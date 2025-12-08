Новини
Свят »
Тайланд »
Бойни сблъсъци по тайландско-камбоджанската граница, има загинали и ранени

Бойни сблъсъци по тайландско-камбоджанската граница, има загинали и ранени

8 Декември, 2025 04:30, обновена 8 Декември, 2025 05:25 2 004 2

  • тайланд-
  • камбоджа-
  • удари-
  • граница

Камбоджа обстреля тайландска авиобаза и уби войник, Банкок отвърна с удари от F-16 по позиции на противника

Бойни сблъсъци по тайландско-камбоджанската граница, има загинали и ранени - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бойни сблъсъци се водят по тайландско-камбоджанската граница, съобщава порталът Khaosod.

„Армията съобщава за сблъсъци в няколко района по тайландско-камбоджанската граница, като един войник е убит, а четирима други са ранени“, се казва в съобщението.

В понеделник сутринта беше съобщено, че Пном Пен е атакувал военната база Анупонг. Банкок от своя страна вдигна изтребители F-16, за да извърши ответни удари.

Според тайландските военни, Камбоджа е използвала ракети BM-21, за да атакува цивилни райони в провинция Бурирам. Приблизително 70 процента от населението е евакуирано в четири гранични района на страната.

35 623 души вече са се регистрирали за временни убежища. Един човек е загинал по време на евакуацията. Председателят на камбоджанския сенат Хун Сен заяви, че Банкок обстрелва страната с всички видове оръжия от вчера.

Бойни сблъсъци по тайландско-камбоджанската граница, има загинали и ранени
Снимка: Фейсбук

Кралската тайландска армия съобщи, че камбоджанските сили са обстрелвали тайландски позиции от 5:00 ч. местно време.

На 8 декември тайландските военновъздушни сили са нанесли удари по позиции на камбоджанските въоръжени сили. Според съобщенията, ударите са били насочени към военна инфраструктура, артилерия, складове за оръжие, командни пунктове и логистични маршрути.

Тайландската армия добави, че F-16 атакуват вражески позиции в района на Чонг Ан Ма.

През май между двете страни избухна граничен конфликт, който ескалира в интензивни боеве с тежки оръжия, артилерия и въздушни удари от 24 до 29 юли.

В крайна сметка конфликтът приключи с прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на Съединените щати, Китай и Малайзия. Малайзия е ротационен председател на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия тази година.

В края на октомври лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха декларация за разрешаване на конфликта в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур.

Тайландският премиер Анутхин Чанвиракун свика извънредна среща на служители по сигурността в правителствената сграда в Банкок поради ескалиращата ситуация на границата с Камбоджа, съобщи вестник „The Nation“.

Според вестника тайландският премиер е отменил планирано посещение на тайландско-камбоджанската граница след възобновяването на военните действия и разполагането от Камбоджа на реактивни системи за залпов огън RM-70 и BM-21 по-близо до Тайланд.


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    4 0 Отговор
    На 7 декември Сергей Шойгу ще посети Виетнам и Лаос. Той ще изясни всичко на място.

    04:57 08.12.2025

  • 2 12343211

    1 1 Отговор
    Когато има основна война,малките се увеличават.

    05:26 08.12.2025