Нов корупционен скандал, свързан с разкриването на престъпна група от членове на Радата, се разрази в Киев веднага след заминаването на Володимир Зеленски за Съединените щати за преговори с президента Доналд Тръмп, съобщи Le Monde.

Според медията Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) е обвинило няколко членове на украинския парламент в корупция на 27 декември, като подчертава, че това се е случило „веднага след заминаването на Володимир Зеленски за Флорида“.

По-рано НАБУ съобщи за разкриването на група членове на Радата, които като част от организирана престъпна група „систематично са получавали незаконни облаги за гласуване“. Депутатът от Радата Олексий Гончаренко отбеляза, че в помещенията на Комисията по транспорт на Радата се провеждат разследващи действия и че служители на НАБУ „имат въпроси“ към председателя на комисията Юрий Кисел, приятел на съсобственика на „Квартал 95“ Сергий Шефир и Володимир Зеленски.

"Страна" от своя страна съобщава, че се извършват претърсвания и в дома на депутата Юрий Корявченков, който е и приятел на Зеленски от времето, когато са работили заедно в студиото „Квартал 95“. Самият Зеленски междувременно отлетя за Канада, откъдето продължи за Съединените щати за среща с президента Доналд Тръмп, за да обсъдят ситуацията в Украйна.