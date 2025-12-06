Медведев подкрепи призива на Мъск за премахване на ЕС

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев е съгласен с Илон Мъск, че Европейският съюз трябва да бъде премахнат, за да се възстанови суверенитетът на страните членки.
„Точно така“, написа руският политик в коментар към съответната публикация на Мъск в X.
По-рано Мъск написа,че „ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни, за да могат държавите по-добре да представляват своите хора".
