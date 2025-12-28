Еквадор затвори гранични пунктове с Колумбия и Перу в борба с организираната престъпност

Еквадор обяви затварянето на граничните си пунктове с Колумбия и Перу като част от усилията за борба с организираната престъпност, съобщава ЕФЕ, предава БТА.
В изявление от 24 декември Министерството на външните работи уточни, че остава отворен само по един граничен пункт с всяка от съседните държави „поради национални съображения за сигурност“.
Решението предизвика недоволство сред някои гранични провинции, които предупреждават, че мярката може да засегне местната икономика. В отговор правителството подчерта, че затварянето е основано на технически анализи и разузнавателна информация и има за цел да нанесе удари по икономическите дейности на престъпните организации.
От миналата година в Еквадор е в сила положение на „вътрешен въоръжен конфликт“, обявено от президента Даниел Нобоа за засилване на мерките срещу организираната престъпност. Престъпните банди са официално определени като терористични организации.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИСТИНАТА
КАЛЕНДАРЪТ
На днешния 28-ми декември,
1856-та година.
Роден е Удроу Уилсън.
28-мият президент на САЩ.
Нобелов лауреат за мир на 1919г.
С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.
По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .
На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
Русия предлага България да бъде поделена между Гърция, Сърбия и Румъния.
Удроу Уилсън заявява:
"Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
да се ликвидира държава с такава древна и славна история"
КАЛЕНДАРЪТ
Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето
14:52 28.12.2025
2 що така
15:02 28.12.2025
3 Красимир Петров
15:04 28.12.2025
4 бай Ставри
15:57 28.12.2025