Германската опозиция настоява подновяване на руските доставки на газ да се обсъжда в преговорите за Украйна

Германска опозиционна партия предлага в рамките на текущите преговори за мир между Вашингтон, Москва и Киев да бъде обсъдена възможността Европа да възобнови спряните след началото на войната в Украйна доставки на руски газ, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Председателят на „Алианс за социална справедливост и икономически разум“ Фабио де Мази заяви, че би било „смислен политически ход“ Европа да предложи на руския президент Владимир Путин възобновяване на газовите доставки като елемент от бъдещо примирие. По думите му така европейските държави биха могли отново да заемат място на масата за преговори. Той подчерта, че Германия остава силно зависима от внос на евтина енергия.
Де Мази направи изявлението си по време на партийна конференция на формацията, която доскоро носеше името „Алианс на Сара Вагенкнехт“. Партията не успя да преодолее 5-процентната бариера за влизане в Бундестага на изборите през февруари. Тя е известна с критичните си позиции към НАТО и често е определяна като по-благосклонна към Русия.
В същото време Де Мази отхвърли обвиненията, че партията заема безкритична позиция спрямо Москва. Той подчерта, че формацията е осъдила руските атаки срещу цивилна инфраструктура и определи войната като „голяма катастрофа“, макар да добави, че според него конфликтът е бил неизбежен.
Първоначално партията носеше името на своята основателка Сара Вагенкнехт, една от разпознаваемите фигури в левия политически спектър на Германия. След оттеглянето ѝ от председателския пост обаче тя бе преименувана на „Алианс за социална справедливост и икономически разум“, като същевременно бе запазена абревиатурата BSW.
До коментар #1 от "Българка":Че те санкциите бяха само на книга.
15 az СВО Победа 80
Руският газ е "лош" и "агресивен", нека германци и европейци купуват газ и нефт на тройни цени! 🤣🤣🤣🤣
16 Учуден
Тия не разбраха ли че никой не го интересува те какво искат - важното е Путин дали иска да възобнови доставките на газ - ще има газ само ако изтеглят НАТО до границите на 1991 и върнат руските активи заедно с лихвите иначе американците да им доставят - ама и те се отказаха от тях.
а не търси някой да се договаря от негово име.
Явно прагът на болка на ЕС отдавна е преминат и вече вият на умряло... 🤣
Само аз ли имам чувството че всички управляващи на запад са ги набирали в Карлуково.
Тая партийка - опозиция има точно 0 места от 630 в Бундестага.
До коментар #24 от "Няма нищо по-жалко":Това се нарича манипулация и промиване на мозъци.
До коментар #12 от "Курд Околянов":Как само на книга бря. И на телевизора бяха и по радиото бяха и по интернета бяха и по всички медии бяха и къде ли не бяха и то не от вчера ами от 4-5 години ако си пропуснал. Направо ми писна от пакети със санкции.
До коментар #17 от "Ами":ТОЧНО.
На Азия и́ трябва не по-малко газ отколкото на Европа.
Да малко по-евтино, но гарантирано.
А Европа нека си купува от Америка и от Емиратите.
По борсови, а не по договорени цени.
Ако някой разбира за кво става въпрос.
До коментар #26 от "Тръмп каза":"европейските потребители,да търсят заместители на руските енергийни ресурси"
То няма проблем да търсят ама въпроса е на каква цена - самото втечняване, превоз и регазификация струват повече отколкото струваше руския газ преди войната. А без евтини енергоносители няма как да организираш високотехнологично производство - роботите и машините дърпат ток.
Другия вариант е германците да почват производство с ръчен труд като в Пакистан - има доста клипове в нета. Отделно пък газът се използва в химическата промишленост - торове без газ не стават а като няма торове няма и селско стопанство. Без газ няма и половината пластмаси и всичко свързано с тях.
До Нова Година апартаментите в Киев ще се превърнат във фризери. Кличко предупреди киевляните да се евакуират навреме, но това не е като да скачат с тенджери на главите. Ще ги вадят дълбоко замразени стотици хиляди от жилищата.
До коментар #35 от "Пенсионер 69 годишен":Всяка зима разправяте, как замръзваме. Надул съм парното и съм по къси гащи.
До коментар #34 от "Запознат":Няма и каучук за автомобилните гуми. И той се добива от природен газ.
До коментар #33 от "Буден гражданин":"и извозваме в Хага да бъдат съдени наравно с путин и сие за престъпления против човечеството"
Обаче първо трябва да се покажете от дупките си от където пишете тези глупости и второ пък за Путин единствения начин е да се запишете доброволци във ВСУ за което трябва да побързате че скоро може да го няма.
До коментар #38 от "Германеца":Става дума за Киев. Там парно няма. Ще се напукат всички тръби и блоковете ще заприличат на ледени пирамиди.
До коментар #37 от "Буден гражданин":влезе европейското НАТО в Русия, ти вече няма да си буден гражданон, а просто мъртъв гражданин, селянин все едно.
До коментар #38 от "Германеца":"Надул съм парното и съм по къси гащи"
Ха ха ха надул си гайдата като гледам - Баер се изнесе от Германия, Фолсваген съкрати 18000 работници и да не говорим че според германците всеки ден фалират близо 1000 малки фирми.
Възсановете петролроводите и газопроводите.
До коментар #45 от "Дон Жуан":"Възсановете петролроводите и газопроводите"
Само с това няма да се мине - Путин ще ги накара да си плащат за всички глупости сътворени от запада още като почнеш от 2014 година - даже и от 1991 година когато излъгаха Горбачов че нямало да разширяват НАТО.
