Германската опозиция настоява подновяване на руските доставки на газ да се обсъжда в преговорите за Украйна

Германска опозиционна партия предлага в рамките на текущите преговори за мир между Вашингтон, Москва и Киев да бъде обсъдена възможността Европа да възобнови спряните след началото на войната в Украйна доставки на руски газ, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Председателят на „Алианс за социална справедливост и икономически разум“ Фабио де Мази заяви, че би било „смислен политически ход“ Европа да предложи на руския президент Владимир Путин възобновяване на газовите доставки като елемент от бъдещо примирие. По думите му така европейските държави биха могли отново да заемат място на масата за преговори. Той подчерта, че Германия остава силно зависима от внос на евтина енергия.

Още новини от Украйна

Де Мази направи изявлението си по време на партийна конференция на формацията, която доскоро носеше името „Алианс на Сара Вагенкнехт“. Партията не успя да преодолее 5-процентната бариера за влизане в Бундестага на изборите през февруари. Тя е известна с критичните си позиции към НАТО и често е определяна като по-благосклонна към Русия.

В същото време Де Мази отхвърли обвиненията, че партията заема безкритична позиция спрямо Москва. Той подчерта, че формацията е осъдила руските атаки срещу цивилна инфраструктура и определи войната като „голяма катастрофа“, макар да добави, че според него конфликтът е бил неизбежен.

Първоначално партията носеше името на своята основателка Сара Вагенкнехт, една от разпознаваемите фигури в левия политически спектър на Германия. След оттеглянето ѝ от председателския пост обаче тя бе преименувана на „Алианс за социална справедливост и икономически разум“, като същевременно бе запазена абревиатурата BSW.