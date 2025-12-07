Новини
Орбан подготвя Унгария за икономическите реалности след войната в Украйна
  Тема: Украйна

Орбан подготвя Унгария за икономическите реалности след войната в Украйна

7 Декември, 2025 16:17 672 11

Премиерът изпраща делегация в Москва и обсъжда енергийни и търговски стратегии с Тръмп и Путин

Орбан подготвя Унгария за икономическите реалности след войната в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Унгарският министър-председател Виктор Орбан обяви, че страната му се подготвя икономически за периода след прекратяването на войната в Украйна. По време на предизборна проява в Кечкемет той съобщи, че ще изпрати икономическа делегация в Москва, съобщават унгарски медии, цитирани от Франс Прес, предава БТА.

Според Орбан мисията ще се фокусира върху икономическото сътрудничество, като посещението е част от усилията „да се мисли вече за света след войната и след санкциите“. Премиерът подчерта, че води разговори както със Съединените щати, така и с Русия, но на този етап не може да разкрие всички подробности.

Още новини от Украйна

Орбан отбеляза, че в случай на приключване на конфликта и успешна реинтеграция на Русия в световната икономика, средата за европейските държави ще се промени съществено.

Според публикации в унгарската преса енергийната група МОЛ (MOL) възнамерява да придобие рафинерии и бензиностанции в Европа, които в момента са собственост на руските компании „Лукойл“ и „Газпром“ и са обект на санкции от САЩ. Компанията проявява интерес и към добивни активи в Казахстан и Азербайджан. По тези въпроси Орбан е разговарял с американския президент Доналд Тръмп по време на посещението си във Вашингтон през ноември.

Въпреки продължаващата руска агресия срещу Украйна, Унгария остава сред държавите в ЕС, които поддържат тесни връзки с Москва, като продължава да разчита значително на руски енергийни доставки. В края на ноември Орбан посети руската столица, където се срещна с президента Владимир Путин и се ангажира страната му да продължи да купува руски петрол.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    8 2 Отговор
    Ами Орбан е запознат с новата стратегия на Тръмп, още от преди да я е публикувал. Русия вече не е враг, а ЕС, да се спасява, както може. И ние трябва да почваме да вземаме завоя. Ама сега, с това евро...

    Коментиран от #7

    16:21 07.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ВЪЙ, ВЪЙ

    4 1 Отговор
    А НАШ ВОДОПАД, ТИК ВА И СВИ НКЯ КО ША ПРАВЯТ...?

    16:21 07.12.2025

  • 4 Британия 🇬🇧

    2 4 Отговор
    Тръмп го раздава десен син демократ подобно на Обама и Буш запрати американската колония в небитието ,вече са никой в цял с Ащ

    16:22 07.12.2025

  • 5 Сандо

    2 1 Отговор
    Орбан подготвя Унгария съвсем заслужена да се сдобие с нейна исконна територия,населена с етнически унгарци,много от които имат и унгарски паспорти и говорят на унгарски език благодарение на натиска от Орбан и правителството му.И това ще е едно справедливо дело!

    16:24 07.12.2025

  • 6 Бг мафиоти

    1 0 Отговор
    И ние се готвим.обираме всичко до шушка й с йде по топлите острови ф ЕТ то вика просто коро

    16:27 07.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ОРБАН Е

    2 0 Отговор
    ПОЛУ..ДЯЛ ЧЕ ПЕТЕР МАГЯР ИДВА СЛЕД ДВА МЕСЕЦА НА ВЛАСТ В УНГАРИЯ И ПОЧНАЛ ДА ХАЛЮЦИНИРА ОТ СТРАХ ЧЕ ЩЕ ЗАГУБИ ВЛАСТТА ТОЛКОВА Е СЛАДКО ДА СИ НА ВЛАСТ ЧЕ НАПРОВО ТЕ ПОЛ.УДЯВА МИСЪЛТА ЧЕ ЩЕ Я ЗАГУБИШ

    16:30 07.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Фашистка Европа капитулира и ще плаща 80 години репарации.

    16:30 07.12.2025

  • 11 Унгария

    0 0 Отговор
    потъва!

    16:38 07.12.2025

Новини по държави:
