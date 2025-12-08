Financial Times: Брюксел намери начин да замрази трайно руските активи и без съгласието на Унгария

Брюксел е открил клауза в договорите на ЕС, която позволява вземането на решения без единодушното съгласие на всички държави членки, което би позволило замразяване на руски активи за неопределено време, вместо замразяването да се удължава на всеки шест месеца, съобщава Financial Times.

Въпросната клауза, според статията, позволява предприемането на мерки без единодушие в случай на сериозни икономически сътресения, каквито ЕС счита за военния конфликт в Украйна и „хибридната агресия“ на Русия.

„Брюксел предлага да използва това, за да замрази резервите на Русия за неопределено време, докато не бъде взето подобно активно решение за отмяна на замразяването“, пише вестникът.

Вестникът отбелязва, че когато се вземат решения за удължаване на замразяването на руски активи, съществува риск една държава от ЕС, като Унгария, да се противопостави на това и в такъв случай мярката може да бъде отменена без единодушно решение. Статията подчертава, че възможността за заобикаляне на ветото на Унгария е „много агресивно заграбване на власт“ и че правното основание за това вероятно ще бъде оспорено в съда.

Медията, позовавайки се на документи, пояснява, че инициативата за „репарационен заем“ не включва конфискация на руски активи: средства от европейски банки ще бъдат отпуснати на ЕС назаем с нулева лихва. Ако ЕС промени законодателството си, за да замрази окончателно руските активи, банките няма да е необходимо да се съобразяват с исканията на Русия, а ЕС няма да е необходимо да изплаща дълга, се посочва в статията.

На 3 декември Европейската комисия одобри два варианта за финансиране на Украйна, включително „репарационен заем“, използващ руски активи. Решението трябва да бъде одобрено с „квалифицирано мнозинство“ и не изисква съгласието на всички държави-членки на ЕС. Според Politico се предлага да се отпуснат 165 милиарда евро на Киев, използвайки руски активи: 25 милиарда евро от сметки, държани от частни банки в европейския блок, и 140 милиарда евро в белгийския депозитар Euroclear, където се съхраняват повечето руски активи.

Като алтернатива, Европейската комисия предложи да се предостави на Украйна заем, финансиран от бюджета на ЕС. Както Politico съобщи, Унгария блокира този план.

Белгия се противопоставя на „репарационния заем“, подчертавайки, че не е готова да поеме сама рисковете от подобна схема. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц се опитаха безуспешно да убедят белгийския премиер Барт де Вевер да промени позицията си.

Euroclear и Европейската централна банка също се обявиха срещу този план, като ръководителят на последната, Кристин Лагард, заяви, че правната и финансова обосновка за изземването изглежда „изключително оправдана“.

Москва счита всякакви действия с нейните активи за кражба и предупреждава за ответни мерки. Кремъл предупреди, че както държави, така и отделни лица ще бъдат подведени под отговорност за конфискацията на чуждестранните активи на Русия.