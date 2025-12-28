Новини
Експлозии оставиха част от Киев без ток, вода и отопление. Руски дрон порази жилищна сграда в Одеса
  Тема: Украйна

Експлозии оставиха част от Киев без ток, вода и отопление. Руски дрон порази жилищна сграда в Одеса

28 Декември, 2025 05:48, обновена 28 Декември, 2025 07:22 2 044 22

Руснаците напредват край Красни Лиман, две хиляди осетинци воюват на тяхна страна. Служителите на АЕЦ Запорожие получавали "смъртни заплахи" от украинци

Експлозии оставиха част от Киев без ток, вода и отопление. Руски дрон порази жилищна сграда в Одеса - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Очевидци съобщиха за прекъсвания на електрозахранването, както и липса на вода и отопление, в някои райони на Киев.

Според един от източниците на ТАСС, в някои райони „електричество, вода и топлина са били загубени едновременно“. „Такава е ситуация в Оболонски район, както и в микрорайон Шулявка, който е част от Шевченковски и Соломянски райони на столицата“, обясни той.

Още новини от Украйна

Жителите на Троещина в Деснянски район на Киев също съобщиха за прекъсвания на електрозахранването и отоплението.

Преди това украинските медии съобщиха за възможни щети на топлоелектрическите централи и когенерационните централи в Киев и околния регион в резултат на серия от нощни експлозии в региона. Медиите съобщиха за щети на Трипилската топлоелектрическа централа в Киевска област.

През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана на Русия унищожиха 25 украински безпилотни летателни апарата.

12 от тях са свалени над Самарска област, по три над Белгородска, Курска и Саратовска области и по два над Волгоградска и Ростовска области“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Дронове атакуваха Одеса в събота вечерта, а в града отекваха взривове, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в "Телеграм", цитиран от БТА.

По информация от местните канали в приложението "Телеграм" има поразена цел. По предварителна информация е ударена жилищна сграда, в резултат на което е избухнал пожар.

Въздушната тревога бе обявена в 20:57 часа и продължава до момента. Опасността от нови атаки с дронове остава.

Регионалните власти предупреждават всички хора да се укриват в бомбоубежища.

Лисак написа в канала си в "Телеграм", че в резултат на падането на поразен дрон, покривът на двуетажна жилищна сграда се е запалил и са били изпочупени прозорците.

На терен работят всички съответни служби. Проверява се информация за пострадали.

На мястото на удара в Приморски район на града ще бъде разположен щаб, където пострадалите ще могат да получат информация и съдействие.

Руските въоръжени сили са превзели 14 украински опорни пункта близо до Красни Лиман в Харковския сектор, като украинските войски са избягали от близо половината от тях, съобщиха руските сили за сигурност.

„На шест от 14-те превзети позиции просто нямаше вражески персонал. Врагът набързо избяга, въпреки че имаше всичко необходимо за отбрана“, каза източникът на агенцията.

Около две хиляди граждани на Южна Осетия участват в бойните действия в Украйна, заяви пред РИА Новости министърът на външните работи на Южна Осетия Ахсар Джиоев.

„Броят на гражданите, участващи в специалната операция, е доста значителен за малкото население на Южна Осетия. Той е приблизително две хиляди души. За нас това е значителен брой, тъй като осетинците са малък народ“, каза Джиоев.

Той подчерта, че гражданите на Южна Осетия участват в сраженията в знак на уважение към Русия и благодарност за нейната подкрепа.

„Уверени сме, че победата ще бъде на Русия и наша“, подчерта министърът.

Служителите на Запорожката атомна електроцентрала редовно получават смъртни заплахи от украинска страна, каза пред РИА Новости Юрий Черничук, директор на Запорожката атомна електроцентрала.

„Постоянно се отправят заплахи от един или друг вид към различни служители. Те са подложени на морален натиск. Заплашват с отмъщение, когато украинските въоръжени сили дойдат в града и централата попадне под техен контрол.“

„Всички, които в момента работят в съоръжението, получават тези заплахи“, каза Черничук.

Той добави, че с течение на времето персоналът на централата е започнал да реагира спокойно на заплахите, въпреки постоянния психологически натиск от Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон каза, че поредната вълна руски удари по Киев показват, че Москва не се интересува от прекратяване на войната в Украйна, съобщи Елисейският дворец, цитиран от Франс прес и БТА.

В телефонен разговор с украинския си колега Володимир Зеленски Макрон изтъкна "контраста между желанието на Украйна да гради траен мир и решимостта на Русия да продължи войната си, която тя започна", посочиха от френското президентство.

По-рано вчера Москва засипа Киев с дронове и ракети при поредната си атака срещу столицата, допълва АФП.

На среща днес в Халифакс със Зеленски канадският премиер Марк Карни каза, че "нападението срещу Киев показва колко важно е да подкрепяме Украйна в този труден час и да създадем условията за справедлив и траен мир и истинско (следвоенно) възстановяване (на Украйна)", предаде Укринформ.

По думите на Карни от страна на Зеленски тези условия са налице, "но е нужно Москва също да покаже желание за мир".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    19 57 Отговор
    Винаги намира начин да излезне на яве. Браво факти написахте една истинска статия .

    Коментиран от #7, #17

    06:02 28.12.2025

  • 2 някой си

    25 44 Отговор
    Слава на Русия 🇷🇺💪!

    06:04 28.12.2025

  • 3 Защото

    27 25 Отговор
    Украина е Русия ! Одеса е руска !

    06:08 28.12.2025

  • 4 Степан Бандера

    19 21 Отговор
    Пуснаха ли тока в Киев?

    Коментиран от #6

    06:09 28.12.2025

  • 5 що така

    22 19 Отговор
    Това не вярно още преди две години Урсула каза , че руснаците крадат перални и се бият с лопати.

    06:12 28.12.2025

  • 6 някой си

    11 21 Отговор

    До коментар #4 от "Степан Бандера":

    пуснаха им няколко ракетки да се сгреят,после да не кажат че не мислим за тях

    06:13 28.12.2025

  • 7 Прав си👍

    25 21 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    Рашистите окупираха всички зали на концертите на Кобзон👍

    Коментиран от #9, #12

    06:14 28.12.2025

  • 8 Уса

    13 19 Отговор
    САЩ подкрепиха ударите и пожелават здраве щастие и късмет на удрящите

    06:14 28.12.2025

  • 9 🤭🤭🤭

    8 14 Отговор

    До коментар #7 от "Прав си👍":

    Укрите чоплят семки с бандера и си перат чорапите на спокойствие.

    06:18 28.12.2025

  • 10 Сила

    17 16 Отговор
    Само от млатене разбира кухата дрогирана укра.

    Коментиран от #11

    06:19 28.12.2025

  • 11 Разбра ли за Путлер?

    30 19 Отговор

    До коментар #10 от "Сила":

    Всеки ден си блъскал кратуната кyxa в стените на бункера и крещял "Защо ми хрумна да нападам Украйна? "

    Коментиран от #13, #14

    06:22 28.12.2025

  • 12 някой си

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "Прав си👍":

    ти с родата ще окупираш едно специално мазе, където бая ще поседите!

    Коментиран от #16

    06:24 28.12.2025

  • 13 някой си

    8 9 Отговор

    До коментар #11 от "Разбра ли за Путлер?":

    ти ще си блъскаш кух@та тиква и ще се питаш "защо п0дяв0лите трябваше да пиша този коментар"

    06:25 28.12.2025

  • 14 някой си

    5 6 Отговор

    До коментар #11 от "Разбра ли за Путлер?":

    ама докато не ти изпадат зъбките няма да разбереш

    06:26 28.12.2025

  • 15 Йосиф Кобзон

    6 9 Отговор
    Откакто се споминах, само урки идват на концертите ми. Степан Бандера седи на първия ред.

    06:27 28.12.2025

  • 16 някй си

    8 6 Отговор

    До коментар #12 от "някой си":

    Що си сменяш ника,а копейкоН@cpaна?😂

    Коментиран от #18, #19

    06:28 28.12.2025

  • 17 Истината е относително понятие

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Истината":

    копейкоМалоумна. Зависи от гледната точка.

    Коментиран от #20

    06:36 28.12.2025

  • 18 някой си

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "някй си":

    педро да мълчиш докато още имаш пръсти да пишеш

    06:39 28.12.2025

  • 19 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "някй си":

    като най долната курв@ ща шиб@м,после ще ида да ти правя братчета и сестрички 😉

    06:41 28.12.2025

  • 20 Истината

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Истината е относително понятие":

    е понятие, съответасъващо на реалността.Пристрастност на изказано мнение има, когато оценката е повлияна от лични предпочитания или предразсъдъци, а не от факти.А ,, различните истини” показват различните интереси към развитието на дадена ситуация.

    06:54 28.12.2025

  • 21 сан саничь..

    6 0 Отговор
    Чемь меньше бандерцовь-темь лучьше

    07:03 28.12.2025

  • 22 Сибирянин

    5 0 Отговор
    Спряло топлото тока и водата!!!Ами то в вБГ къде има парно ??Само в София която се поддържа с данъци на цялата страна!!! Война е те какво искат??Не искат мир ще стоят на тъмно и студено!!

    07:25 28.12.2025

