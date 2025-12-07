Мерц: Посещението на Нетаняху в Германия не е на дневен ред

Въпросът за евентуално посещение на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Германия в момента не стои на дневен ред, заяви канцлерът Фридрих Мерц след срещата си с него в Йерусалим, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По време на първата си официална визита в Израел консервативният канцлер уточни, че темата за пътуване на Нетаняху до Германия не е обсъждана. „Няма причина да се обсъжда това в момента. Ако ситуацията позволи, бих отправил такава покана, но в настоящия момент никой от нас не разглежда подобен въпрос“, каза Мерц.

През ноември 2024 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Нетаняху за предполагаеми военни престъпления в ивицата Газа - обвинения, които израелският премиер категорично отхвърля. Израел не признава юрисдикцията на съда и настоява заповедта да бъде отменена.

Нетаняху заяви, че би бил радостен да посети отново Германия и да разговаря с канцлера в Берлин, но в момента не е в състояние да го направи заради издадената заповед за арест, към която отправи остри критики.