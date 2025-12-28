Новини
Le Monde: Новият корупционен скандал в Киев избухна веднага, щом Зеленски замина за преговори с Тръмп
  Тема: Украйна

Le Monde: Новият корупционен скандал в Киев избухна веднага, щом Зеленски замина за преговори с Тръмп

28 Декември, 2025 10:00, обновена 28 Декември, 2025 10:08 2 922 42

Според медията Националното антикорупционно бюро на Украйна е обвинило няколко членове на украинския парламент в корупция

Le Monde: Новият корупционен скандал в Киев избухна веднага, щом Зеленски замина за преговори с Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов корупционен скандал, свързан с разкриването на престъпна група от членове на Радата, се разрази в Киев веднага след заминаването на Володимир Зеленски за Съединените щати за преговори с президента Доналд Тръмп, съобщи Le Monde.

Според медията Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) е обвинило няколко членове на украинския парламент в корупция на 27 декември, като подчертава, че това се е случило „веднага след заминаването на Володимир Зеленски за Флорида“.

Още новини от Украйна

По-рано НАБУ съобщи за разкриването на група членове на Радата, които като част от организирана престъпна група „систематично са получавали незаконни облаги за гласуване“. Депутатът от Радата Олексий Гончаренко отбеляза, че в помещенията на Комисията по транспорт на Радата се провеждат разследващи действия и че служители на НАБУ „имат въпроси“ към председателя на комисията Юрий Кисел, приятел на съсобственика на „Квартал 95“ Сергий Шефир и Володимир Зеленски.

"Страна" от своя страна съобщава, че се извършват претърсвания и в дома на депутата Юрий Корявченков, който е и приятел на Зеленски от времето, когато са работили заедно в студиото „Квартал 95“. Самият Зеленски междувременно отлетя за Канада, откъдето продължи за Съединените щати за среща с президента Доналд Тръмп, за да обсъдят ситуацията в Украйна.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АМИ ДА

    59 3 Отговор
    РАЗМИРИСАЛА СЕ Е ЗЛАТНАТА ТОАЛЕТНА
    ЩОТО НЯМА ВОДА И НБУ СА Я УСЕТИЛИ

    10:12 28.12.2025

  • 2 Има ли

    68 4 Отговор
    значение кога избухва скандала? Още много, много скандали ще излязат на яве. Кражбите в осрайна са колосални, така че.....

    10:12 28.12.2025

  • 3 Вашето мнение

    77 4 Отговор
    Микрон и мърцула, дебело подчертават, че корупцията в украйна защитава европейските ценности и застават твърдо зад нея.

    Коментиран от #8

    10:13 28.12.2025

  • 4 Истината:

    58 5 Отговор
    Украйна Капитулира!
    Украйна Не съшествува вече като Държава!
    Украйна вече е само Територия!
    Зеленски, ЕС- Урсулите и Срармър Унищожиха Украйна и Народа й!

    10:13 28.12.2025

  • 5 Бонев

    62 3 Отговор
    Досега хранехме българските, оттук нататък ще трябва да храним и украинските корумпета.

    10:13 28.12.2025

  • 6 Пич

    46 4 Отговор
    Глупости !!! Киев и Зелювците мислят единствено за корупция и кражби !!! Не е нищо ново , или новото е , че се свършват гражданите на Украйна!!!

    10:13 28.12.2025

  • 7 Е ,браво

    34 4 Отговор
    Публикувахте го

    10:14 28.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цънцарова

    34 3 Отговор
    Корупцията в украйна защитава всички нас от европа.

    Коментиран от #16

    10:15 28.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тръмп:

    28 2 Отговор
    МакАрониМърСула, дебело подчертават,
    че@ктивноучастват вкорупцията в Украйна,
    и заставаттвърдо зад нея.

    10:17 28.12.2025

  • 12 Kaлпазанин

    30 2 Отговор
    Този Юда изобщо седи ли в Киев ?????

    Коментиран от #15, #22

    10:17 28.12.2025

  • 13 Ъъъъъъъъъ

    31 2 Отговор
    Вече има трима арестувани депутати от партията на Зеленски, а един е успял да напусне Украйна. Арестуваните са Евгений Пивоваров, Игор Негулевски и Юрий Кисел, а Юрий Корявченков е избягал от Украйна.

    10:18 28.12.2025

  • 14 Стенли

    37 2 Отговор
    И аз се чудя като какъв този убавец джелязко представлява България и поема задължение за милиарди за Украйна 🤑

    10:19 28.12.2025

  • 15 Пич

    22 2 Отговор

    До коментар #12 от "Kaлпазанин":

    Този бъзльо не в Киев , в Украйна не се задържа!!! Там е за умиране на украинците , а той е по горе , защото е хохлю !!!

    10:20 28.12.2025

  • 16 Вашето мнение

    27 3 Отговор

    До коментар #9 от "Цънцарова":

    На цънцарова и мисири като нея ще бъде търсена отговорност за подстрекателство към война и убийства. Промивайки гладкоизпилени жълтопаветни мозъчета, те са също толкова виновни колкото зеленски, мърцуля и сие.

    10:20 28.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха...как така?

    28 1 Отговор
    Патриотите на Украйна, дето не могат да си разделят плячката от войната, започват вече да се дънят! Докато бедните ги убиват и затриват съдбите на цели родове, патриотите, дето само викат: Дай, искам, дай... богатеят... Всичко е очаквано. То и нашите трупат пачки..., затова уж подкрепят Украйна! Истината е мъка за едни, богатство за други. Справедливост няма да има. И ние плащаме

    10:29 28.12.2025

  • 19 Окрали народа

    22 1 Отговор
    Ако кварталната банда не беше толкова крадлива, с какво щяха да ги притискат? Още и лицемерно се ккръстили "Слуга на народа". Лъжци!

    10:31 28.12.2025

  • 20 Вашето мнение

    28 2 Отговор
    И нека се помни, че водопада джилязко вложи 1,2 милиарда народна пара в златните тоалетни на нациските вождове.

    10:33 28.12.2025

  • 21 Реалностите

    28 2 Отговор
    Коалицията на наркоманите от влака + Урсула захранват ежемесечно с милиарди корупцията в Украйна за сметка на обедняващите граждани на ЕС!

    10:34 28.12.2025

  • 22 Ти пък сега

    21 1 Отговор

    До коментар #12 от "Kaлпазанин":

    може да е друсан денонощно, ама не е толкова луд. В Киев е мишена на собствения си народ.

    10:36 28.12.2025

  • 23 Русия

    20 2 Отговор
    Какви още доказателства трябват за да се спре финансирането на окраината , цялата Рада се разбяга вчера само 27 присъствали защо ли. Фюрера пък си обикаля той даже в Полша се подвизава за всеки случай . Окраина била отговаряла на изисквания за ленство в ЕСС смешни стават есс

    10:37 28.12.2025

  • 24 Поема за Зеленски

    15 1 Отговор
    Патриот е — душа дава

    за наука, за свобода;

    но не свойта душа, братя,

    а душата на народа!

    И секиму добро струва,

    само, знайте, за парата,

    като човек — що да прави?

    продава си и душата.

    10:38 28.12.2025

  • 25 Трима депутати на Върховната рада

    10 2 Отговор
    в Украйна са се събудили по време на отсъствието на Зеленски с обвинения в корупция след претърсванията. Украинското бюро за борба с корупцията е провело претърсвания във Върховната рада и офиса на партията "Слуга на народа". По-специално, "близкият приятел" на Володимир Зеленски, депутатът Юрий Кисел е бил ударен. Той и още двама представители на управляващата партия са обвинени в корупция. Според разследването те са получавали подкупи за "правилното" гласуване в парламента. Проведени са разследващи действия в Конгресния и изложбен център "Паркови", където се намира офисът на управляващата партия "Слуга на народа". Според публикацията, служители на НАБУ са влезли в правителствения квартал на Киев следобед на 27 декември. Медиите са съобщили, че се извършват обиски в домовете на депутати от партията "Слуга на народа" – "близки приятели" на президента Владимир Зеленски, Юрий Кисел и Юрий Корявченков (известен като Юзик). "Според разследването членовете на групата систематично са получавали незаконни помощи пари в брой за гласуване във Върховната рада на Украйна по правилния начин". Според източници Юрий Корявченков е бил предопреден и вече е успял да напусне Украйна.

    10:39 28.12.2025

  • 26 Счетоводителя

    11 1 Отговор
    Започна началото на края

    10:40 28.12.2025

  • 27 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    15 0 Отговор
    Не харесаха тази новина

    10:41 28.12.2025

  • 28 Путин гол до кръста на пони

    3 11 Отговор
    В Украйна има корупция, защото има кой да я разследва. У нас защо няма? 😆😆😆😆

    Коментиран от #31, #33

    10:44 28.12.2025

  • 29 Квартал 95

    13 0 Отговор
    Е, сега Зеленото да не го хвърлят в "Алкатраз" за укриване на данъци, като Ал Капоне?

    10:48 28.12.2025

  • 30 България пред фалит

    15 1 Отговор
    ще тегли заеми за крадливите фашисти който никога няма да върнат и ст ненормалния ес ни задължава а наш желязков веднага се съгласява както какъв след като е подал оставката си ! либералните подлоги от нпо отворено общество ще кажат копейки

    Коментиран от #36

    10:52 28.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Европендерите

    13 0 Отговор
    крадат от всички европейци, за да ги дават на изявени украински крадци, с които си делят открадната парса. Кога ще гръмне скандала, че евролидерите крадат от европейците пари, като ги изпират чрез Украйна в техни лични сметки? Тъпи спящи европейци с много нагли крадци лидери!

    10:55 28.12.2025

  • 33 мушмул

    12 0 Отговор

    До коментар #28 от "Путин гол до кръста на пони":

    Бая хора влезнаха в панделата за корупция в Русия покрай СВО, ама к,во ти прече да се правиш на разсеян! И да има корупция в Русия, но не е с европейски пари! В Покрайнината далаверата е с твоите, моите, нашите пари, дето Урсулица и фон дер Лайен ги дават, като бонлони на Хелуин!

    10:55 28.12.2025

  • 34 Саавот

    2 0 Отговор
    Скоро юдеина ще иде при Искариот в градината.

    11:01 28.12.2025

  • 35 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Урсулооо пращай още от наще пари на тия, че предните гинокрадоха, нищо не им остана, нямат ни за избори ни за референдум...

    11:01 28.12.2025

  • 36 Водопаденко

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "България пред фалит":

    Хотелчето пази.

    11:02 28.12.2025

  • 37 Санкциите работят

    4 0 Отговор
    Във Виена само пострадали от войната украинци, изглежда, че празнуват като за последно и карат едни странни коли, които и в София не се виждат много.

    11:03 28.12.2025

  • 38 Иван

    4 0 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Еленски се среща с ционистката проститутка Доналд Тръмп всяка седмица.

    11:07 28.12.2025

  • 39 защо

    2 0 Отговор
    А защо? Путин ли го спретна? Къде и с кого е на "преговори "? Кой ще подписва?
    ПП. Въпроси още два листа, само е нужен мозък.
    Та те така

    11:12 28.12.2025

  • 40 Ццц

    1 0 Отговор
    Най-лесно ще е антикорупционното бюро да отдели гражданите, които не са замесени в корупция, а другите да почва да беси. Но да оставят 1 празно място на бесилката за туриста, дето се представя за президент. Рано или късно ще си дойде. Най-малкото, защото по-голямата част от зимнината му се намира в пакети в бункера и ще иска да ги шмърка.

    11:15 28.12.2025

  • 41 киро ципата от жепето

    1 0 Отговор
    не може да бъде набедени са..................

    11:27 28.12.2025

  • 42 ганю

    0 0 Отговор
    корупцията започва от мафията предизвикаха
    война и после сделки с оръжие ,донори,украински мацки и идиоти дето
    плащат за войната като вас
    3 год. пандемия 4 год. война, а простаците мрат и плащат
    демокрация ли му казвате на това?

    11:27 28.12.2025

