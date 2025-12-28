Лавров: В случай на изостряне на ситуацията в Тайванския проток, Русия ще подкрепи Китай

В случай на възможно изостряне на ситуацията в Тайванския проток Русия ще подкрепи Китай в защитата на държавното му единство и териториалната му цялост, заяви руският външен министър Сергей Лавров интервю за ТАСС, посветено на изводите от 2025 г., предават от БТА.

"Що се касае до възможно изостряне на обстановката в Тайванския проток, то начинът на действие в подобни ситуации е записан в основополагащия за двустранните отношения Договор с Китайската народна република за добросъседство, приятелство и сътрудничество от 16 юли 2001 година. Един от базисните принципи, предвидени в този документ, е взаимната подкрепа по въпросите на защитата на държавното единство и териториалната цялост", отбеляза Лавров.

Русия е против независимост на Тайван под каквато и да било форма и смята острова за неделима част от Китай, каза още Сергей Лавров в интервюто за ТАСС.

"Принципното становище на Русия по тайванския въпрос е добре известно – то е неизменно и нееднократно е потвърждавано на високо равнище. Москва признава Тайван за неделима част от Китай и е против независимостта на острова под каквато и да било форма", посочи руският външен министър.

В друг акцент от интервюто той призова Япония да обмисли внимателно поетия от нея по думите му "курс към милитаризация".