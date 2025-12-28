Коцето пред Мон Дьо за славата, болката и цената да си винаги усмихнат (ВИДЕO)

Малко преди да навърши 50 години, Константин застава откровено пред Мариян Станков – Мон Дьо, за да покаже човека зад образа, да разсее митовете около себе си и да сподели, че макар да е на сцената от десетилетия, вярва, че най-силните му години тепърва предстоят, пише marica.bg.
Ти имаш тоя странен дар, хората като те видят винаги да си представят, че животът минава леко, че е весело. Обаче какво е това да знаеш, че очакването към теб винаги е това? Че трябва да си веселяк.
Веселяк по призвание
„Аз имам усещането, че съм роден за това. Аз наистина съм този човек – веселякът, усмихнатият“, казва Константин.
Но зад постоянната усмивка има и тишина. В трудните дни той се затваря за кратко – за да не натоварва околните със собствената си болка. „Ще си порева, ще се понаспя. Утрото е по-мъдро от вечерта“, признава певецът и допълва, че вярата и молитвата са това, което го държи изправен. „Моля се душата и сърцето ми да са пълни с любов, за да я раздавам“, споделя той.
Връщайки се към началото на кариерата си, Константин е категоричен – не е бил наивен. „По-скоро романтик. Мечтател. Човек, който се е радвал на всичко – както тогава, така и днес.“
„Аз съм всичко – бащата, певецът, човекът от меметата“
Днес Константин не се поставя в една роля. „Аз съм цялото това нещо. Бащата – гордият баща с прекрасни деца. Певецът. Човекът от меметата.“
И прави важно уточнение: „Аз не ходя на работа. Моята работа е да отида на купон. Да се забавлявам с хората.“
Усмивка на сцената, когато животът боли
Едни от най-тежките моменти в живота му съвпадат с участия. „Пееш, когато баба ти е починала. Пееш, когато баща ти е на смъртно легло“, споделя той. В такива моменти Константин не крие истината от публиката. „Хората усещат. Казваш им. Плачеш. И после – дай да се смеем, да сме готови.“
Детството: мечти, спорт и дисциплина
Константин израства в годините на социализма – с мечти, спорт и силна дисциплина. Стаята му е била облепена със снимки на Христо Марков и Стефка Костадинова. „Исках да вървя по техния път“, разказва той, макар съдбата да го отвежда в друга посока.
Спартанско възпитание и никакви привилегии
Да растеш със строг баща – служител в МВР, не е било лесно. „Никакви привилегии“, подчертава Константин. Дисциплината е била ежедневие, а страхът от бележника – напълно реален.
90-те: „Живял съм ги, не ги митологизирам“
Константин не идеализира бурните години на прехода. Работил е в ресторант, близък до силовите групировки, но заплатата му е била скромна. „Имало е дни, в които съм лягал гладен“, признава той.
От това време пази едно – значението на мъжката дума. „Стискаш си ръката и това е закон.“
Когато скандалът се превърне в енергия
Днес хейтът не го плаши. „Когато видя хиляда коментара, си казвам – свършил съм си работата.“
Дори абсурдни ситуации, като видеото с маймуната в Тайланд, според него показват друго – обществото чака повод да съди, а не да вижда доброто.
Грешките, адреналинът и цената
Константин не бяга от отговорност – нито за гонката с Емрах, нито за последствията. „Адреналин и глупост – и двете. Платих си.“
Колко струва славата в едно семейство
„Славата струва скъпо в един брак“, признава певецът. Компромисите са много, а отсъствията – болезнени. „Жена ми винаги е по-силната“, казва той с уважение.
На прага на 50: „Избухването“
„Важно е не календарът, а как се чувстваш“, казва Константин за наближаващия юбилей. Големият концерт го вълнува и плаши едновременно. „Аз давам всичко – душа, сърце. Затова не мога да правя по няколко концерта.“
А ако трябва да даде заглавие на следващото си десетилетие?
„Избухването, брат.“
Когато никой не гледа
„Същият съм“, казва Константин. И добавя най-важното: „Да вярвам, да дерзая, да мечтая и да вървя с пълна пара напред.“
1 Коце
Коментиран от #8
14:34 28.12.2025
2 Софка
14:36 28.12.2025
3 Пустиня(к)
Коментиран от #4, #5, #6
14:38 28.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Налудник
До коментар #3 от "Пустиня(к)":Само прилича. Оня е Азис, известен още като Васко П.е.д.е...аса.
14:44 28.12.2025
7 Червената шапчица
14:46 28.12.2025
8 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "Коце":Удроу Уилсън. Президетът на когото днешна България дължи съществуването си
КАЛЕНДАРЪТ
На днешния 28-ми декември,
1856-та година.
Роден е Удроу Уилсън.
28-мият президент на САЩ.
Нобелов лауреат за мир на 1919г.
С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.
По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .
На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
Русия предлага България да бъде поделена между Гърция, Сърбия и Румъния.
Удроу Уилсън заявява:
"Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
да се ликвидира държава с такава древна и славна история"
КАЛЕНДАРЪТ
Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето
14:50 28.12.2025
9 Консматин
14:52 28.12.2025
10 СТИГА БЕ
14:53 28.12.2025