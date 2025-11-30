Новини
Главното летище на Полша ще преустанови дейността си в нощта на 5 декември

30 Ноември, 2025 14:37 642 2

  • варшава-
  • летище-
  • полша-
  • работа-
  • спиране

Причините за затварянето не се уточняват

Главното летище на Полша ще преустанови дейността си в нощта на 5 декември - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международното летище „Шопен“ във Варшава ще преустанови дейността си за два часа и половина в нощта на петък, 5 декември, съобщиха от службата за контрол на въздушното движение на летището.

„Летището ще бъде затворено за излитания и кацания на всички видове самолети от 00:30 до 03:00 часа местно време в петък. Всички авиопревозвачи бяха уведомени предварително за това, за да коригират своите полетни разписания“, каза източникът на агенцията.

Той не уточни причината за затварянето на главното летище в страната, но отбеляза, че през 2025 г. то е било затворено по подобен начин в нощта на 27 срещу 28 септември.

Службата за контрол на въздушното движение също така съобщи, че другите две летища във Варшава не са обявили промени в разписанието за следващата седмица. „Опитът показва, че когато летище „Шопен“ затваря, те са тези, които обработват полетите, пристигащи в полската столица“, отбеляза източникът на агенцията.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Русия е прекъснала доставките

    5 0 Отговор
    на газ за Полша ЗАВИНАГИ! Газопроводът Ямал-Европа се демонтира в момента!

    14:44 30.11.2025

  • 2 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    Сменят ПВО-то.......

    Ама и туй нема им помогне...

    Още новини от и за уср@йна ???!

    15:17 30.11.2025

