гнусно съждение

    4 0 Отговор
    Правителството няма да се поддаде на натиск....

    14:52 23.12.2025

  • 17 НАТО им изяде парите

    3 1 Отговор
    НАТО и нашите изяде. Но на младите кифлета в България данък девидента им бил по важен

    14:54 23.12.2025

  • 18 Само наш Боко

    5 0 Отговор
    развява белия флаг след две стачки.

    Преди това ни е надул главите колко е важно да има редовен кабинет!

    14:55 23.12.2025

  • 19 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор
    Че какво има да се поддава правителството? Да им изплати парите ли? Ами ако гражданите и фермерите утре решат да не си плащат данъците?

    15:10 23.12.2025

