Украйна нападна с дронове Тулска и Волгоградска област, затвориха три московски летища

Украински дронове атакуваха руската Тулска област, съобщи телеграм каналът SHOT, позовавайки се на местни жители.
Според очевидци, в градовете Новомосковск и Алексин са били чути силни експлозии, в резултат на които прозорците на някои къщи са се разклатили.
Волгоградската област използва сили за противовъздушна отбрана, за да отблъсне атака с дронове, заяви регионалният губернатор Андрей Бочаров написа в своя Телеграм канал.
„В Тракторозаводския район на Волгоград са регистрирани отломки от безпилотни летателни апарати, падащи на улица „Лодигина“ близо до сгради 12 и 13“, съобщи официалният представител.
Той добави, че на място са пристигнали служби за спешна помощ. Подготвени са временни убежища за жителите. Предварителните данни показват, че при атаката няма пострадали.
Временно бяха затворени три московски летища - „Внуково“, "Домодедово" и "Жуковски".
Артьом Кореняко, представител на Росавиация, съобщи това в своя Телеграм канал.
Той обясни, че ограниченията за пристигането и излитането на самолети са необходими, за да се гарантира безопасността на полетите.
На 7 декември беше обявено, че летище Сочи е въвело ограничения за пристигане и заминаване на полети.
Планът „Килим“ представлява режим на затворено небе за всички самолети и заповед всички самолети или хеликоптери в полет незабавно да кацнат или да се оттеглят от определена зона. Този план може да бъде активиран по различни причини: например в случай на внезапни промени в метеорологичните условия, които представляват заплаха за полетите, нарушаване на въздушното пространство от самолет на друга държава или атаки от безпилотни летателни апарати.
Серия от експлозии разтърси Чугуевски район на Харковска област, съобщава украинският телевизионен канал „Общественное“.
Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога се задействат в част от Харковска област. Освен това сирени са активирани в Полтавска, Днепропетровска, Черкаска, Сумска, Киевска, Виническа и Житомирска области.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 САТЪРА НА ХАНА
04:39 08.12.2025
2 Украйна
04:48 08.12.2025
3 Някой
04:54 08.12.2025
4 Будано и Малюк
Коментиран от #10
04:57 08.12.2025
5 И Киев е Руски
Такова бавно „отваряне на очите" няма да доведе до демографско подобрение. Не разбират ли гребените, че още една година от тази война и бившата държава ще престане да съществува?! Предайте се! Идиоти!
05:13 08.12.2025
6 404
05:20 08.12.2025
7 И Киев е Руски
Случаят се определя като "европейско политическо земетресение".
Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц напускат залата и Орбан започва, с данни и убийствени факти. "Вашата империя на лъжи днес ще рухне!"
Тишина и...хаос. Все едно гледате българското "сборище"! Та дори и службите за безопасност се намесват, но не като тези, пазещи Пеевски.
Орбан започва, точно, хладнокръвно, с документи. Чете дума по дума, досиета, банкови преводи, вътрешни служебни преписки. По думите му, повече от 5 милиарда евро от фондовете на ЕС, са изчезнали, похарчени, пренасочени. Пари, предназначени за инфраструктура, образование и наука, са изчезнали в политическа централа, свързана с Урсула фон дер Лайен.
Докато Орбан говори, буквално се вижда как се променят лицата на хората от Еврокомисията. Фон дар Лайен, лекичко се "изнизва", все едно това не е засяга. /Да ви напомня на някого, от българските й клакьори?/ Мерц също мълчи!
Орбан, без смущение, невъзмутимо продължава, показвайки документи, свързващи парите на ЕС и германски консултантски фирми. Същите тези, които години наред поддържаха тесни контакти с Хановер, свързан с фон дер Лайен. 5 милона за проекти на хартия, които не съществуват.
"Лъжа", "Да се разследва", звучи в залата, а Орбан заявява:
"Аз показвам доказателства, а не пропаганда!"
След това Орбан поставя данни по толкова упорито скривания ,Pfizer-скандал. Повече от
05:22 08.12.2025
8 Време е
05:26 08.12.2025
9 Име
Коментиран от #11
05:51 08.12.2025
10 Ха-ха-ха
До коментар #4 от "Будано и Малюк":Гениалност която доведе Украйна до разруха и край.
05:58 08.12.2025
11 Ха-ха-ха
До коментар #9 от "Име":И защо да напусне ЕС, Урсулите трябва да го напуснат. Като кърлежи са се впили и съсипват Европа.
06:02 08.12.2025