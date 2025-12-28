Еквадор затвори гранични пунктове с Колумбия и Перу в борба с организираната престъпност

Еквадор обяви затварянето на граничните си пунктове с Колумбия и Перу като част от усилията за борба с организираната престъпност, съобщава ЕФЕ, предава БТА.

В изявление от 24 декември Министерството на външните работи уточни, че остава отворен само по един граничен пункт с всяка от съседните държави „поради национални съображения за сигурност“.

Решението предизвика недоволство сред някои гранични провинции, които предупреждават, че мярката може да засегне местната икономика. В отговор правителството подчерта, че затварянето е основано на технически анализи и разузнавателна информация и има за цел да нанесе удари по икономическите дейности на престъпните организации.

От миналата година в Еквадор е в сила положение на „вътрешен въоръжен конфликт“, обявено от президента Даниел Нобоа за засилване на мерките срещу организираната престъпност. Престъпните банди са официално определени като терористични организации.