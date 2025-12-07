Орбан подготвя Унгария за икономическите реалности след войната в Украйна

Унгарският министър-председател Виктор Орбан обяви, че страната му се подготвя икономически за периода след прекратяването на войната в Украйна. По време на предизборна проява в Кечкемет той съобщи, че ще изпрати икономическа делегация в Москва, съобщават унгарски медии, цитирани от Франс Прес, предава БТА.
Според Орбан мисията ще се фокусира върху икономическото сътрудничество, като посещението е част от усилията „да се мисли вече за света след войната и след санкциите“. Премиерът подчерта, че води разговори както със Съединените щати, така и с Русия, но на този етап не може да разкрие всички подробности.
Орбан отбеляза, че в случай на приключване на конфликта и успешна реинтеграция на Русия в световната икономика, средата за европейските държави ще се промени съществено.
Според публикации в унгарската преса енергийната група МОЛ (MOL) възнамерява да придобие рафинерии и бензиностанции в Европа, които в момента са собственост на руските компании „Лукойл“ и „Газпром“ и са обект на санкции от САЩ. Компанията проявява интерес и към добивни активи в Казахстан и Азербайджан. По тези въпроси Орбан е разговарял с американския президент Доналд Тръмп по време на посещението си във Вашингтон през ноември.
Въпреки продължаващата руска агресия срещу Украйна, Унгария остава сред държавите в ЕС, които поддържат тесни връзки с Москва, като продължава да разчита значително на руски енергийни доставки. В края на ноември Орбан посети руската столица, където се срещна с президента Владимир Путин и се ангажира страната му да продължи да купува руски петрол.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #7
16:21 07.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ВЪЙ, ВЪЙ
16:21 07.12.2025
4 Британия 🇬🇧
16:22 07.12.2025
5 Сандо
16:24 07.12.2025
6 Бг мафиоти
16:27 07.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ОРБАН Е
16:30 07.12.2025
10 Последния Софиянец
16:30 07.12.2025
11 Унгария
16:38 07.12.2025