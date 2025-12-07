Новини
Руски удар по язовир в Харковска област прекъсна ключов маршрут за украинските доставки
  Тема: Украйна

Руски удар по язовир в Харковска област прекъсна ключов маршрут за украинските доставки

7 Декември, 2025 18:57, обновена 7 Декември, 2025 19:07 1 625 52

  • украйна-
  • русия-
  • язовир-
  • харков-
  • маршрут-
  • доставка

Затворен е пътят към няколко фронтови участъка край Вовчанск, Велики Бурлук и Купянск

Руски удар по язовир в Харковска област прекъсна ключов маршрут за украинските доставки - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски ракетен удар по язовир в Харковска област е прекъснал важен маршрут за доставки за украинските сили, съобщи в „Телеграм“ кметът на град Печениги Олександър Гусаров, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Пътят до язовир „Печениги“, разположен на река Северски Донец, води към фронтовите участъци при Вовчанск, Велики Бурлук и Купянск, където украинските сили се намират под силен натиск. По думите на Гусаров този път вече е затворен.

Според други съобщения в украински канали в „Телеграм“ е разрушен и мост над водоема в близост до село Стари Салтив.

Много мостове и язовири в региона бяха разрушени още в първите месеци на пълномащабната война на Русия срещу Украйна.

През 2023 г. руските сили взривиха язовира „Нова Каховка“ на долното течение на река Днепър в Южна Украйна. Това предизвика опустошително наводнение, което отне живота на много хора, причини сериозни материални щети и остави без вода най-голямата атомна електроцентрала в Европа.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винченцо Андолини

    53 5 Отговор
    Казано е: Като не щеш мИра, на ти секИра.

    Коментиран от #10

    19:09 07.12.2025

  • 2 гръмовержецът

    45 3 Отговор
    Остава един по-важен язовир - тоя до Киив ! Тогава ще спре на момента СВО-то !

    Коментиран от #4

    19:10 07.12.2025

  • 3 Зеленски

    45 3 Отговор
    Ще унищожа и последния украинец !!

    19:10 07.12.2025

  • 4 онзи

    38 2 Отговор

    До коментар #2 от "гръмовержецът":

    Всичко по реда си , и на него ще му дойде времето .

    Коментиран от #7

    19:11 07.12.2025

  • 5 Анна Мила

    21 0 Отговор
    Защо няма коментари?

    19:12 07.12.2025

  • 6 ?????

    20 2 Отговор
    Не е толкова страшно.
    Построили са понтон.
    Шлюзовете не са засегнати.
    ЗАСЕГА.

    Коментиран от #14

    19:13 07.12.2025

  • 7 гост

    3 23 Отговор

    До коментар #4 от "онзи":

    Дано скоро и на Вас да Ви дойде времето...

    Коментиран от #27

    19:13 07.12.2025

  • 8 чужденец

    4 30 Отговор
    Тръмп направи путинистите по-нагли .

    Коментиран от #16, #20

    19:14 07.12.2025

  • 9 Американска го заявиха ясно

    37 2 Отговор
    Украинските селяни и бедните граждани са в окопите за да се удължат военните действия а шепа корумпирани ръководни личности около зеленски получават милиарди и си купуват скъпи автомобили и златни тоалетни. Една част от тези средства се връщат към управляващи лица на Европейския съюз в Брюксел.
    Директното изявление беше не си мислете че ние сме банка която отпуска безвъзмездни средства за да се присвояват от корумпирани личности.
    Господин Тръмп е разбрал тази истина и оттегля подкрепата си не само за Украйна но и за НАТО.

    19:15 07.12.2025

  • 10 ФиткитеМисиркови тук пак лъжат

    28 2 Отговор

    До коментар #1 от "Винченцо Андолини":

    статия, публикувана през декември 2022 г., „Вашингтон Пост“ цитира ген.-майор Андрий Ковалчук, първи командир на украинската контраофанзива в района на Херсон. Украинският главнокомандващ разказва пред американските журналисти как украинските сили са извършили атака с американска ракетна установка „Хаймарс“ срещу водноелектрическата централа „Каховка“.

    19:16 07.12.2025

  • 11 Германия предлага да се включи

    22 1 Отговор
    в мирните преговори за Украйна, като възобнови вноса на руски газ, е казал Фабио Де Маси, новият съпредседател на германската партия BSW (преди това Съюзът на Сара Вагенкнехт за разум и справедливост). "Разбира се, би било добра политика, ако отидем при г-н Владимир Путин и кажем: "Готови сме отново да купуваме газ и искаме да обвържем това с примирието в Украйна", казал Де Мази на конгреса на BSW в Магдебург. Думите му са цитирани от агенцията DPA. Според лидера на партията, по този начин европейците отново могат да получат място на масата за преговори по въпроса на Украйна. "Тази война е голяма катастрофа, но можеше да бъде избегната," казал Де Мази. Според него Западът не е взел насериозно червените линии, начертани от Русия.

    19:17 07.12.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    27 2 Отговор
    Предавайте се укри и не слушайте наркомана на къде ви води, той и обкръжението му богатеят като крезове!

    19:17 07.12.2025

  • 13 АБЕ УКРОДЕ....БИЛИ

    29 2 Отговор
    ВЗРИВИХТЕ ЯЗОВИРА НА ДНЕПЪР
    И КО СТАНА БЕ КРЕТЕНИ
    СЕГА ВИ РАЗМАЗВАТ ПРЕД ЗАПОРОЖИЕ ПРЕЗ ХРАСТИТЕ
    ПОДЛЕ ША ЗАРИНАТ НА БЪРЗО СТЕНАТА НА ЯЗОВИРА И ЩЕ ВИ ИЗРИТАТ ОТНОВО ОТ ХЕРСОН А И ОТ ОЧАКОВ
    АЙДЕ НЕМА ПО ТЪП ОТ УКРОПА
    ДОРИ И МАКЕДОНЕЦА

    19:19 07.12.2025

  • 14 Шлюзовете не са засегнати засега

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    и има построен понтон и когато по него тръгнат оръжия като Хай Марс на по-висока стойност тези шлюзове могат да бъдат взривени.
    С една ракета две цели. Шлюзове и техника.

    19:19 07.12.2025

  • 15 не е разбираемо

    1 20 Отговор
    вместо да се подкрепя жертвата, се упреква, че се защитава, доколкото може , вместо да преклони глава и пораженчестки да капитулира. Рано или късно всеки ще стигне края си, но наследниците няма да се срамуват, а ще са горди ако краят е достоен.

    Коментиран от #28, #33, #37

    19:20 07.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Айдее пак от торбата с лъжите

    27 1 Отговор
    "През 2023 г. руските сили взривиха язовира „Нова Каховка“ на долното течение на река Днепър в Южна Украйна" (???)

    Има ли балами, дето ще повярват. че руснаците сами ще го направят за да отрежат снабдяването си и се изтеглят от северната част на Херсон?

    19:22 07.12.2025

  • 18 Винкело

    22 1 Отговор
    "Това предизвика опустошително наводнение, което отне живота на много хора, причини сериозни материални щети и остави без вода най-голямата атомна електроцентрала в Европа."
    Виждате ли как се лъже? За жертвите - ами непосредствено от наводнението такива няма. После, най-голямата атомна в Европа се намира на 250 километра нагоре по течението и няма нищо общо с този водоем.
    Разчитат на късата ви памет.

    19:22 07.12.2025

  • 19 Пич

    20 1 Отговор
    Зелю:
    - Дреме ми, аз вода не шмъркам ! А украинците пили , не пили , все ги готвя за курбан !!!

    19:23 07.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ей тъй става и у нас

    17 1 Отговор
    Боко пелтечи и е изплашен , пиши е неадекватен ще прави контра протести .....апашите на управляващите не дават признаци на живот !!!!!! До кога така във мъглата със изгасени фарове ???????

    19:25 07.12.2025

  • 22 АБВ

    21 1 Отговор
    Взривяването на язовири е терористичен акт и е украинска държавна политика. Каховският язовир е взривен от украинците, което те самите признаха, за да потопят ниския бряг на Днепър, на който бяха руснаците. Преди два месеца взривиха язовир в Русия за да попречат на руснаците при Вълчанск.
    Ели, прави почтена журналистика, ако можеш.

    19:27 07.12.2025

  • 23 ДЕТ СЕ ВИКА

    16 0 Отговор
    Весели празници на бандерите.

    19:29 07.12.2025

  • 24 ТРЕПАНЕТО

    15 1 Отговор
    НА УКРОПИ СПАСЯВА СИНИ КИТОВЕ

    Коментиран от #34

    19:30 07.12.2025

  • 25 Украинец

    12 1 Отговор
    "е прекъснал важен маршрут за доставки за украинските сили"

    Е те могат и без доставки да се предадат - поне ще запазят живота си а не да умират в окопите за да може киевската хунта да си купува златни тоалетни.

    19:31 07.12.2025

  • 26 ЩЕ ИМ ПРАТЕМ ТАГАРЕВ

    17 1 Отговор
    Да им възстанови доставките.

    19:31 07.12.2025

  • 27 онзи

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "гост":

    Давам ти предимство , в крайна сметка трябва да сме кавалери !

    Коментиран от #31

    19:32 07.12.2025

  • 28 АБВ

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "не е разбираемо":

    "вместо да се подкрепя жертвата, се упреква, че се защитава, доколкото може , вместо да преклони глава и пораженчестки да капитулира. Рано или късно всеки ще стигне края си, но наследниците няма да се срамуват, а ще са горди ако краят е достоен."

    Жертвата беше Донбас и хората му. Украйна не е жертва, а виновник, предизвикал ставащото в момента, подкокоросван от НАТО и ЕС. Фактът, че Украйна яде бой не я прави жертва. Понякога това се случва и на виновните. Карма някаква.

    Коментиран от #32

    19:32 07.12.2025

  • 29 Ъъъъ

    1 12 Отговор
    Руските терористи така правят! Терорусия.

    19:33 07.12.2025

  • 30 УДРИ С ЛОПАТАТА

    14 2 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    19:33 07.12.2025

  • 31 гост

    1 9 Отговор

    До коментар #27 от "онзи":

    Няма какво да ми даваш предимство,аз не защитавам крадци и убийци...ти трябва да се прегледаш...на момента...

    Коментиран от #35, #38, #47

    19:34 07.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ОБЯСНЯВАМ КАТО ЗА ТЪП

    12 2 Отговор

    До коментар #15 от "не е разбираемо":

    УКРАЙНА Е АГРЕСОР
    НАГЪЛА КРАДЛИВА МАРИОНЕТКА
    НАСЕЛЕНА ОТ НЕ ОСОБЕННО УМНИ НО ОТ ПОКОЛЕНИЯ ДЕПРЕСИРАНИ ДЕЕБНИ ХИТРЕЦИ
    АМИ УНИЩОЖАВАНЕТО НА ТАЯ СМРАД Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМО

    Коментиран от #41

    19:36 07.12.2025

  • 34 гост

    1 10 Отговор

    До коментар #24 от "ТРЕПАНЕТО":

    А трепането на проруски индивиди, дава спокойствие в Държавата...

    Коментиран от #39

    19:38 07.12.2025

  • 35 онзи

    8 1 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    А,бе , я оди у лево ......Ти пък кой си , че да ми даваш наставления ? Ако не си си взел дозата - взимай я и лека ти нощ !

    19:39 07.12.2025

  • 36 Одкел

    7 0 Отговор
    Риба ще имат хората из локвите.

    19:39 07.12.2025

  • 37 Антитрол

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "не е разбираемо":

    "но наследниците няма да се срамуват, а ще са горди ако краят е достоен"

    Като сегашните наследници на СС ли които ни управляват - пък "жертвата" за да може да си купи златна тоалетна затри държавата си като праща собствените си граждани да мрат за интересите на тези които му дават пари.

    Каква стана големите "родолюбци които се борят за свободата на държавата си" от киевскета хунта крадат от собствената си армия и ги пращат без оръжия срещу руснаците - е това е съвсем достоен край за хунтата. Даже и няма да имат смелостта да се самоубият като Хитлер - те почнаха един по един да се изнасят.

    Коментиран от #45

    19:39 07.12.2025

  • 38 селски ,

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    Имаш предимство и от мен ! Наблягай на киселото зеле и джумерките и не късай нерви - урките са бита карта и ти с нищо не можеш да им помогнеш ! От миндера сте големи стратези , а на живо - кръгла 0 !

    19:41 07.12.2025

  • 39 Украинец

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "гост":

    "А трепането на проруски индивиди"

    Ами заминавай да ги трепеш - не се крий зад компютъра. Ама къде по лесно е да призоваваш "за трепане на руски индивиди" когато си скрит и на топло - пък украинците да ги ловят като добитък и да ги пращат на фронта.

    Коментиран от #44

    19:43 07.12.2025

  • 40 Порно

    7 2 Отговор
    Добре си спомням че язовир Нова Каховка го разрушиха укрите с Хаймарс, за да прекъснат снабдяването на руснаците. Ама за пропагандата истината е без значение.

    19:43 07.12.2025

  • 41 не е разбираемо

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "ОБЯСНЯВАМ КАТО ЗА ТЪП":

    обяснението ти, въпреки старанието да внушаваш квалификации за неудобни мнения, различни от твоето (малко нелепо).

    Коментиран от #52

    19:44 07.12.2025

  • 42 Пенсионер 69 годишен

    6 1 Отговор
    Нацюгите прогониха и избиха мъжете в Украйна, като ги хвърлиха в "causa perduta". От 50 милиона население преди конфликта, Украйна се стопи на 15 милиона. Ванс каза на Зеленски в Белия дом, че нямат хора. Има села и градчета, които са обезлюдени откъм мъже. Мъжете убити на фронта или се крият по тавани и землянки от бандитската мобилизация.

    Коментиран от #46

    19:47 07.12.2025

  • 43 Чакай

    2 6 Отговор
    Рашистките терористи. Ще им се върне стократно. Господ ще ги накаже.

    19:47 07.12.2025

  • 44 гост

    2 5 Отговор

    До коментар #39 от "Украинец":

    Такива като Вас трябва да са на топло,ама е така като няма държава...специално за Вас трябва да се използва Кремълската формула...

    Коментиран от #50

    19:47 07.12.2025

  • 45 не е разбираемо

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Антитрол":

    дали си наясно кои са били "СС" и ръсиш празни , но затова пък чуждестранни тези.

    19:48 07.12.2025

  • 46 Кривоверен алкаш

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":

    Къде ти 15 мил...останаха я има я няма 5...6 милиона...

    19:48 07.12.2025

  • 47 Възмутен

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "гост":

    "аз не защитавам крадци и убийци"

    Ами какво защитаваш бе - киевската хунта изобщо не са крадци - те са си купили златни тоалетни като са спестявали от закуски. Да не говорим че избиха 14 000 от собствените си граждани в Донбас включително и деца, да не говорим за запалените протестиращи в Одеса включително и българи а който бягаше от пожара беше разстрелван. Да не говорим за лова на пушечно месо по улиците на Украйна където избиха много народ несъгласни да умират за чужди интереси.

    19:49 07.12.2025

  • 48 Уса

    6 2 Отговор
    Язовира,който беше причинил наводнения беше взривен от ВСУ не се правете на деменциални.Вижте си новините от онове време

    19:49 07.12.2025

  • 49 бай Кольо

    4 1 Отговор
    А не бе -басма ще ви цепят братушките!

    19:50 07.12.2025

  • 50 ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "гост":

    Драги ми, умнико , пий ги тия хапове , че нещо много нервен ми се видиш ! Или ракийката ти идва в повече , а ?

    19:50 07.12.2025

  • 51 Уса

    0 1 Отговор
    Прочетете,какво е казал Тръмп младши за истината в Украйна.Това говорят и украинците в САЩ.Украинците в българските хотели са друга нацистка порода в САЩ такива не отглеждаме

    19:52 07.12.2025

  • 52 Ще дойде

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "не е разбираемо":

    Рашистките терористи. Ще им се върне стократно. Господ ще ги накаже. Агресорът никога не е победител. Историята го доказва.

    19:52 07.12.2025

