Бойни сблъсъци по тайландско-камбоджанската граница, има загинали и ранени

Бойни сблъсъци се водят по тайландско-камбоджанската граница, съобщава порталът Khaosod.
„Армията съобщава за сблъсъци в няколко района по тайландско-камбоджанската граница, като един войник е убит, а четирима други са ранени“, се казва в съобщението.
В понеделник сутринта беше съобщено, че Пном Пен е атакувал военната база Анупонг. Банкок от своя страна вдигна изтребители F-16, за да извърши ответни удари.
Според тайландските военни, Камбоджа е използвала ракети BM-21, за да атакува цивилни райони в провинция Бурирам. Приблизително 70 процента от населението е евакуирано в четири гранични района на страната.
35 623 души вече са се регистрирали за временни убежища. Един човек е загинал по време на евакуацията. Председателят на камбоджанския сенат Хун Сен заяви, че Банкок обстрелва страната с всички видове оръжия от вчера.
Кралската тайландска армия съобщи, че камбоджанските сили са обстрелвали тайландски позиции от 5:00 ч. местно време.
На 8 декември тайландските военновъздушни сили са нанесли удари по позиции на камбоджанските въоръжени сили. Според съобщенията, ударите са били насочени към военна инфраструктура, артилерия, складове за оръжие, командни пунктове и логистични маршрути.
Тайландската армия добави, че F-16 атакуват вражески позиции в района на Чонг Ан Ма.
През май между двете страни избухна граничен конфликт, който ескалира в интензивни боеве с тежки оръжия, артилерия и въздушни удари от 24 до 29 юли.
В крайна сметка конфликтът приключи с прекратяване на огъня, договорено с посредничеството на Съединените щати, Китай и Малайзия. Малайзия е ротационен председател на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия тази година.
В края на октомври лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха декларация за разрешаване на конфликта в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур.
Тайландският премиер Анутхин Чанвиракун свика извънредна среща на служители по сигурността в правителствената сграда в Банкок поради ескалиращата ситуация на границата с Камбоджа, съобщи вестник „The Nation“.
Според вестника тайландският премиер е отменил планирано посещение на тайландско-камбоджанската граница след възобновяването на военните действия и разполагането от Камбоджа на реактивни системи за залпов огън RM-70 и BM-21 по-близо до Тайланд.
