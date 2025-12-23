Мицотакис: Правителството няма да се поддаде на натиск от протестиращите фермери

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис заяви, че правителството няма да отстъпи под натиска на фермерските протести, породени от забавени плащания по европейски субсидии и увеличени производствени разходи. В същото време той отправи нов апел за разговори с представителите на сектора, съобщава електронното издание на вестник „Катимерини“, предава БТА.

Фермерите в Гърция продължават да блокират ключови пътни артерии в навечерието на празниците, което принуждава властите да въвеждат временни отклонения на движението. Част от протестиращите обявиха, че ще освободят магистралите в периода от вторник до петък, за да улеснят пътуванията около Коледа, след което ще решат дали и как да продължат протестните си действия преди Нова година.

„Време е всички да поемем обща отговорност към обществото“, заяви Мицотакис по време на заседание на правителството, като подчерта, че гражданите не бива да търпят неудобства или да бъдат излагани на риск от пътни инциденти. Той допълни, че пътната полиция ще има водеща роля в контрола на ситуацията.

Премиерът уточни, че е отправил покана към фермерите за среща с цел обсъждане на техните искания, но до момента тя не е била приета. „Към онези, които имат искания, но отказват диалог, позицията ни е ясна – правителството няма да се поддаде на изнудване. Няма да допускаме привилегии за една социална група за сметка на други“, заяви той, като същевременно призна, че част от исканията на фермерите са основателни.

По-рано през деня правителствен източник посочи, че кабинетът не възнамерява да отстъпва пред това, което определя като „неразумни искания“, но обмисля допълнителни мерки за облекчаване на напрежението и демонстриране на готовност за диалог.