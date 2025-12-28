Патриарх Даниил: Като приемници на нашите предци сме длъжни да опазваме мира, към който Господ ни е призовал

Като приемници на нашите предци, ние днес сме длъжни да правим всичко възможно онова, което ни съединява - този мир, който Господ ни дава, и към който ни е призовал да се стараем да го опазваме. Това каза пред медии българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес взе молитвено участие в света литургия в църквата „Свети Стефан“ - Сан Стефано, в истанбулския квартал „Йешилкьой“, цитиран от БТА. Литургията възглави духовният предстоятел на Българската православна общност в Истанбул - архимандрит Харалампи Ничев.
„Посланието, което приехме при посещението и което ще занесем обратно в родината ни, и ще предадем на Българската православна църква, е, че сърцата ни се изпълниха с мир", каза още патриарх Даниил.
„Слава и благодарение на Бога за това братско общуване и за възможността да се извърши това мирно посещение", допълни той.
По думи на българския патриарх „действително най-голямата радост е от това, че посещението е мирно и ние усещаме и виждаме този мир в нас".
Патриарх Даниил посочи, че Истанбул „е преизобилен с история, както за древната византийска империя, така и за нашата българска държава".
В обобщение той каза, че „помним различни трудности в двустранните отношения с Вселенската патриаршия, Българската екзархия, но се радваме, че днес всичко това е преодоляно и посланието е такова, че трябва действително да се стремим, както ни учи вярата ни, да се стремим да пазим това братско общение и единството на вярата, което Господ ни е заповядал. Това е основното послание. От тук тръгва всичко. Да, има известни несъгласия, има различни мнения по различни църковни въпроси, но в диалог, без да се прекъсва братското общуване, вярваме, че всичко е преодолимо и Бог ще помогне с това".
2 Мъдрият
На многая лета владико! Бог да ви укрепва, пази помага и закриля! И всички нас също!
Коментиран от #7, #16
14:25 28.12.2025
3 бою циганина
14:25 28.12.2025
4 Хмм
14:26 28.12.2025
5 Гражданин
14:26 28.12.2025
6 Сила
14:27 28.12.2025
7 Гражданин
До коментар #2 от "Мъдрият":Сатанаил, а не данаил
14:27 28.12.2025
8 оня с коня
14:27 28.12.2025
9 Чиба Рашка
Коментиран от #12, #14
14:27 28.12.2025
10 патриарх василий
14:29 28.12.2025
11 Мемфис
Срамувам се, че бо..лук носи български паспорт!!!
14:29 28.12.2025
12 пътуващ за русия в момента съм
До коментар #9 от "Чиба Рашка":в момента пътувам , влака е пълен , искате ли снимки?
Коментиран от #23
14:29 28.12.2025
13 Блажени миротворците те ще се нарекат
14:30 28.12.2025
14 оня с коня
До коментар #9 от "Чиба Рашка":Как пък един продаженЕВРОАТЛАНТИК не замина към БРЮКСЕЛ ами се натскат тука като въшливиМАГАРЕТА?
14:31 28.12.2025
15 1300 години безмислено съществевание
14:31 28.12.2025
16 ИСТИНАТА
До коментар #2 от "Мъдрият":На днешния 28-ми декември,
1856-та година.
Родени е Удроу Уилсън.
28-мият президент на САЩ.
Нобелов лауреат за мир на 1919г.
С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.
По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .
На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
Гърция, Сърбия и Румъния предлагат да си поделят България.
Удроу Уилсън заявява:
"Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
да се ликвидира държава с такава древна и славна история"
14:32 28.12.2025
17 Българският народ подкрепя Украйна !
Продукцията стига до крайните си получатели - подразделения на украинските въоръжени сили по канали, за които те отказват да дават информация преди края на войната.
Участниците в мрежата са я нарекли "Принтирай и бомбардирай" и макар без формална свързаност се оказват част от глобална тенденция, която променя правилата на играта в съвременните въоръжени конфликти.
Вие също може да се включите. За да има МИР, Империята на Zлото трябва да бъде разрушена !
Коментиран от #22
14:32 28.12.2025
18 Вся власт советом
14:33 28.12.2025
19 големсмях
14:37 28.12.2025
20 Всеки знае,
14:38 28.12.2025
21 Вчера
Коментиран от #24
14:39 28.12.2025
22 Браво
До коментар #17 от "Българският народ подкрепя Украйна !":на доброволците!
14:40 28.12.2025
23 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #12 от "пътуващ за русия в момента съм":Като спре влака, пусни водата и си избърши миpиZливия rЪZ !
14:41 28.12.2025
24 За него
До коментар #21 от "Вчера":Господ е портрета на путин
14:43 28.12.2025
25 минаващия
14:45 28.12.2025
26 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
14:46 28.12.2025
27 А БЕ ВЕ ОТЧЕ..
14:53 28.12.2025