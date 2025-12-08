Пентагонът заделя за Украйна $800 милиона за следващите две години

Проектобюджетът на Министерството на отбраната на САЩ предвижда по 400 милиона долара за подкрепа на Украйна през 2026 и 2027 г., според публикуван документ, по който Конгресът ще започне гласуването тази седмица.

„За фискалната 2026 година – 400 милиона долара. За фискалната 2027 година – 400 милиона долара“, се казва в документа.

Освен това законопроектът задължава ръководителя на Пентагона да докладва на Камарата на представителите и Сената за всяко временно спиране или прекратяване на обмена на разузнавателна информация с Украйна.