Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси крайбрежието на Северно Перу

28 Декември, 2025 12:46 369 0

Трусът е регистриран близо до Трухильо, засега няма данни за жертви или щети

Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси крайбрежието на Северно Перу - 1
Снимка: Shutterstock
Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано край бреговете на Северно Перу, показва справка на ФОКУС на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC), предава Фокус.

По данни на сеизмолозите епицентърът на труса се е намирал на около 99 километра североизточно от град Трухильо и на 46 километра западно от Чимботе, на дълбочина приблизително 60 километра.

Земетресението е станало в 21:51 часа местно време. Към момента няма информация за пострадали хора или материални щети.


Перу
