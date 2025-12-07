Новини
Германската опозиция настоява подновяване на руските доставки на газ да се обсъжда в преговорите за Украйна
Германската опозиция настоява подновяване на руските доставки на газ да се обсъжда в преговорите за Украйна

7 Декември, 2025 20:07 1 357 47

„BSW“ предлага възобновяването на енергийните доставки от Русия да стане част от евентуално примирие

Германската опозиция настоява подновяване на руските доставки на газ да се обсъжда в преговорите за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германска опозиционна партия предлага в рамките на текущите преговори за мир между Вашингтон, Москва и Киев да бъде обсъдена възможността Европа да възобнови спряните след началото на войната в Украйна доставки на руски газ, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Председателят на „Алианс за социална справедливост и икономически разум“ Фабио де Мази заяви, че би било „смислен политически ход“ Европа да предложи на руския президент Владимир Путин възобновяване на газовите доставки като елемент от бъдещо примирие. По думите му така европейските държави биха могли отново да заемат място на масата за преговори. Той подчерта, че Германия остава силно зависима от внос на евтина енергия.

Още новини от Украйна

Де Мази направи изявлението си по време на партийна конференция на формацията, която доскоро носеше името „Алианс на Сара Вагенкнехт“. Партията не успя да преодолее 5-процентната бариера за влизане в Бундестага на изборите през февруари. Тя е известна с критичните си позиции към НАТО и често е определяна като по-благосклонна към Русия.

В същото време Де Мази отхвърли обвиненията, че партията заема безкритична позиция спрямо Москва. Той подчерта, че формацията е осъдила руските атаки срещу цивилна инфраструктура и определи войната като „голяма катастрофа“, макар да добави, че според него конфликтът е бил неизбежен.

Първоначално партията носеше името на своята основателка Сара Вагенкнехт, една от разпознаваемите фигури в левия политически спектър на Германия. След оттеглянето ѝ от председателския пост обаче тя бе преименувана на „Алианс за социална справедливост и икономически разум“, като същевременно бе запазена абревиатурата BSW.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българка

    41 1 Отговор
    Като чета западните медии... май всички санкции срещу Русия ще отпаднат.

    Коментиран от #12

    20:11 07.12.2025

  • 2 Германия предлага да се включи

    25 1 Отговор
    в мирните преговори за Украйна, като възобнови вноса на руски газ, е казал Фабио Де Маси, новият съпредседател на германската партия BSW (преди това Съюзът на Сара Вагенкнехт за разум и справедливост). "Разбира се, би било добра политика, ако отидем при г-н Владимир Путин и кажем: "Готови сме отново да купуваме газ и искаме да обвържем това с примирието в Украйна", казал Де Мази на конгреса на BSW в Магдебург. Думите му са цитирани от агенцията DPA. Според лидера на партията, по този начин европейците отново могат да получат място на масата за преговори по въпроса на Украйна. "Тази война е голяма катастрофа, но можеше да бъде избегната," казал Де Мази. Според него Западът не е взел насериозно червените линии, начертани от Русия.

    20:11 07.12.2025

  • 3 Хаха

    38 1 Отговор
    След дъжд качулка. Руснаците обещаха вашия газ на Китай.

    20:11 07.12.2025

  • 4 Kaлпазанин

    34 1 Отговор
    Скоро май в германистан ще има гражданска война и нов Хитлер ,който ще чисти първо тия днешните магарета които закопаха Германия

    20:11 07.12.2025

  • 5 Курд Околянов

    34 1 Отговор
    На германците газ не им трябва. Те си имат вятър, ама в главите.

    20:12 07.12.2025

  • 6 Калчо

    30 1 Отговор
    Е....... съм Ви! - каза Путин.

    20:12 07.12.2025

  • 7 Ясен

    36 1 Отговор
    Дали го разбрах правилно? Руснаците да дават газ на Европа, а тя до 2030 г. да е готова за война с Русия! Ако е така, сигурно е някакъв майтап.

    20:13 07.12.2025

  • 8 Пич

    29 1 Отговор
    Малоумията на сегашните управляващи в ЕС ще доведе , и вече води към пълзящ фашизъм ! Но все пак накрая дървото ще ядат фашистите , защото са едни нежни мъжкенца с големи бради и свирепи мустаци , но и с балетни роклички , и жени с една и половина мозъчни клетки. Като цялата е за ходене до тоалетната , а за мислене ползват половината клетка !!!

    20:13 07.12.2025

  • 9 Германците искат,

    28 2 Отговор
    но Русия дали ще ги отрази?

    20:13 07.12.2025

  • 10 Последния Софиянец

    27 1 Отговор
    Новата доктрина на САЩ казва че ще подкрепи със всякакви средства опозицията срещу фашизма в Брюксел

    20:13 07.12.2025

  • 11 Kaлпазанин

    25 1 Отговор
    И рапарации ще плащаме ,и северен паток ще поправим и укрите ще ви върнем ,ама вече май е късно за дойчеввите картофи

    20:13 07.12.2025

  • 12 Курд Околянов

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българка":

    Че те санкциите бяха само на книга.

    Коментиран от #30

    20:14 07.12.2025

  • 13 Хохо Бохо

    21 0 Отговор
    Не е лошо нацитата да победят па посе да преговарят. Да не се окаже, че ще плащат репарации на Русия и газ и нефт няма да видят

    20:15 07.12.2025

  • 14 ха-ха

    14 0 Отговор
    Каква я мислехме , каква става тя ....На студ зимата никак не е приятно .

    20:21 07.12.2025

  • 15 az СВО Победа 80

    19 1 Отговор
    Аааа, не, не, не!
    Руският газ е "лош" и "агресивен", нека германци и европейци купуват газ и нефт на тройни цени! 🤣🤣🤣🤣

    20:21 07.12.2025

  • 16 Учуден

    12 2 Отговор
    "Европа да възобнови спряните след началото на войната в Украйна доставки на руски газ"

    Тия не разбраха ли че никой не го интересува те какво искат - важното е Путин дали иска да възобнови доставките на газ - ще има газ само ако изтеглят НАТО до границите на 1991 и върнат руските активи заедно с лихвите иначе американците да им доставят - ама и те се отказаха от тях.

    20:22 07.12.2025

  • 17 Ами

    17 1 Отговор
    Ако някой иска нещо от Русия отива в Москва,
    а не търси някой да се договаря от негово име.

    Коментиран от #31

    20:23 07.12.2025

  • 18 онзи

    13 1 Отговор
    Студът и глада са лоши съветници . На натЮвците ще им дойде акъла у кратуните , ама ще е късно .

    20:26 07.12.2025

  • 19 az СВО Победа 80

    14 2 Отговор
    За периода 2022г. - 2025г. ЕС е загубил 1,6 трилиона € благодарение на антируските "санкции".

    Явно прагът на болка на ЕС отдавна е преминат и вече вият на умряло... 🤣

    20:26 07.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Помнещ

    12 3 Отговор
    Ха ха ха да се смееш ли да плачеш ли - всички евроатлантици в ступор и през 5 минути противоположни изявления. Нали щяхте да разговаряте с Русия само от "позиция на силата". После щяхте да се въоръжавате до 2030 за да можете да дадете отпор на "агресията" на Русия, после щяхте да крадете активите на Русия и на всичко това Путин да ви давал газ.

    Само аз ли имам чувството че всички управляващи на запад са ги набирали в Карлуково.

    20:30 07.12.2025

  • 22 Смешни сте

    10 0 Отговор
    Фабио Де Гази - тоя повече звучи на сицилийски мафиози, отколкото на германски опозиционер.

    20:31 07.12.2025

  • 23 Президентът на САЩ Доналд Тръмп

    8 1 Отговор
    може да обърне гръб на Украйна. Това e било заявено от сина на ръководителя на Белия дом, Доналд Тръмп-младши, по време на форум в Доха, се съобщава от Politico. "Мисля, че може да го направи. Хубавото и уникалното при баща ми е, че не знаеш какво ще направи. Фактът, че е непредсказуем, кара всички да действат интелектуално и искрено", каза синът на американския лидер. Тръмп-младши е добавил, че корупцията е дългогодишен проблем в Украйна. Според сина на политика, този въпрос предизвиква недоволство сред международните партньори на Украйна. В нощта на 7 декември Bloomberg е съобщил, че в Европа нарастват страховете от възможното избягване на конфликта в Украйна, ако не постигне мирно споразумение между Москва и Киев. Най-лошият сценарий е отслабване на натиска върху Руската федерация, край на обмена на разузнавателна информация с Киев и забрана за използването на американски оръжия срещу Русия.

    20:34 07.12.2025

  • 24 Няма нищо по-жалко

    4 9 Отговор
    ...от руската пропаганда и жалките им клоуни.

    Тая партийка - опозиция има точно 0 места от 630 в Бундестага.

    Коментиран от #25

    20:35 07.12.2025

  • 25 Служител на Пасоля

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Няма нищо по-жалко":

    Това се нарича манипулация и промиване на мозъци.

    20:36 07.12.2025

  • 26 Тръмп каза

    5 1 Отговор
    Доставките на втечнен и компресиран газ,както и на суров уралски петрол от Русия към Европа,трябва да бъдат преустановени най-късно до началото на 2027 година,а през това време европейските потребители,да търсят заместители на руските енергийни ресурси от Катар,Саудитска Арабия,Азербайджан и най-вече от САЩ.Мисля,че се изразих ясно.

    Коментиран от #34

    20:37 07.12.2025

  • 27 Путин

    11 0 Отговор
    ще ви пусна газ ама първо трябва да овесите зеления, урсулка и кая на някое дърво, после да платите репарации, да ремонтирате северните потоци, да върнете руските активи с лихвите, да изнесете натото си където беше до 1991,да забравите за Украйна и преговори относно нея и тогава може и да си помисля - цената като за вас ще е двойна и то с предплащане.

    20:38 07.12.2025

  • 28 Артилерист

    10 0 Отговор
    Лъжите за дивесификация на доставките на газ в Германия и не само там, лъснаха с цялата си грозота. Нямаше как изливащата се в изобилие по тръбите евтина руска енергийна благодат да бъде заместена с какъвто и да е друг източник и това да се скрие, да остане незабелязано, да бъде затрупано с пропагандна заблуда и лъжи. Германия наистина беше станала богата райска градина, а сега страда, резервите й се топят, големи структороопределящи компании напускат, фалират или драстично свиват производство и освобождават персонал. Всичко това Мерц и компания се опитват да прикрият с милитаристична риторика и руската заплаха, разбира се.

    20:40 07.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Курду

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Курд Околянов":

    Как само на книга бря. И на телевизора бяха и по радиото бяха и по интернета бяха и по всички медии бяха и къде ли не бяха и то не от вчера ами от 4-5 години ако си пропуснал. Направо ми писна от пакети със санкции.

    20:41 07.12.2025

  • 31 Абсолютно

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    ТОЧНО.

    20:44 07.12.2025

  • 32 ?????

    6 0 Отговор
    Трудно ще е да се върне руския газ в Европа.
    На Азия и́ трябва не по-малко газ отколкото на Европа.
    Да малко по-евтино, но гарантирано.
    А Европа нека си купува от Америка и от Емиратите.
    По борсови, а не по договорени цени.
    Ако някой разбира за кво става въпрос.

    20:45 07.12.2025

  • 33 Буден гражданин

    1 7 Отговор
    Писна ми да слушам неадекватните коментари на злоради кoпейки и да се самувам от Европа заради тях! Вързваме в чували всички дъpти русофили подкрепящи руските терoристи и yбийци, и извозваме в Хага да бъдат съдени наравно с путин и сие за престъпления против човечеството!

    Коментиран от #40

    20:45 07.12.2025

  • 34 Запознат

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тръмп каза":

    "европейските потребители,да търсят заместители на руските енергийни ресурси"

    То няма проблем да търсят ама въпроса е на каква цена - самото втечняване, превоз и регазификация струват повече отколкото струваше руския газ преди войната. А без евтини енергоносители няма как да организираш високотехнологично производство - роботите и машините дърпат ток.

    Другия вариант е германците да почват производство с ръчен труд като в Пакистан - има доста клипове в нета. Отделно пък газът се използва в химическата промишленост - торове без газ не стават а като няма торове няма и селско стопанство. Без газ няма и половината пластмаси и всичко свързано с тях.

    Коментиран от #39

    20:46 07.12.2025

  • 35 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор
    "В Украине скок-подскок, нема вОда, нема ток."

    До Нова Година апартаментите в Киев ще се превърнат във фризери. Кличко предупреди киевляните да се евакуират навреме, но това не е като да скачат с тенджери на главите. Ще ги вадят дълбоко замразени стотици хиляди от жилищата.

    Коментиран от #38

    20:46 07.12.2025

  • 36 Ъъъъъъъъъ

    7 0 Отговор
    ЕС ще изчезне като старите пари! Само изчакайте Тръмп да се оттегли. Без пари, без евтини ресурси, с огромни задължения, с убийствени договори със САЩ, с масови фалити, с високи цени на всичко, с висока инфлация, с раздори помежду им и с Украйна, на която трябва да налеят стотици милиарди евра....Голям х.у.й. ги чака.

    20:47 07.12.2025

  • 37 Буден гражданин

    2 5 Отговор
    Когато влезе европейското НАТО в Русия, въпросът с газта ще бъде разрешен!

    Коментиран от #43

    20:48 07.12.2025

  • 38 Германеца

    0 5 Отговор

    До коментар #35 от "Пенсионер 69 годишен":

    Всяка зима разправяте, как замръзваме. Надул съм парното и съм по къси гащи.

    Коментиран от #42, #44

    20:48 07.12.2025

  • 39 Пенсионер 69 годишен

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Запознат":

    Няма и каучук за автомобилните гуми. И той се добива от природен газ.

    20:48 07.12.2025

  • 40 Зевзек

    6 0 Отговор

    До коментар #33 от "Буден гражданин":

    "и извозваме в Хага да бъдат съдени наравно с путин и сие за престъпления против човечеството"

    Обаче първо трябва да се покажете от дупките си от където пишете тези глупости и второ пък за Путин единствения начин е да се запишете доброволци във ВСУ за което трябва да побързате че скоро може да го няма.

    20:49 07.12.2025

  • 41 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Хаха сетиха и тия къде е на баницата мекото

    20:50 07.12.2025

  • 42 Пенсионер 69 годишен

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Германеца":

    Става дума за Киев. Там парно няма. Ще се напукат всички тръби и блоковете ще заприличат на ледени пирамиди.

    20:50 07.12.2025

  • 43 Когато

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Буден гражданин":

    влезе европейското НАТО в Русия, ти вече няма да си буден гражданон, а просто мъртъв гражданин, селянин все едно.

    20:52 07.12.2025

  • 44 Запознат

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Германеца":

    "Надул съм парното и съм по къси гащи"

    Ха ха ха надул си гайдата като гледам - Баер се изнесе от Германия, Фолсваген съкрати 18000 работници и да не говорим че според германците всеки ден фалират близо 1000 малки фирми.

    20:53 07.12.2025

  • 45 Дон Жуан

    6 0 Отговор
    Загубата на западна Европа е милиарди евро от тъпите действия на Урсулите. България също.

    Възсановете петролроводите и газопроводите.

    Коментиран от #46

    20:53 07.12.2025

  • 46 Помнещ

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Дон Жуан":

    "Възсановете петролроводите и газопроводите"

    Само с това няма да се мине - Путин ще ги накара да си плащат за всички глупости сътворени от запада още като почнеш от 2014 година - даже и от 1991 година когато излъгаха Горбачов че нямало да разширяват НАТО.

    20:57 07.12.2025

  • 47 На всички им идва акъла

    1 0 Отговор
    рано или късно. Така и Германия ще осъзнае колко закъса без Русия и кой и го причини.

    21:11 07.12.2025

