Коцето пред Мон Дьо за славата, болката и цената да си винаги усмихнат (ВИДЕO)

28 Декември, 2025 14:30 505 10

Аз наистина съм този човек – веселякът, усмихнатият“, казва Константин

Коцето пред Мон Дьо за славата, болката и цената да си винаги усмихнат (ВИДЕO) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Малко преди да навърши 50 години, Константин застава откровено пред Мариян Станков – Мон Дьо, за да покаже човека зад образа, да разсее митовете около себе си и да сподели, че макар да е на сцената от десетилетия, вярва, че най-силните му години тепърва предстоят, пише marica.bg.

Ти имаш тоя странен дар, хората като те видят винаги да си представят, че животът минава леко, че е весело. Обаче какво е това да знаеш, че очакването към теб винаги е това? Че трябва да си веселяк.

Веселяк по призвание

„Аз имам усещането, че съм роден за това. Аз наистина съм този човек – веселякът, усмихнатият“, казва Константин.

Но зад постоянната усмивка има и тишина. В трудните дни той се затваря за кратко – за да не натоварва околните със собствената си болка. „Ще си порева, ще се понаспя. Утрото е по-мъдро от вечерта“, признава певецът и допълва, че вярата и молитвата са това, което го държи изправен. „Моля се душата и сърцето ми да са пълни с любов, за да я раздавам“, споделя той.

Връщайки се към началото на кариерата си, Константин е категоричен – не е бил наивен. „По-скоро романтик. Мечтател. Човек, който се е радвал на всичко – както тогава, така и днес.“

„Аз съм всичко – бащата, певецът, човекът от меметата“

Днес Константин не се поставя в една роля. „Аз съм цялото това нещо. Бащата – гордият баща с прекрасни деца. Певецът. Човекът от меметата.“
И прави важно уточнение: „Аз не ходя на работа. Моята работа е да отида на купон. Да се забавлявам с хората.“

Усмивка на сцената, когато животът боли

Едни от най-тежките моменти в живота му съвпадат с участия. „Пееш, когато баба ти е починала. Пееш, когато баща ти е на смъртно легло“, споделя той. В такива моменти Константин не крие истината от публиката. „Хората усещат. Казваш им. Плачеш. И после – дай да се смеем, да сме готови.“

Детството: мечти, спорт и дисциплина

Константин израства в годините на социализма – с мечти, спорт и силна дисциплина. Стаята му е била облепена със снимки на Христо Марков и Стефка Костадинова. „Исках да вървя по техния път“, разказва той, макар съдбата да го отвежда в друга посока.

Спартанско възпитание и никакви привилегии

Да растеш със строг баща – служител в МВР, не е било лесно. „Никакви привилегии“, подчертава Константин. Дисциплината е била ежедневие, а страхът от бележника – напълно реален.

90-те: „Живял съм ги, не ги митологизирам“

Константин не идеализира бурните години на прехода. Работил е в ресторант, близък до силовите групировки, но заплатата му е била скромна. „Имало е дни, в които съм лягал гладен“, признава той.

От това време пази едно – значението на мъжката дума. „Стискаш си ръката и това е закон.“

Когато скандалът се превърне в енергия

Днес хейтът не го плаши. „Когато видя хиляда коментара, си казвам – свършил съм си работата.“

Дори абсурдни ситуации, като видеото с маймуната в Тайланд, според него показват друго – обществото чака повод да съди, а не да вижда доброто.

Грешките, адреналинът и цената

Константин не бяга от отговорност – нито за гонката с Емрах, нито за последствията. „Адреналин и глупост – и двете. Платих си.“

Колко струва славата в едно семейство

„Славата струва скъпо в един брак“, признава певецът. Компромисите са много, а отсъствията – болезнени. „Жена ми винаги е по-силната“, казва той с уважение.

На прага на 50: „Избухването“

„Важно е не календарът, а как се чувстваш“, казва Константин за наближаващия юбилей. Големият концерт го вълнува и плаши едновременно. „Аз давам всичко – душа, сърце. Затова не мога да правя по няколко концерта.“

А ако трябва да даде заглавие на следващото си десетилетие?

„Избухването, брат.“

Когато никой не гледа

„Същият съм“, казва Константин. И добавя най-важното: „Да вярвам, да дерзая, да мечтая и да вървя с пълна пара напред.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коце

    5 3 Отговор
    Само аз мога да шмъркам повече от Зелю!

    Коментиран от #8

    14:34 28.12.2025

  • 2 Софка

    7 1 Отговор
    Алкохолизиран нарkоман

    14:36 28.12.2025

  • 3 Пустиня(к)

    4 1 Отговор
    Тоа не беше ли некъв чалгар?

    Коментиран от #4, #5, #6

    14:38 28.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Налудник

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пустиня(к)":

    Само прилича. Оня е Азис, известен още като Васко П.е.д.е...аса.

    14:44 28.12.2025

  • 7 Червената шапчица

    1 0 Отговор
    Чудя се - кой търпи Никола Ибришимов в телевизията - бездарник, досаден галфон.

    14:46 28.12.2025

  • 8 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коце":

    Удроу Уилсън. Президетът на когото днешна България дължи съществуването си

    КАЛЕНДАРЪТ

    На днешния 28-ми декември,
    1856-та година.

    Роден е Удроу Уилсън.
    28-мият президент на САЩ.

    Нобелов лауреат за мир на 1919г.

    С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.

    По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .

    На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
    Русия предлага България да бъде поделена между Гърция, Сърбия и Румъния.
    Удроу Уилсън заявява:
    "Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
    да се ликвидира държава с такава древна и славна история"

    КАЛЕНДАРЪТ

    Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето

    14:50 28.12.2025

  • 9 Консматин

    1 0 Отговор
    алкохолик и наркоман. Да продължава с простотиите, получава му се....

    14:52 28.12.2025

  • 10 СТИГА БЕ

    0 0 Отговор
    ТОЗИ ли е центрания изповедалник на всички БГ звезди

    14:53 28.12.2025