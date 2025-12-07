DeepState: Руски напредък в Донецка и Запорожка област

През последното денонощие руските сили са отбелязали ограничен напредък в две направления - Донецка и Запорожка област, съобщи украинският мониторингов проект DeepState в актуализация на картата на бойните действия, предава News.bg.
В Донецка област руските войски са придвижили позициите си близо до село Ямпол, в община Лиман, Краматорски район. В Запорожка област настъпление е регистрирано край село Сладке в посока Гуляйполе.
Украинският Генерален щаб съобщи, че през последните 24 часа Силите за отбрана са отблъснали 13 руски атаки в районите на Ямпол, Дроновка, Серебрянка, Северск и Федоровка. По направлението към Гуляйполе украинските войски са осуетили 14 нападения в районите на Гуляйполе, Сладкое и Доброполе.
По-рано УНИАН информира, че Мирноград в Донецка област не е обкръжен, въпреки засилените опити на руските сили да се приближат до града. Роман Писаренко, началник на комуникациите на 79-та десантно-щурмова бригада, посочи, че руските подразделения се опитват да напредват по незабележими маршрути, но украинските войски ги неутрализират.
Говорителят на Управлението на щурмовите части в Запорожка област, Олексий Свинаренко, отбеляза, че основната заплаха за регионалния център идва от района на Гуляйполе, където руски сили се опитват да инфилтрират малки групи. По думите му ситуацията остава под контрол и стабилизирана.
Междувременно украинските войски постигнаха локален успех в Днепропетровска област, където военнослужещи от 67-ма механизирана бригада освободиха село Тихое и издигнаха украинското знаме.
Коментиран от #13, #25, #33
Лъжа!
Фалшива новина!
Киев печели войната, а Русия губи!
🤣🤣🤣
20:45 07.12.2025
7 Пука му на някой....Руски напредък
Коментиран від #13, #25, #33
20:48 07.12.2025
еврофашагите са вдигнали кръвното пак...
20:49 07.12.2025
10 Пак хванахме Факти в лъжа
До коментар #1 от "Президентът на САЩ Доналд Тръмп":Украинските въоръжени сили взривиха язовир в Приволие, източно от Краматорск, опитвайки се да овладеят руското настъпление (ВИДЕО, КАРТА)
7 декември 2025 г. - 16:30 ч.
Кадрите са публикувани от самите украинци.
Руските войски в момента активно напредват в тази посока.
20:50 07.12.2025
13 опитвала да инфилтрира малки групи
До коментар #7 от "Пука му на някой....Руски напредък":а после и цялата 67-ма механизирана бригада
20:59 07.12.2025
Нали такава бе мантрата или нещо сбърках???
Че Русия не е била готова за продължителна война
Всички в Кремъл си мислели
Че войната ще свърши за 2-3 дни.
Тотален провал на Руското разузнаване.
До коментар #16 от "Факт":Гадно е времето, да. Ама то лятото пречи гъстата растителност, зимата распутицата, а сега е гадно че е кално.
Абе, за ВСУ няма подходящо време.
Е щом е на украинският мониторингов проект DeepState няма как да не му вярваме. Аз само на тях вярвам и на Укринформ и най вече на Бесарабски фронт (нещо се загубиха напоследък) - ето казват че "ситуацията остава под контрол и стабилизирана" пък и на мен ми изглежда така - "смелите украинци" стабилно напредват на запад - това не може да се отрече.
До коментар #17 от "Оставка дЖилезкуууу, чиба некадърнико":За това ли данъци плащаме а?
А успяха ли да се върнат или заради снимката със знамето ги няма вече.
25 А с младите прокурорки в България
До коментар #7 от "Пука му на някой....Руски напредък":По различно ли е?
21:17 07.12.2025
До коментар #1 от "Президентът на САЩ Доналд Тръмп":Ще обърне гръб
Ама един метър под земята .
Казаха че лепенките по ръцете му
Не били от
Венозно прелинаване на
Лекарствата против Деменция ,
А просто се бил ръкувал
Със Едуард Ножиците .
А за Честите Дрямки по време
На пресконференции
И Телевизионни изяви ,
Защото вечер не спи
За да пуска Постове
В Нета .
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
В цветущо здраве е Дъртия Откачалник .
До коментар #17 от "Оставка дЖилезкуууу, чиба некадърнико":Ако си учил История у Петър Берон , нема как да знаеш , че в Украйна живеят твои сънародници ...
До коментар #18 от "Генерал Владимир Чиркин":Че от кога Русия е във война, и с кого? Последно
е била средата на миналея век, резултата е в архивите! Та, би ли ни осветлил , с кото е във война Русия?
До коментар #18 от "Генерал Владимир Чиркин":"Тотален провал на Руското разузнаване"
Абе все провали на руснаците а укрите отстъпват по целия фронт - защо така се получава. Руснаците според пропагндата ви провал след провал а в целия ЕС освен "мирни планове" друго не правят - пак нещо не ми се връзва. Обикновено победителите не се молят за мир ами напредват на фронта.
До коментар #28 от "Брачет,":"че в Украйна живеят твои сънародници"
Какво общо има това с това България да дава пари на киевската хунта - те не са ми сънародници. Когато хунтата избиваше нашите сънародници, когато палеха българското знаме и когато рушаха български паметници и забраниха езика ни тогава не се сещахте за нашите сънародници.
До коментар #7 от "Пука му на някой....Руски напредък":с глупости се занимава
