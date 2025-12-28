Лавров: В случай на изостряне на ситуацията в Тайванския проток, Русия ще подкрепи Китай

В случай на възможно изостряне на ситуацията в Тайванския проток Русия ще подкрепи Китай в защитата на държавното му единство и териториалната му цялост, заяви руският външен министър Сергей Лавров интервю за ТАСС, посветено на изводите от 2025 г., предават от БТА.
"Що се касае до възможно изостряне на обстановката в Тайванския проток, то начинът на действие в подобни ситуации е записан в основополагащия за двустранните отношения Договор с Китайската народна република за добросъседство, приятелство и сътрудничество от 16 юли 2001 година. Един от базисните принципи, предвидени в този документ, е взаимната подкрепа по въпросите на защитата на държавното единство и териториалната цялост", отбеляза Лавров.
Русия е против независимост на Тайван под каквато и да било форма и смята острова за неделима част от Китай, каза още Сергей Лавров в интервюто за ТАСС.
"Принципното становище на Русия по тайванския въпрос е добре известно – то е неизменно и нееднократно е потвърждавано на високо равнище. Москва признава Тайван за неделима част от Китай и е против независимостта на острова под каквато и да било форма", посочи руският външен министър.
В друг акцент от интервюто той призова Япония да обмисли внимателно поетия от нея по думите му "курс към милитаризация".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опаааа
Коментиран от #13
08:48 28.12.2025
2 Пич
Лавров :
- Ако досега са ви били малко шамарите , отсега нататък може и да останете доволни.....
08:49 28.12.2025
3 Истината
08:50 28.12.2025
4 ЩЕ ИМА ЛАБУТ
08:57 28.12.2025
5 Кой разбрал разбрал
09:00 28.12.2025
6 Гого Мадурев
Но Русия е просто преименуван СССР
Коментиран от #14
09:00 28.12.2025
7 Кривоверен алкаш
Коментиран от #15
09:01 28.12.2025
8 РЕАЛИСТ
09:05 28.12.2025
9 Дъртьо
09:08 28.12.2025
10 Нещастник
09:09 28.12.2025
11 Бай Гошо
09:11 28.12.2025
12 Хи хи хи
09:12 28.12.2025
13 Пак
До коментар #1 от "Опаааа":ще пращат салам на мужиците
09:14 28.12.2025
14 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Гого Мадурев":Гого, да беше залегнал малко над книгите, та да разбереш, що е то комунизъм. Основното отличие на комунизма е липсата на частна собственост върху средствата за производство. Видяхме и прословутото "свободно мнение" При " демокрацията" се купуват гласове и винаги управляват правилните хора. А ти си говори, каквото си искаш. Като поговорката " Като ми пееш Пенке ле, кой ли те слуша"
09:14 28.12.2025
15 Гошо
До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":А кажи им нещо вееее!
09:15 28.12.2025
16 6666
09:16 28.12.2025
17 Аз казах
09:17 28.12.2025
18 Кон
09:18 28.12.2025
19 Знаещ
09:21 28.12.2025
20 Сийка
Коментиран от #22
09:23 28.12.2025
21 Пожелание
09:23 28.12.2025
22 Сийка
До коментар #20 от "Сийка":Пардон - будисти а не нудисти......
Коментиран от #25
09:24 28.12.2025
23 Асен
09:29 28.12.2025
24 Дърт кон
09:30 28.12.2025
25 банг банг
До коментар #22 от "Сийка":За нудисти си мислиш и най-вече за онова стърчащото под кръста им.
09:31 28.12.2025