Главното летище на Полша ще преустанови дейността си в нощта на 5 декември

Международното летище „Шопен“ във Варшава ще преустанови дейността си за два часа и половина в нощта на петък, 5 декември, съобщиха от службата за контрол на въздушното движение на летището.

„Летището ще бъде затворено за излитания и кацания на всички видове самолети от 00:30 до 03:00 часа местно време в петък. Всички авиопревозвачи бяха уведомени предварително за това, за да коригират своите полетни разписания“, каза източникът на агенцията.

Той не уточни причината за затварянето на главното летище в страната, но отбеляза, че през 2025 г. то е било затворено по подобен начин в нощта на 27 срещу 28 септември.

Службата за контрол на въздушното движение също така съобщи, че другите две летища във Варшава не са обявили промени в разписанието за следващата седмица. „Опитът показва, че когато летище „Шопен“ затваря, те са тези, които обработват полетите, пристигащи в полската столица“, отбеляза източникът на агенцията.