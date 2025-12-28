Новини
Лавров: В случай на изостряне на ситуацията в Тайванския проток, Русия ще подкрепи Китай

28 Декември, 2025 08:40 1 140 25

  • сергей лавров-
  • ситуация-
  • изостряне-
  • тайвански проток-
  • русия-
  • подкрепа-
  • китай

"Принципното становище на Русия по тайванския въпрос е добре известно – то е неизменно и нееднократно е потвърждавано на високо равнище. Москва признава Тайван за неделима част от Китай и е против независимостта на острова под каквато и да било форма", посочи руският външен министър

Лавров: В случай на изостряне на ситуацията в Тайванския проток, Русия ще подкрепи Китай - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В случай на възможно изостряне на ситуацията в Тайванския проток Русия ще подкрепи Китай в защитата на държавното му единство и териториалната му цялост, заяви руският външен министър Сергей Лавров интервю за ТАСС, посветено на изводите от 2025 г., предават от БТА.

"Що се касае до възможно изостряне на обстановката в Тайванския проток, то начинът на действие в подобни ситуации е записан в основополагащия за двустранните отношения Договор с Китайската народна република за добросъседство, приятелство и сътрудничество от 16 юли 2001 година. Един от базисните принципи, предвидени в този документ, е взаимната подкрепа по въпросите на защитата на държавното единство и териториалната цялост", отбеляза Лавров.

Русия е против независимост на Тайван под каквато и да било форма и смята острова за неделима част от Китай, каза още Сергей Лавров в интервюто за ТАСС.

"Принципното становище на Русия по тайванския въпрос е добре известно – то е неизменно и нееднократно е потвърждавано на високо равнище. Москва признава Тайван за неделима част от Китай и е против независимостта на острова под каквато и да било форма", посочи руският външен министър.

В друг акцент от интервюто той призова Япония да обмисли внимателно поетия от нея по думите му "курс към милитаризация".


Оценка 3.3 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Опаааа

    16 4 Отговор
    Иде,иде третата и последна световна война

    Коментиран от #13

    08:48 28.12.2025

  • 2 Пич

    14 11 Отговор
    Превод
    Лавров :
    - Ако досега са ви били малко шамарите , отсега нататък може и да останете доволни.....

    08:49 28.12.2025

  • 3 Истината

    10 3 Отговор
    Ще закъсате бая!

    08:50 28.12.2025

  • 4 ЩЕ ИМА ЛАБУТ

    16 10 Отговор
    На наглите англосаксонци.

    08:57 28.12.2025

  • 5 Кой разбрал разбрал

    8 3 Отговор
    Това другарки и другари, дами и господа означава, че Еднополюсният свят "основан на правила" ПРИ-КЛЮ-ЧИ.

    09:00 28.12.2025

  • 6 Гого Мадурев

    12 11 Отговор
    Комунист не търпи свободно мнение. Хонконг е пример, Тайван е демокрация и хората там не искат китайската комунистическа партия да им казва как да живеят.
    Но Русия е просто преименуван СССР

    Коментиран от #14

    09:00 28.12.2025

  • 7 Кривоверен алкаш

    12 10 Отговор
    Руска мизерия....,за,, териториалната цялост на Китай,но за Украйна не важи...прибери си ги Господи...

    Коментиран от #15

    09:01 28.12.2025

  • 8 РЕАЛИСТ

    7 5 Отговор
    Очевидно се върви към военен съюз между Русия и Китай. Китай отдавна се натиска за подобен съюз, но Русия се дърпа. Изправена срещу НАТО от 32 държави с население повече от милиард, Русия може да подпише подобен договор и ще има паритет. Косинджър се обръща в гроба. Това , от което се страхуваше е вече факт.

    09:05 28.12.2025

  • 9 Дъртьо

    9 3 Отговор
    войник ли ще става ? Лесно е с чуждите деца , нали ?

    09:08 28.12.2025

  • 10 Нещастник

    8 4 Отговор
    Не могат да се справят вече 4 години с една Украйна и внасяйки оръжия от Северна Корея тръгнали да защитават Китай.

    09:09 28.12.2025

  • 11 Бай Гошо

    7 4 Отговор
    Е как няма да сте на страната на Китай,без Китай в момента сте кръгла нула.!!!

    09:11 28.12.2025

  • 12 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    Тръмп Не харесва това...

    09:12 28.12.2025

  • 13 Пак

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Опаааа":

    ще пращат салам на мужиците

    09:14 28.12.2025

  • 14 РЕАЛИСТ

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гого Мадурев":

    Гого, да беше залегнал малко над книгите, та да разбереш, що е то комунизъм. Основното отличие на комунизма е липсата на частна собственост върху средствата за производство. Видяхме и прословутото "свободно мнение" При " демокрацията" се купуват гласове и винаги управляват правилните хора. А ти си говори, каквото си искаш. Като поговорката " Като ми пееш Пенке ле, кой ли те слуша"

    09:14 28.12.2025

  • 15 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":

    А кажи им нещо вееее!

    09:15 28.12.2025

  • 16 6666

    4 4 Отговор
    Освен да пречите червенюги проклети за друго не ставате.

    09:16 28.12.2025

  • 17 Аз казах

    2 2 Отговор
    Тези,докато не ги изтрият от картата,няма да се кротнат.

    09:17 28.12.2025

  • 18 Кон

    1 1 Отговор
    Диййй!

    09:18 28.12.2025

  • 19 Знаещ

    2 4 Отговор
    Рамо до рамо Русия и Китай , дори без помощта на останалите си съюзници са непобедими . След като Китай официално заяви , че ще помага по всички в заможни начини на Русия в битката която тя води срещу наглосаксоюдеите и васалите им на територията на Украйна , е абсолютно логично същата подкрепа за Китай и Русия в региона на Тайван .

    09:21 28.12.2025

  • 20 Сийка

    1 3 Отговор
    Руснаците съвсем клекнаха на Китай. Следващата стъпка е признаването на Владивосток за китайски град, а източен Сибир за споделена територия. Вече и Господ не може да им помогне. Всъщност говоря за Аллах - нали знаете,че тези индийци, колие ще дойдат в Руската федерация са предимно мюсюлмани,а не нудисти....

    Коментиран от #22

    09:23 28.12.2025

  • 21 Пожелание

    3 5 Отговор
    Русия и Китай са надеждата за цялото човечество да са живи и здрави и най вече разумни за да се справят с предизвикателствата които ни предстоят.

    09:23 28.12.2025

  • 22 Сийка

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Сийка":

    Пардон - будисти а не нудисти......

    Коментиран от #25

    09:24 28.12.2025

  • 23 Асен

    2 1 Отговор
    Нормално за рашистките примати

    09:29 28.12.2025

  • 24 Дърт кон

    1 1 Отговор
    Само на думи .Така беше с Иран, Венецуела....мьi наших не бросаем ха ха

    09:30 28.12.2025

  • 25 банг банг

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сийка":

    За нудисти си мислиш и най-вече за онова стърчащото под кръста им.

    09:31 28.12.2025