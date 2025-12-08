Бойни сблъсъци по тайландско-камбоджанската граница, има загинали и ранени

Бойни сблъсъци се водят по тайландско-камбоджанската граница, съобщава порталът Khaosod.

„Армията съобщава за сблъсъци в няколко района по тайландско-камбоджанската граница, като един войник е убит, а четирима други са ранени“, се казва в съобщението.

В понеделник сутринта беше съобщено, че Пном Пен е атакувал военната база Анупонг. Банкок от своя страна вдигна изтребители F-16, за да извърши ответни удари.

Според тайландските военни, Камбоджа е използвала ракети BM-21, за да атакува цивилни райони в провинция Бурирам. Приблизително 70 процента от населението е евакуирано в четири гранични района на страната.

35 623 души вече са се регистрирали за временни убежища. Един човек е загинал по време на евакуацията. Председателят на камбоджанския сенат Хун Сен заяви, че Банкок обстрелва страната с всички видове оръжия от вчера.

Снимка: Фейсбук

Кралската тайландска армия съобщи, че камбоджанските сили са обстрелвали тайландски позиции от 5:00 ч. местно време.

На 8 декември тайландските военновъздушни сили са нанесли удари по позиции на камбоджанските въоръжени сили. Според съобщенията, ударите са били насочени към военна инфраструктура, артилерия, складове за оръжие, командни пунктове и логистични маршрути.

Тайландската армия добави, че F-16 атакуват вражески позиции в района на Чонг Ан Ма.

През май между двете страни избухна граничен конфликт, който ескалира в интензивни боеве с тежки оръжия, артилерия и въздушни удари от 24 до 29 юли.

В крайна сметка конфликтът приключи с прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на Съединените щати, Китай и Малайзия. Малайзия е ротационен председател на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия тази година.

В края на октомври лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха декларация за разрешаване на конфликта в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур.

Тайландският премиер Анутхин Чанвиракун свика извънредна среща на служители по сигурността в правителствената сграда в Банкок поради ескалиращата ситуация на границата с Камбоджа, съобщи вестник „The Nation“.

Според вестника тайландският премиер е отменил планирано посещение на тайландско-камбоджанската граница след възобновяването на военните действия и разполагането от Камбоджа на реактивни системи за залпов огън RM-70 и BM-21 по-близо до Тайланд.