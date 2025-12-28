Новини
Ето кога ще бъдат ваканциите на учениците през първата половина на 2026 г.

28 Декември, 2025 12:37 910 6

  • ваканции-
  • ученици-
  • 2026 година-
  • родители

4 януари е последният неучебен ден от коледната ваканция

Ето кога ще бъдат ваканциите на учениците през първата половина на 2026 г. - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

С наближаването на новата 2026 г. родителите вече могат да планират как децата им ще прекарат ваканциите.

От БНТ обясняват кога ще бъдат ваканциите на учениците през първата половина на следващата година.

4 януари - последен неучебен ден от коледната ваканция

2 февруари - междусрочна ваканция (заедно със събота 31 януари и неделя 1 февруари стават три почивни дни)

4 април - 13 април - пролетна ваканция за 1-ви до 11-и клас

8 април - 13 април - пролетна ваканция за 12-и клас

Неучебни дни заради матури и НВО изпити

4-ти клас: 3 юни - БЕЛ и 4 юни - математика

7-и клас: 17 юни - БЕЛ, 19 юни - математика и природни науки, 22 юни - чужд език

10-и клас: 17 юни - БЕЛ, 19 юни математика и природни науки, 22 юни - чужд език, 23 юни - ИТ

12-и клас: 20 май е матурата по БЕЛ, 22 май е ДЗИ по избор

Край на учебната година:

За зрелостниците: 15 май

За учениците от първи до трети клас: 29 май

За учениците от четвърти до шести клас - 12 юни

За учениците от седми до единадесети клас - 30 юни


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Учете децата за

    2 0 Отговор
    А кога ще ни забранят химна и герба? За коя дата сме приели там по някоя директива?

    12:46 28.12.2025

  • 2 Емили с Тротинетката

    4 0 Отговор
    2 ри февруари официален празник в българските училища.хи хи хи

    12:50 28.12.2025

  • 3 Ироничен

    1 0 Отговор
    След като министерството им даде правото да отсъстват и 15 дни /три седмици/ по семейни причини, тези дати са почти без значение.

    Коментиран от #5

    12:54 28.12.2025

  • 4 Яяяяяя

    2 0 Отговор
    Странно, това не е ли известно още в в началото на учебната година?

    Коментиран от #6

    12:59 28.12.2025

  • 5 Ти деца имаш ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ироничен":

    Явно НЕ, иначе щеше да знаеш, какво е да си влачиш настиналото дете по болниците, за извинителна бележка и да го доразболяваш. Все капацитети сте тука.

    13:02 28.12.2025

  • 6 Учител по БЕЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Яяяяяя":

    Само за родители, които се интересуват от образованието на децата си. За тъмнозелените е нещо ново. Затова новината е от БНТ, тъй като те не умеят да четат.

    13:04 28.12.2025

Новини по градове:
