Земетресение от 6,0 по Рихтер регистрираха край Камчатка, трус от 5,8 усетиха в градчето Якутат в Аляска

Земетресение с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер е регистрирано край Камчатка, съобщи регионалният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките.

„Разстояние от Петропавловск-Камчатски: 211 км. Магнитуд: 6,0“, се казва в изявлението.

Епицентърът е бил на на дълбочина 15,4 км. Не е обявена заплаха от цунами и местните дейности не са били нарушени.

Земетресения с магнитуд 5,8 разтърси градчето Якутат в американския щат Аляска, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на Американския институт по геофизика (USGS).

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 5 километра.

В събота вечер земетресение с магнитуд 7 разтърси отдалечен район до границата между американския щат Аляска и канадската територия Юкон. Американската геоложка служба съобщи, че епицентърът на земетресението е бил на около 370 километра северозападно от Джуно в Аляска и на 250 километра западно от Уайтхорс в Юкон.

Земетресението е било на около 91 километра северно от градчето Якутат в Аляска, чието население е 662 души, според американската геоложка служба.

Две силни земетресения с магнитуд 4.6 и 4.5 по скалата на Рихтер удариха едно след друго днес Турция. Това показва справка на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC), предаде dariknews.bg.



Първият трус е регистриран в Източна Турция, на 175 км югозападно от Ереван, Армения, на 37 км северно от Ван, Турция, на дълбочина 6км.



Вторият трус е ударил Централна Турция. Регистриран е на 59 км югоизточно от Зонгулдак, Турция, на 21 км северозападно от Гереде, Турция, на дълбочина 10 км.



Първият трус е регистриран в 22:17 часа местно време (21:17 часа българско време), а вторият 2 минути след него.