Новини
Свят »
Белгия »
Financial Times: Брюксел намери начин да замрази трайно руските активи и без съгласието на Унгария

Financial Times: Брюксел намери начин да замрази трайно руските активи и без съгласието на Унгария

8 Декември, 2025 05:27, обновена 8 Декември, 2025 05:37 1 094 10

  • руски активи-
  • украйна-
  • война-
  • брюксел-
  • европейски съюз

Еврочиновниците са открили клауза в договорите на ЕС, която позволява вземането на решения без единодушното съгласие на всички държави членки

Financial Times: Брюксел намери начин да замрази трайно руските активи и без съгласието на Унгария - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Брюксел е открил клауза в договорите на ЕС, която позволява вземането на решения без единодушното съгласие на всички държави членки, което би позволило замразяване на руски активи за неопределено време, вместо замразяването да се удължава на всеки шест месеца, съобщава Financial Times.

Въпросната клауза, според статията, позволява предприемането на мерки без единодушие в случай на сериозни икономически сътресения, каквито ЕС счита за военния конфликт в Украйна и „хибридната агресия“ на Русия.

„Брюксел предлага да използва това, за да замрази резервите на Русия за неопределено време, докато не бъде взето подобно активно решение за отмяна на замразяването“, пише вестникът.

Вестникът отбелязва, че когато се вземат решения за удължаване на замразяването на руски активи, съществува риск една държава от ЕС, като Унгария, да се противопостави на това и в такъв случай мярката може да бъде отменена без единодушно решение. Статията подчертава, че възможността за заобикаляне на ветото на Унгария е „много агресивно заграбване на власт“ и че правното основание за това вероятно ще бъде оспорено в съда.

Медията, позовавайки се на документи, пояснява, че инициативата за „репарационен заем“ не включва конфискация на руски активи: средства от европейски банки ще бъдат отпуснати на ЕС назаем с нулева лихва. Ако ЕС промени законодателството си, за да замрази окончателно руските активи, банките няма да е необходимо да се съобразяват с исканията на Русия, а ЕС няма да е необходимо да изплаща дълга, се посочва в статията.

На 3 декември Европейската комисия одобри два варианта за финансиране на Украйна, включително „репарационен заем“, използващ руски активи. Решението трябва да бъде одобрено с „квалифицирано мнозинство“ и не изисква съгласието на всички държави-членки на ЕС. Според Politico се предлага да се отпуснат 165 милиарда евро на Киев, използвайки руски активи: 25 милиарда евро от сметки, държани от частни банки в европейския блок, и 140 милиарда евро в белгийския депозитар Euroclear, където се съхраняват повечето руски активи.

Като алтернатива, Европейската комисия предложи да се предостави на Украйна заем, финансиран от бюджета на ЕС. Както Politico съобщи, Унгария блокира този план.

Белгия се противопоставя на „репарационния заем“, подчертавайки, че не е готова да поеме сама рисковете от подобна схема. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц се опитаха безуспешно да убедят белгийския премиер Барт де Вевер да промени позицията си.

Euroclear и Европейската централна банка също се обявиха срещу този план, като ръководителят на последната, Кристин Лагард, заяви, че правната и финансова обосновка за изземването изглежда „изключително оправдана“.

Москва счита всякакви действия с нейните активи за кражба и предупреждава за ответни мерки. Кремъл предупреди, че както държави, така и отделни лица ще бъдат подведени под отговорност за конфискацията на чуждестранните активи на Русия.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    16 1 Отговор
    Нушето им дава акъл. Тая е егати и измамницата.🤣 Особено с процента инфлация какви акробатики сътвори, не е истина.😂

    05:39 08.12.2025

  • 2 Затова

    15 0 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    05:47 08.12.2025

  • 3 Ха-ха-ха

    22 0 Отговор
    Как парите за въоръжаване на една държава която не е в ЕС е "случай на сериозни икономически сътресения"? Тези си правят каквото си искат без да се съобразяват с това какво ще стане с ЕС. Самия факт че от Брюксел нямат друга възможност да финансират корупцията говори че ЕС е вече в опасност и тея вместо да мислят за ЕС продължават да искат да дават пари на курумпетата от Киев. Защо не конфискувате парите които корумпираната киевска хунта окраде, ами искате да вземате пари които след това народите на Европа ще връщат?

    05:50 08.12.2025

  • 4 Не знаех , че

    14 0 Отговор
    ЕС страда от ,, сериозни икономически сътресения”.

    05:50 08.12.2025

  • 5 Австриец

    1 3 Отговор
    Защо му трябваше на ЕС да се напълни с нагли, цигански комунистически държави?

    Коментиран от #10

    05:55 08.12.2025

  • 6 Баба Гошка

    10 0 Отговор
    Ще има ббойй през крадливите ръчички, пък било то и свити в юмрученца. А всеки дал им пари за съхранение, ще поиска да си ги дръпне обратно. Измамнициии!

    05:58 08.12.2025

  • 7 Ъъъъъъъъъ

    8 0 Отговор
    Някой готов ли е да се обзаложи, че ЕС ще изтегли заем, а няма да използва руските пари, защото те вече са похарчени и това "замразяване за неопределено време" е, за да не може Русия да си поиска. Че няма да има какво да им дадат..... 🤣
    Европа няма кеш, а епърва ще трябва да спасява това, което е останало от украинската държавност.... 🤣

    05:59 08.12.2025

  • 8 Чужди пари се връщат с неустойки

    3 0 Отговор
    Всичко се връща, даже и парадите на победата.

    06:05 08.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Това ли е образец на живот

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Австриец":

    Австрия, държавата на бащите отглеждащи и изнасилващи дъщерите си по мазетата.

    06:09 08.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания