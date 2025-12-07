Руски удар по язовир в Харковска област прекъсна ключов маршрут за украинските доставки

Руски ракетен удар по язовир в Харковска област е прекъснал важен маршрут за доставки за украинските сили, съобщи в „Телеграм“ кметът на град Печениги Олександър Гусаров, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Пътят до язовир „Печениги“, разположен на река Северски Донец, води към фронтовите участъци при Вовчанск, Велики Бурлук и Купянск, където украинските сили се намират под силен натиск. По думите на Гусаров този път вече е затворен.
Според други съобщения в украински канали в „Телеграм“ е разрушен и мост над водоема в близост до село Стари Салтив.
Много мостове и язовири в региона бяха разрушени още в първите месеци на пълномащабната война на Русия срещу Украйна.
През 2023 г. руските сили взривиха язовира „Нова Каховка“ на долното течение на река Днепър в Южна Украйна. Това предизвика опустошително наводнение, което отне живота на много хора, причини сериозни материални щети и остави без вода най-голямата атомна електроцентрала в Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Винченцо Андолини
Коментиран от #10
19:09 07.12.2025
2 гръмовержецът
Коментиран от #4
19:10 07.12.2025
3 Зеленски
19:10 07.12.2025
4 онзи
До коментар #2 от "гръмовержецът":Всичко по реда си , и на него ще му дойде времето .
Коментиран от #7
19:11 07.12.2025
5 Анна Мила
19:12 07.12.2025
6 ?????
Построили са понтон.
Шлюзовете не са засегнати.
ЗАСЕГА.
Коментиран от #14
19:13 07.12.2025
7 гост
До коментар #4 от "онзи":Дано скоро и на Вас да Ви дойде времето...
Коментиран от #27
19:13 07.12.2025
8 чужденец
Коментиран от #16, #20
19:14 07.12.2025
9 Американска го заявиха ясно
Директното изявление беше не си мислете че ние сме банка която отпуска безвъзмездни средства за да се присвояват от корумпирани личности.
Господин Тръмп е разбрал тази истина и оттегля подкрепата си не само за Украйна но и за НАТО.
19:15 07.12.2025
10 ФиткитеМисиркови тук пак лъжат
До коментар #1 от "Винченцо Андолини":статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са извършили атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“.
19:16 07.12.2025
11 Германия предлага да се включи
19:17 07.12.2025
12 БОЛШЕВИК
19:17 07.12.2025
13 АБЕ УКРОДЕ....БИЛИ
И КО СТАНА БЕ КРЕТЕНИ
СЕГА ВИ РАЗМАЗВАТ ПРЕД ЗАПОРОЖИЕ ПРЕЗ ХРАСТИТЕ
ПОДЛЕ ША ЗАРИНАТ НА БЪРЗО СТЕНАТА НА ЯЗОВИРА И ЩЕ ВИ ИЗРИТАТ ОТНОВО ОТ ХЕРСОН А И ОТ ОЧАКОВ
АЙДЕ НЕМА ПО ТЪП ОТ УКРОПА
ДОРИ И МАКЕДОНЕЦА
19:19 07.12.2025
14 Шлюзовете не са засегнати засега
До коментар #6 от "?????":и има построен понтон и когато по него тръгнат оръжия като Хай Марс на по-висока стойност тези шлюзове могат да бъдат взривени.
С една ракета две цели. Шлюзове и техника.
19:19 07.12.2025
15 не е разбираемо
Коментиран от #28, #33, #37
19:20 07.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Айдее пак от торбата с лъжите
Има ли балами, дето ще повярват. че руснаците сами ще го направят за да отрежат снабдяването си и се изтеглят от северната част на Херсон?
19:22 07.12.2025
18 Винкело
Виждате ли как се лъже? За жертвите - ами непосредствено от наводнението такива няма. После, най-голямата атомна в Европа се намира на 250 километра нагоре по течението и няма нищо общо с този водоем.
Разчитат на късата ви памет.
19:22 07.12.2025
19 Пич
- Дреме ми, аз вода не шмъркам ! А украинците пили , не пили , все ги готвя за курбан !!!
19:23 07.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ей тъй става и у нас
19:25 07.12.2025
22 АБВ
Ели, прави почтена журналистика, ако можеш.
19:27 07.12.2025
23 ДЕТ СЕ ВИКА
19:29 07.12.2025
24 ТРЕПАНЕТО
Коментиран от #34
19:30 07.12.2025
25 Украинец
Е те могат и без доставки да се предадат - поне ще запазят живота си а не да умират в окопите за да може киевската хунта да си купува златни тоалетни.
19:31 07.12.2025
26 ЩЕ ИМ ПРАТЕМ ТАГАРЕВ
19:31 07.12.2025
27 онзи
До коментар #7 от "гост":Давам ти предимство , в крайна сметка трябва да сме кавалери !
Коментиран от #31
19:32 07.12.2025
28 АБВ
До коментар #15 от "не е разбираемо":"вместо да се подкрепя жертвата, се упреква, че се защитава, доколкото може , вместо да преклони глава и пораженчестки да капитулира. Рано или късно всеки ще стигне края си, но наследниците няма да се срамуват, а ще са горди ако краят е достоен."
Жертвата беше Донбас и хората му. Украйна не е жертва, а виновник, предизвикал ставащото в момента, подкокоросван от НАТО и ЕС. Фактът, че Украйна яде бой не я прави жертва. Понякога това се случва и на виновните. Карма някаква.
Коментиран от #32
19:32 07.12.2025
29 Ъъъъ
19:33 07.12.2025
30 УДРИ С ЛОПАТАТА
19:33 07.12.2025
31 гост
До коментар #27 от "онзи":Няма какво да ми даваш предимство,аз не защитавам крадци и убийци...ти трябва да се прегледаш...на момента...
Коментиран от #35, #38, #47
19:34 07.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ОБЯСНЯВАМ КАТО ЗА ТЪП
До коментар #15 от "не е разбираемо":УКРАЙНА Е АГРЕСОР
НАГЪЛА КРАДЛИВА МАРИОНЕТКА
НАСЕЛЕНА ОТ НЕ ОСОБЕННО УМНИ НО ОТ ПОКОЛЕНИЯ ДЕПРЕСИРАНИ ДЕЕБНИ ХИТРЕЦИ
АМИ УНИЩОЖАВАНЕТО НА ТАЯ СМРАД Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМО
Коментиран от #41
19:36 07.12.2025
34 гост
До коментар #24 от "ТРЕПАНЕТО":А трепането на проруски индивиди, дава спокойствие в Държавата...
Коментиран от #39
19:38 07.12.2025
35 онзи
До коментар #31 от "гост":А,бе , я оди у лево ......Ти пък кой си , че да ми даваш наставления ? Ако не си си взел дозата - взимай я и лека ти нощ !
19:39 07.12.2025
36 Одкел
19:39 07.12.2025
37 Антитрол
До коментар #15 от "не е разбираемо":"но наследниците няма да се срамуват, а ще са горди ако краят е достоен"
Като сегашните наследници на СС ли които ни управляват - пък "жертвата" за да може да си купи златна тоалетна затри държавата си като праща собствените си граждани да мрат за интересите на тези които му дават пари.
Каква стана големите "родолюбци които се борят за свободата на държавата си" от киевскета хунта крадат от собствената си армия и ги пращат без оръжия срещу руснаците - е това е съвсем достоен край за хунтата. Даже и няма да имат смелостта да се самоубият като Хитлер - те почнаха един по един да се изнасят.
Коментиран от #45
19:39 07.12.2025
38 селски ,
До коментар #31 от "гост":Имаш предимство и от мен ! Наблягай на киселото зеле и джумерките и не късай нерви - урките са бита карта и ти с нищо не можеш да им помогнеш ! От миндера сте големи стратези , а на живо - кръгла 0 !
19:41 07.12.2025
39 Украинец
До коментар #34 от "гост":"А трепането на проруски индивиди"
Ами заминавай да ги трепеш - не се крий зад компютъра. Ама къде по лесно е да призоваваш "за трепане на руски индивиди" когато си скрит и на топло - пък украинците да ги ловят като добитък и да ги пращат на фронта.
Коментиран от #44
19:43 07.12.2025
40 Порно
19:43 07.12.2025
41 не е разбираемо
До коментар #33 от "ОБЯСНЯВАМ КАТО ЗА ТЪП":обяснението ти, въпреки старанието да внушаваш квалификации за неудобни мнения, различни от твоето (малко нелепо).
Коментиран от #52
19:44 07.12.2025
42 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #46
19:47 07.12.2025
43 Чакай
19:47 07.12.2025
44 гост
До коментар #39 от "Украинец":Такива като Вас трябва да са на топло,ама е така като няма държава...специално за Вас трябва да се използва Кремълската формула...
Коментиран от #50
19:47 07.12.2025
45 не е разбираемо
До коментар #37 от "Антитрол":дали си наясно кои са били "СС" и ръсиш празни , но затова пък чуждестранни тези.
19:48 07.12.2025
46 Кривоверен алкаш
До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":Къде ти 15 мил...останаха я има я няма 5...6 милиона...
19:48 07.12.2025
47 Възмутен
До коментар #31 от "гост":"аз не защитавам крадци и убийци"
Ами какво защитаваш бе - киевската хунта изобщо не са крадци - те са си купили златни тоалетни като са спестявали от закуски. Да не говорим че избиха 14 000 от собствените си граждани в Донбас включително и деца, да не говорим за запалените протестиращи в Одеса включително и българи а който бягаше от пожара беше разстрелван. Да не говорим за лова на пушечно месо по улиците на Украйна където избиха много народ несъгласни да умират за чужди интереси.
19:49 07.12.2025
48 Уса
19:49 07.12.2025
49 бай Кольо
19:50 07.12.2025
50 ха-ха
До коментар #44 от "гост":Драги ми, умнико , пий ги тия хапове , че нещо много нервен ми се видиш ! Или ракийката ти идва в повече , а ?
19:50 07.12.2025
51 Уса
19:52 07.12.2025
52 Ще дойде
До коментар #41 от "не е разбираемо":Рашистките терористи. Ще им се върне стократно. Господ ще ги накаже. Агресорът никога не е победител. Историята го доказва.
19:52 07.12.2025