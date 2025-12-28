Le Monde: Новият корупционен скандал в Киев избухна веднага, щом Зеленски замина за преговори с Тръмп

Нов корупционен скандал, свързан с разкриването на престъпна група от членове на Радата, се разрази в Киев веднага след заминаването на Володимир Зеленски за Съединените щати за преговори с президента Доналд Тръмп, съобщи Le Monde.
Според медията Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) е обвинило няколко членове на украинския парламент в корупция на 27 декември, като подчертава, че това се е случило „веднага след заминаването на Володимир Зеленски за Флорида“.
По-рано НАБУ съобщи за разкриването на група членове на Радата, които като част от организирана престъпна група „систематично са получавали незаконни облаги за гласуване“. Депутатът от Радата Олексий Гончаренко отбеляза, че в помещенията на Комисията по транспорт на Радата се провеждат разследващи действия и че служители на НАБУ „имат въпроси“ към председателя на комисията Юрий Кисел, приятел на съсобственика на „Квартал 95“ Сергий Шефир и Володимир Зеленски.
"Страна" от своя страна съобщава, че се извършват претърсвания и в дома на депутата Юрий Корявченков, който е и приятел на Зеленски от времето, когато са работили заедно в студиото „Квартал 95“. Самият Зеленски междувременно отлетя за Канада, откъдето продължи за Съединените щати за среща с президента Доналд Тръмп, за да обсъдят ситуацията в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АМИ ДА
ЩОТО НЯМА ВОДА И НБУ СА Я УСЕТИЛИ
10:12 28.12.2025
2 Има ли
10:12 28.12.2025
3 Вашето мнение
Коментиран от #8
10:13 28.12.2025
4 Истината:
Украйна Не съшествува вече като Държава!
Украйна вече е само Територия!
Зеленски, ЕС- Урсулите и Срармър Унищожиха Украйна и Народа й!
10:13 28.12.2025
5 Бонев
10:13 28.12.2025
6 Пич
10:13 28.12.2025
7 Е ,браво
10:14 28.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цънцарова
Коментиран от #16
10:15 28.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тръмп:
че@ктивноучастват вкорупцията в Украйна,
и заставаттвърдо зад нея.
10:17 28.12.2025
12 Kaлпазанин
Коментиран от #15, #22
10:17 28.12.2025
13 Ъъъъъъъъъ
10:18 28.12.2025
14 Стенли
10:19 28.12.2025
15 Пич
До коментар #12 от "Kaлпазанин":Този бъзльо не в Киев , в Украйна не се задържа!!! Там е за умиране на украинците , а той е по горе , защото е хохлю !!!
10:20 28.12.2025
16 Вашето мнение
До коментар #9 от "Цънцарова":На цънцарова и мисири като нея ще бъде търсена отговорност за подстрекателство към война и убийства. Промивайки гладкоизпилени жълтопаветни мозъчета, те са също толкова виновни колкото зеленски, мърцуля и сие.
10:20 28.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ха...как така?
10:29 28.12.2025
19 Окрали народа
10:31 28.12.2025
20 Вашето мнение
10:33 28.12.2025
21 Реалностите
10:34 28.12.2025
22 Ти пък сега
До коментар #12 от "Kaлпазанин":може да е друсан денонощно, ама не е толкова луд. В Киев е мишена на собствения си народ.
10:36 28.12.2025
23 Русия
10:37 28.12.2025
24 Поема за Зеленски
за наука, за свобода;
но не свойта душа, братя,
а душата на народа!
И секиму добро струва,
само, знайте, за парата,
като човек — що да прави?
продава си и душата.
10:38 28.12.2025
25 Трима депутати на Върховната рада
10:39 28.12.2025
26 Счетоводителя
10:40 28.12.2025
27 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
10:41 28.12.2025
28 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #31, #33
10:44 28.12.2025
29 Квартал 95
10:48 28.12.2025
30 България пред фалит
Коментиран от #36
10:52 28.12.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Европендерите
10:55 28.12.2025
33 мушмул
До коментар #28 от "Путин гол до кръста на пони":Бая хора влезнаха в панделата за корупция в Русия покрай СВО, ама к,во ти прече да се правиш на разсеян! И да има корупция в Русия, но не е с европейски пари! В Покрайнината далаверата е с твоите, моите, нашите пари, дето Урсулица и фон дер Лайен ги дават, като бонлони на Хелуин!
10:55 28.12.2025
34 Саавот
11:01 28.12.2025
35 ООрана държава
11:01 28.12.2025
36 Водопаденко
До коментар #30 от "България пред фалит":Хотелчето пази.
11:02 28.12.2025
37 Санкциите работят
11:03 28.12.2025
38 Иван
11:07 28.12.2025
39 защо
ПП. Въпроси още два листа, само е нужен мозък.
Та те така
11:12 28.12.2025
40 Ццц
11:15 28.12.2025
41 киро ципата от жепето
11:27 28.12.2025
42 ганю
война и после сделки с оръжие ,донори,украински мацки и идиоти дето
плащат за войната като вас
3 год. пандемия 4 год. война, а простаците мрат и плащат
демокрация ли му казвате на това?
11:27 28.12.2025