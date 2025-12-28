Новини
Свят »
Еквадор »
Еквадор затвори гранични пунктове с Колумбия и Перу в борба с организираната престъпност

Еквадор затвори гранични пунктове с Колумбия и Перу в борба с организираната престъпност

28 Декември, 2025 14:48 734 4

  • еквадор-
  • граничен пункт-
  • колумбия-
  • перу-
  • организирана престъпност-
  • борба

Мярката предизвика икономическо недоволство, но целта е удар по престъпните банди

Еквадор затвори гранични пунктове с Колумбия и Перу в борба с организираната престъпност - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Еквадор обяви затварянето на граничните си пунктове с Колумбия и Перу като част от усилията за борба с организираната престъпност, съобщава ЕФЕ, предава БТА.

В изявление от 24 декември Министерството на външните работи уточни, че остава отворен само по един граничен пункт с всяка от съседните държави „поради национални съображения за сигурност“.

Решението предизвика недоволство сред някои гранични провинции, които предупреждават, че мярката може да засегне местната икономика. В отговор правителството подчерта, че затварянето е основано на технически анализи и разузнавателна информация и има за цел да нанесе удари по икономическите дейности на престъпните организации.

От миналата година в Еквадор е в сила положение на „вътрешен въоръжен конфликт“, обявено от президента Даниел Нобоа за засилване на мерките срещу организираната престъпност. Престъпните банди са официално определени като терористични организации.


Еквадор
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСТИНАТА

    2 1 Отговор
    Удроу Уилсън. Президетът на когото днешна България дължи съществуването си

    КАЛЕНДАРЪТ

    На днешния 28-ми декември,
    1856-та година.

    Роден е Удроу Уилсън.
    28-мият президент на САЩ.

    Нобелов лауреат за мир на 1919г.

    С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.

    По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .

    На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
    Русия предлага България да бъде поделена между Гърция, Сърбия и Румъния.
    Удроу Уилсън заявява:
    "Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
    да се ликвидира държава с такава древна и славна история"

    КАЛЕНДАРЪТ

    Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето

    14:52 28.12.2025

  • 2 що така

    2 1 Отговор
    Рижавия би изпратил един самолетоносач и там ма пусто нЕмат петрол.

    15:02 28.12.2025

  • 3 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    БРАВО!

    15:04 28.12.2025

  • 4 бай Ставри

    0 0 Отговор
    Има две държави в света за сега отхвърлили дигиталната държава Еквадор и Сенегал !

    15:57 28.12.2025