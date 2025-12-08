Новини
Пентагонът заделя за Украйна $800 милиона за следващите две години
  Тема: Украйна

Пентагонът заделя за Украйна $800 милиона за следващите две години

8 Декември, 2025 05:09, обновена 8 Декември, 2025 05:13 860 6

Предстои Конгресът да се произнесе тази седмица

Пентагонът заделя за Украйна $800 милиона за следващите две години - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проектобюджетът на Министерството на отбраната на САЩ предвижда по 400 милиона долара за подкрепа на Украйна през 2026 и 2027 г., според публикуван документ, по който Конгресът ще започне гласуването тази седмица.

„За фискалната 2026 година – 400 милиона долара. За фискалната 2027 година – 400 милиона долара“, се казва в документа.

Още новини от Украйна

Освен това законопроектът задължава ръководителя на Пентагона да докладва на Камарата на представителите и Сената за всяко временно спиране или прекратяване на обмена на разузнавателна информация с Украйна.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    5 2 Отговор
    Това са пари за пенсиите на украинците.Останалата част е отговорност на Европа

    05:17 08.12.2025

  • 2 Не е много, но все пак е нещо

    5 0 Отговор
    При положение, че военният бюджет на Украйна за 2026 е 66 млрд. Не е много ясно откъде ще се вземат останалите пари. Май единственият изход е да дойдат от замразените руски активи. Европейските данъкоплатци едва ли ще одобрят емитирането на заем от ЕС, ако някой въобще се интересува от тяхното мнение.

    05:19 08.12.2025

  • 3 12343211

    2 2 Отговор
    Малко .ама да тлее.

    05:22 08.12.2025

  • 4 Зильонъй

    3 1 Отговор
    Какви са тези жълти стотинки?! Нали за трилиони говорихме???

    05:23 08.12.2025

  • 5 Истина

    3 1 Отговор
    Те са за подкрепа на Русия, защото Украина е Русия !!!

    05:25 08.12.2025

  • 6 Хи хи

    1 0 Отговор
    Както и предния път, Конгреса НЯМА да одобри !! Т.е., Пентагонът е добър, а Тръмпи е лошия каубой !! Всеки си има ролята !

    05:54 08.12.2025