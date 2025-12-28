Новини
Патриарх Даниил: Като приемници на нашите предци сме длъжни да опазваме мира, към който Господ ни е призовал

28 Декември, 2025 14:19 523 27

Негово Светейшество взе молитвено участие в света литургия в църквата „Свети Стефан“ - Сан Стефано, в истанбулския квартал „Йешилкьой“

Патриарх Даниил: Като приемници на нашите предци сме длъжни да опазваме мира, към който Господ ни е призовал - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Като приемници на нашите предци, ние днес сме длъжни да правим всичко възможно онова, което ни съединява - този мир, който Господ ни дава, и към който ни е призовал да се стараем да го опазваме. Това каза пред медии българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес взе молитвено участие в света литургия в църквата „Свети Стефан“ - Сан Стефано, в истанбулския квартал „Йешилкьой“, цитиран от БТА. Литургията възглави духовният предстоятел на Българската православна общност в Истанбул - архимандрит Харалампи Ничев.

„Посланието, което приехме при посещението и което ще занесем обратно в родината ни, и ще предадем на Българската православна църква, е, че сърцата ни се изпълниха с мир", каза още патриарх Даниил.

„Слава и благодарение на Бога за това братско общуване и за възможността да се извърши това мирно посещение", допълни той.

По думи на българския патриарх „действително най-голямата радост е от това, че посещението е мирно и ние усещаме и виждаме този мир в нас".

Патриарх Даниил посочи, че Истанбул „е преизобилен с история, както за древната византийска империя, така и за нашата българска държава".

В обобщение той каза, че „помним различни трудности в двустранните отношения с Вселенската патриаршия, Българската екзархия, но се радваме, че днес всичко това е преодоляно и посланието е такова, че трябва действително да се стремим, както ни учи вярата ни, да се стремим да пазим това братско общение и единството на вярата, което Господ ни е заповядал. Това е основното послание. От тук тръгва всичко. Да, има известни несъгласия, има различни мнения по различни църковни въпроси, но в диалог, без да се прекъсва братското общуване, вярваме, че всичко е преодолимо и Бог ще помогне с това".


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мъдрият

    4 8 Отговор
    Слава на Бога, че ни дари с такъв достоен патриарх!

    На многая лета владико! Бог да ви укрепва, пази помага и закриля! И всички нас също!

    Коментиран от #7, #16

    14:25 28.12.2025

  • 3 бою циганина

    6 1 Отговор
    за банго васил ела да ми окадиш зайчарника

    14:25 28.12.2025

  • 4 Хмм

    4 0 Отговор
    молитвено участие, не са му разрешили да води богослужение, защото се води на гръцки?

    14:26 28.12.2025

  • 5 Гражданин

    7 3 Отговор
    Това го кажи на твоя началник от КГБ подполковник Гундяев, в ролята на руски патриарх!

    14:26 28.12.2025

  • 6 Сила

    8 1 Отговор
    Сатанаил Гундяевски ...егати изчадието адово !!!

    14:27 28.12.2025

  • 7 Гражданин

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    Сатанаил, а не данаил

    14:27 28.12.2025

  • 8 оня с коня

    2 0 Отговор
    българите са еретици, и вярват във бог ТАНГРА

    14:27 28.12.2025

  • 9 Чиба Рашка

    4 2 Отговор
    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #12, #14

    14:27 28.12.2025

  • 10 патриарх василий

    2 3 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    14:29 28.12.2025

  • 11 Мемфис

    3 1 Отговор
    Какъв приемник си ти бе, ти си дяволско изчадие. Само като ти погледне мутрата човек се отвръщава, ако не носеше килимавка, щяха да му се виждат рогата!!! Същият idiot, като азиатските си господари!
    Срамувам се, че бо..лук носи български паспорт!!!

    14:29 28.12.2025

  • 12 пътуващ за русия в момента съм

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Чиба Рашка":

    в момента пътувам , влака е пълен , искате ли снимки?

    Коментиран от #23

    14:29 28.12.2025

  • 13 Блажени миротворците те ще се нарекат

    0 1 Отговор
    Синове божи

    14:30 28.12.2025

  • 14 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Чиба Рашка":

    Как пък един продаженЕВРОАТЛАНТИК не замина към БРЮКСЕЛ ами се натскат тука като въшливиМАГАРЕТА?

    14:31 28.12.2025

  • 15 1300 години безмислено съществевание

    3 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    14:31 28.12.2025

  • 16 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мъдрият":

    На днешния 28-ми декември,
    1856-та година.

    Родени е Удроу Уилсън.
    28-мият президент на САЩ.

    Нобелов лауреат за мир на 1919г.

    С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.

    По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .

    На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
    Гърция, Сърбия и Румъния предлагат да си поделят България.
    Удроу Уилсън заявява:
    "Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
    да се ликвидира държава с такава древна и славна история"

    14:32 28.12.2025

  • 17 Българският народ подкрепя Украйна !

    3 2 Отговор
    Мрежа от български доброволци - собственици на 3D принтери, са произвели и транспортирали до Украйна за последните година и половина не по-малко от 70 хил. изделия за оборудване на бойни дронове. Това разказаха за "Дневник" двама от най-активните участници в групата.
    Продукцията стига до крайните си получатели - подразделения на украинските въоръжени сили по канали, за които те отказват да дават информация преди края на войната.
    Участниците в мрежата са я нарекли "Принтирай и бомбардирай" и макар без формална свързаност се оказват част от глобална тенденция, която променя правилата на играта в съвременните въоръжени конфликти.
    Вие също може да се включите. За да има МИР, Империята на Zлото трябва да бъде разрушена !

    Коментиран от #22

    14:32 28.12.2025

  • 18 Вся власт советом

    3 0 Отговор
    Кирил го короняса за православен😂

    14:33 28.12.2025

  • 19 големсмях

    4 1 Отговор
    Кажи го но руския си господар...руския патриарх и кръволог.Той призовава за война и праща убитите солдати в путинския рай .

    14:37 28.12.2025

  • 20 Всеки знае,

    3 0 Отговор
    че пръдите в едно гърне със летеца и вицето....а гърнето държи червеното посолство.

    14:38 28.12.2025

  • 21 Вчера

    5 0 Отговор
    другарката Йотова , голяма "християнка" , ни в клин ни в ръкав и тя се завлече в Храма "Св.Стефан" в Истанбул и се "изказа" , че трябвало да ПРЕСЛЕДВАМЕ (?) мира , сега и Патриарха за мира заприказвал , че Господ ни призовал да го опазваме....

    Коментиран от #24

    14:39 28.12.2025

  • 22 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    на доброволците!

    14:40 28.12.2025

  • 23 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "пътуващ за русия в момента съм":

    Като спре влака, пусни водата и си избърши миpиZливия rЪZ !

    14:41 28.12.2025

  • 24 За него

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Вчера":

    Господ е портрета на путин

    14:43 28.12.2025

  • 25 минаващия

    2 0 Отговор
    Народът ни е казал -вържи попа , да ти е мирно селото . По-лицемерно и по-долно от поп - няма !

    14:45 28.12.2025

  • 26 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    2 0 Отговор
    Сатанил има толкова общо с БОГ, колкото костя късоПейкин и боко тиквоний с ИСТИНАТА !

    14:46 28.12.2025

  • 27 А БЕ ВЕ ОТЧЕ..

    0 0 Отговор
    ЗАЩО САМО МЪНКАШ ПРОПОВЕДИ ДАВАШ. КАЖИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ НЕЩО ЗА ТЕЗИ КОИТО КРАДАТ ОБСЕБВАТ И СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАТ. ЗА ТЯХ НИЩО КАЖИ ДУМИ КАЖИ НА ТЯХ ЩО ГИ ЧАКА. НЕ ЗАЩОТО И ВИЕ СТЕ ОБСЕБЕНИ. НИЕ МИРЯНИТЕ ВЯРВАЩИ В ГОСПОДА НЯМА ЩО ДА НИ ВТРЪСВАШ С ТЕЗИ СЛОВА. КАЖИ ГО НА ТЯХ МУШИКИТЕ.

    14:53 28.12.2025

