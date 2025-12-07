Руски удар по язовир в Харковска област прекъсна ключов маршрут за украинските доставки

Руски ракетен удар по язовир в Харковска област е прекъснал важен маршрут за доставки за украинските сили, съобщи в „Телеграм“ кметът на град Печениги Олександър Гусаров, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пътят до язовир „Печениги“, разположен на река Северски Донец, води към фронтовите участъци при Вовчанск, Велики Бурлук и Купянск, където украинските сили се намират под силен натиск. По думите на Гусаров този път вече е затворен.

Според други съобщения в украински канали в „Телеграм“ е разрушен и мост над водоема в близост до село Стари Салтив.

Много мостове и язовири в региона бяха разрушени още в първите месеци на пълномащабната война на Русия срещу Украйна.

През 2023 г. руските сили взривиха язовира „Нова Каховка“ на долното течение на река Днепър в Южна Украйна. Това предизвика опустошително наводнение, което отне живота на много хора, причини сериозни материални щети и остави без вода най-голямата атомна електроцентрала в Европа.