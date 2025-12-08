Новини
Експлозия на кола-бомба уби петима пред полицейски участък в Мексико

8 Декември, 2025 05:00, обновена 8 Декември, 2025 05:05 494 1

  • мексико-
  • експлозия-
  • кола-
  • загинали

Мощната детонация е причинила пожар и е нанесла сериозни щети на близки сгради и превозни средства

Експлозия на кола-бомба уби петима пред полицейски участък в Мексико - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозия на кола-бомба уби петима пред полицейски участък в Мексико. Кървавият инцидент е станал в Коауаян, щат Мичоакан, съобщиха от регионалната прокуратура.

„На мястото на инцидента е открит SUV, унищожен от експлозията, заедно с останките на двама души. Съобщава се също, че осем полицаи са ранени при инцидента. Те са откарани в болница, където по-късно е потвърдено, че трима от тях са починали, докато са получавали медицинска помощ“, се казва в изявление на прокуратурата.

От прокуратурата добавят, че служители от прокуратурата, както и от министерствата на националната отбрана, военноморските сили, обществената сигурност и гражданската защита са изпратени на мястото на инцидента, за да разследват инцидента.

Прокуратурата на щата подчерта, че ще продължи да работи с федералните агенции по разследването.

Мощната детонация е причинила пожар и е нанесла сериозни щети на близки сгради и превозни средства. Съобщава се, че колата е била напълно унищожена, а експертите не са могли да определят марката ѝ поради обширните щети.


Мексико
  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Ей ги хората какво правят, ние тук два шопара не можем да затрием...

    05:26 08.12.2025

Новини по държави:
