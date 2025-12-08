Новини
Украйна нападна с дронове Тулска и Волгоградска област, затвориха три московски летища
  Тема: Украйна

8 Декември, 2025 04:18, обновена 8 Декември, 2025 04:54 1 364 11

Експлозии са чути в градовете Новомосковск и Алексин, Русия отвърна с удари край Харков

Украйна нападна с дронове Тулска и Волгоградска област, затвориха три московски летища - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински дронове атакуваха руската Тулска област, съобщи телеграм каналът SHOT, позовавайки се на местни жители.

Според очевидци, в градовете Новомосковск и Алексин са били чути силни експлозии, в резултат на които прозорците на някои къщи са се разклатили.

Още новини от Украйна

Волгоградската област използва сили за противовъздушна отбрана, за да отблъсне атака с дронове, заяви регионалният губернатор Андрей Бочаров написа в своя Телеграм канал.

„В Тракторозаводския район на Волгоград са регистрирани отломки от безпилотни летателни апарати, падащи на улица „Лодигина“ близо до сгради 12 и 13“, съобщи официалният представител.

Той добави, че на място са пристигнали служби за спешна помощ. Подготвени са временни убежища за жителите. Предварителните данни показват, че при атаката няма пострадали.

Временно бяха затворени три московски летища - „Внуково“, "Домодедово" и "Жуковски".

Артьом Кореняко, представител на Росавиация, съобщи това в своя Телеграм канал.

Той обясни, че ограниченията за пристигането и излитането на самолети са необходими, за да се гарантира безопасността на полетите.

На 7 декември беше обявено, че летище Сочи е въвело ограничения за пристигане и заминаване на полети.

Планът „Килим“ представлява режим на затворено небе за всички самолети и заповед всички самолети или хеликоптери в полет незабавно да кацнат или да се оттеглят от определена зона. Този план може да бъде активиран по различни причини: например в случай на внезапни промени в метеорологичните условия, които представляват заплаха за полетите, нарушаване на въздушното пространство от самолет на друга държава или атаки от безпилотни летателни апарати.

Серия от експлозии разтърси Чугуевски район на Харковска област, съобщава украинският телевизионен канал „Общественное“.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога се задействат в част от Харковска област. Освен това сирени са активирани в Полтавска, Днепропетровска, Черкаска, Сумска, Киевска, Виническа и Житомирска области.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 САТЪРА НА ХАНА

    6 2 Отговор
    Да бе мирно стояло, не би чудо видяло!

    04:39 08.12.2025

  • 2 Украйна

    8 9 Отговор
    бавно,но сигурно заличава Империята на Zлото.

    04:48 08.12.2025

  • 3 Някой

    4 3 Отговор
    Войната в Украйна стана тотална, не се води само на фронта, води се и на хиляди километри зад фронта. Най-много страдат обикновените хора, Путин, Зеленски и обкръжението им не усещат несгодите на войната.

    04:54 08.12.2025

  • 4 Будано и Малюк

    4 6 Отговор
    са гениални,а тяхния професионализъм се оказа решаващ за безупречните атаки над руските нефтохимове,военни заводи и бази на военно-воздушни космически войски и ракетните силози в Плисецк и Архангелск.

    Коментиран от #10

    04:57 08.12.2025

  • 5 И Киев е Руски

    8 4 Отговор
    Разбира се, съжалявам украинците. Но не искам да имам генофонд, който мечтае да убива още руснаци наблизо. И не казвайте, че Украйна се защитава". Те вече призоваваха за убийството на руснаци на Майдана, а след това прекараха осем години в убийства на стари хора, жени и деца. Обещаха да не убиват, но все пак го направиха

    Такова бавно „отваряне на очите" няма да доведе до демографско подобрение. Не разбират ли гребените, че още една година от тази война и бившата държава ще престане да съществува?! Предайте се! Идиоти!

    05:13 08.12.2025

  • 6 404

    5 2 Отговор
    Европа ще фалира преди Украйна да изчезне

    05:20 08.12.2025

  • 7 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    В Страсбург се случват неща, които не биха се разбрали в България, ако не беше...Виктор Орбан!
    Случаят се определя като "европейско политическо земетресение".
    Урсула фон дер Лайен и Фридрих Мерц напускат залата и Орбан започва, с данни и убийствени факти. "Вашата империя на лъжи днес ще рухне!"
    Тишина и...хаос. Все едно гледате българското "сборище"! Та дори и службите за безопасност се намесват, но не като тези, пазещи Пеевски.
    Орбан започва, точно, хладнокръвно, с документи. Чете дума по дума, досиета, банкови преводи, вътрешни служебни преписки. По думите му, повече от 5 милиарда евро от фондовете на ЕС, са изчезнали, похарчени, пренасочени. Пари, предназначени за инфраструктура, образование и наука, са изчезнали в политическа централа, свързана с Урсула фон дер Лайен.
    Докато Орбан говори, буквално се вижда как се променят лицата на хората от Еврокомисията. Фон дар Лайен, лекичко се "изнизва", все едно това не е засяга. /Да ви напомня на някого, от българските й клакьори?/ Мерц също мълчи!
    Орбан, без смущение, невъзмутимо продължава, показвайки документи, свързващи парите на ЕС и германски консултантски фирми. Същите тези, които години наред поддържаха тесни контакти с Хановер, свързан с фон дер Лайен. 5 милона за проекти на хартия, които не съществуват.
    "Лъжа", "Да се разследва", звучи в залата, а Орбан заявява:
    "Аз показвам доказателства, а не пропаганда!"
    След това Орбан поставя данни по толкова упорито скривания ,Pfizer-скандал. Повече от

    05:22 08.12.2025

  • 8 Време е

    2 1 Отговор
    за Орешник !

    05:26 08.12.2025

  • 9 Име

    2 2 Отговор
    Остави тая Урсула. Ти разкажи за корупцията в родна ти Унгария и защо Орбан е наредил повече роднини от Прасето и Тиквата на власт? И защо реве за милиарди вземания от ЕС? Защо не напусне ЕС, а се е хванал за цицата

    Коментиран от #11

    05:51 08.12.2025

  • 10 Ха-ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Будано и Малюк":

    Гениалност която доведе Украйна до разруха и край.

    05:58 08.12.2025

  • 11 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Име":

    И защо да напусне ЕС, Урсулите трябва да го напуснат. Като кърлежи са се впили и съсипват Европа.

    06:02 08.12.2025

