Медведев подкрепи призива на Мъск за премахване на ЕС

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев е съгласен с Илон Мъск, че Европейският съюз трябва да бъде премахнат, за да се възстанови суверенитетът на страните членки.

„Точно така“, написа руският политик в коментар към съответната публикация на Мъск в X.

По-рано Мъск написа,че „ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни, за да могат държавите по-добре да представляват своите хора".