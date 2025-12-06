Новини
Медведев подкрепи призива на Мъск за премахване на ЕС

Медведев подкрепи призива на Мъск за премахване на ЕС

6 Декември, 2025 18:50

  • дмитрий медведев-
  • илон мъск-
  • ес-
  • държави-
  • европа-
  • суверинитет

Това трябва да се направи, за да се възстанови суверинитетът на страните членки

Медведев подкрепи призива на Мъск за премахване на ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев е съгласен с Илон Мъск, че Европейският съюз трябва да бъде премахнат, за да се възстанови суверенитетът на страните членки.

„Точно така“, написа руският политик в коментар към съответната публикация на Мъск в X.

По-рано Мъск написа,че „ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни, за да могат държавите по-добре да представляват своите хора".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    7 3 Отговор
    Изчакайте поне до 1 януари ,за да сме в вече в еврозоната , за да се зарадва банският крадец !

    18:55 06.12.2025

  • 2 Лечител

    13 7 Отговор
    И това пиянде се мисли за фактор 😂 от който зависи нещо друго освен унищожаване на алкохола в големи количества .

    Коментиран от #10

    18:55 06.12.2025

  • 3 НОРМАЛНО !

    14 1 Отговор
    В,който и съюз да сме влезнали,все сме го разтурвали...!
    Така ще е и със ЕССР...!

    18:55 06.12.2025

  • 4 Пич

    13 4 Отговор
    Оставете Медведев и Мъск !!! Тъпите Урсулианци дотам го докараха , че самите европейски граждани искат премахването на ЕС !!!

    18:56 06.12.2025

  • 5 Ъъъ

    9 1 Отговор
    Е ние, що купихме завод на 9-ти септенмври? Тиквата и Пpacето унищожиха тая държава!

    18:56 06.12.2025

  • 6 сикара сикуро

    5 8 Отговор
    А като какви се явявате вие двамата с Мъск, че да преначертавате политическата карта, бастуни?

    Коментиран от #18

    18:56 06.12.2025

  • 7 Мъск

    1 4 Отговор
    пали фитили , нищо друго !

    18:56 06.12.2025

  • 8 отец Щирлиц

    8 1 Отговор
    Мерц и Макарона не дават , трябват им роби и колонии.

    18:56 06.12.2025

  • 9 Миролюб Войнов, алкохолик

    6 4 Отговор
    Наздраве Митак !!!
    Колко Финландии унищожи от сутринта ?
    Водки де.....😁

    Коментиран от #15

    18:57 06.12.2025

  • 10 А ве той ,,пиянде",ама...

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Лечител":

    ...,дано на стане Президент на Русия,че има да търсим уравновесеният и спокоен Путин...!
    Тоя,като нищо ще активира ядрените бутони...!

    18:58 06.12.2025

  • 11 Грихов

    3 4 Отговор
    Мъск да прави като вятъра. Доказан наркоман и имигрант. Да се връща в юар. Да не стане сащ да се разпаднат на съставните си щати. Хахаха еднодневни клоуни.

    18:58 06.12.2025

  • 12 Как

    0 3 Отговор
    Всички около Путин говорят че Европа трябва да се унищожи. Това означава че ще ни нападнат веднага. Как да му вярваш на Путин тогава?

    18:59 06.12.2025

  • 13 МЕДВЕДЕВ И МЪСК ВИЖДАТ ПРИЧИНАТА ЗА

    2 0 Отговор
    ТРАГЕДИЯТА КЛАТЕЩА ЕВРОПА ............... ТОВА Е ЕС И КРАДЦИТЕ ЗАГНЕЗДИЛИ СЕ В НЕГО ! А НИЕ КАКТО ВИНАГИ ПОСЛЕДНИ ЩЕ СЕ ЗАДУШИМ ОТ ФАШИЗМА ОБХВАНАЛ ЕС !

    18:59 06.12.2025

  • 14 Уфф

    0 1 Отговор
    Въпросът вече е не дали ще се разпадне, а кога!

    18:59 06.12.2025

  • 15 А ти ве,алкохолоко!

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Миролюб Войнов, алкохолик":

    Колко КонтраНаступа проведе от сутринта и колко квадратни сантиметра от Курск превзе...?!
    Ахъъмм...!

    19:00 06.12.2025

  • 16 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 17 Гост

    0 0 Отговор
    Каза Мъск, който даде разрешение да сменят пола на 16 годишната му дъщеря и после каза - ох, аз май се обърках, подведоха ме.

    19:00 06.12.2025

  • 18 Бай Ставри

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "сикара сикуро":

    Като световни фактори, за разлика от теб.

    19:01 06.12.2025

  • 19 Чухте ли то ве, евро шашкъни,

    0 0 Отговор
    от устата на коня ви се казва!😁

    19:02 06.12.2025

