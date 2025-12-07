Новини
Мерц: Посещението на Нетаняху в Германия не е на дневен ред

7 Декември, 2025 18:38 928 8

  • фридрих мерц-
  • бенямин нетаняху-
  • германия-
  • посещение

Канцлерът уточни, че покана може да бъде обсъдена в бъдеще, но текущата ситуация не позволява визита

Мерц: Посещението на Нетаняху в Германия не е на дневен ред - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Въпросът за евентуално посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Германия в момента не стои на дневен ред, заяви канцлерът Фридрих Мерц след срещата си с него в Йерусалим, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на първата си официална визита в Израел консервативният канцлер уточни, че темата за пътуване на Нетаняху до Германия не е обсъждана. „Няма причина да се обсъжда това в момента. Ако ситуацията позволи, бих отправил такава покана, но в настоящия момент никой от нас не разглежда подобен въпрос“, каза Мерц.

През ноември 2024 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Нетаняху за предполагаеми военни престъпления в ивицата Газа - обвинения, които израелският премиер категорично отхвърля. Израел не признава юрисдикцията на съда и настоява заповедта да бъде отменена.

Нетаняху заяви, че би бил радостен да посети отново Германия и да разговаря с канцлера в Берлин, но в момента не е в състояние да го направи заради издадената заповед за арест, към която отправи остри критики.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Улична ламБа

    5 0 Отговор
    Фенер, ти си никой в Германия и само остава да се разцелуваш с Натаняхо и с количка ще те изнесат от властта!

    18:43 07.12.2025

  • 2 Кадем

    5 0 Отговор
    Нетаняху е Подсъдим,а Мерц е Голяма Грешка

    Коментиран от #8

    18:47 07.12.2025

  • 3 Пералнята не раоботи

    5 0 Отговор
    Клепоухия се надява германците да му изперат изцапания с кръв имидж.

    18:52 07.12.2025

  • 4 Мерц неадекватника

    1 0 Отговор
    На крака ще му ходи на престъпника Натаняху. Позор

    18:58 07.12.2025

  • 5 Никой не го интересува

    1 0 Отговор
    Какво бил Натаняху категорично отхвърлял. Той е престъпник и мястото му е в затвора до живот

    19:00 07.12.2025

  • 6 Ей,кво нещо!

    3 0 Отговор
    Нацист и евреин заедно

    19:01 07.12.2025

  • 7 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Па да беше отскочиш и до Газа това наркозависимо магаре ,или западния бряг та да види как се използват немските оръжия в окупирана и открадната земя ,няма исрахел има Палестина ,лицемер

    19:09 07.12.2025

  • 8 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кадем":

    Наркозависима грешка

    19:10 07.12.2025

