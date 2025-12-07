Новини
DeepState: Руски напредък в Донецка и Запорожка област
  Тема: Украйна

7 Декември, 2025 20:37 1 476 33

Украинските войски отблъснаха десетки атаки и постигнаха локални успехи в Днепропетровска област

DeepState: Руски напредък в Донецка и Запорожка област - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

През последното денонощие руските сили са отбелязали ограничен напредък в две направления - Донецка и Запорожка област, съобщи украинският мониторингов проект DeepState в актуализация на картата на бойните действия, предава News.bg.

В Донецка област руските войски са придвижили позициите си близо до село Ямпол, в община Лиман, Краматорски район. В Запорожка област настъпление е регистрирано край село Сладке в посока Гуляйполе.

Украинският Генерален щаб съобщи, че през последните 24 часа Силите за отбрана са отблъснали 13 руски атаки в районите на Ямпол, Дроновка, Серебрянка, Северск и Федоровка. По направлението към Гуляйполе украинските войски са осуетили 14 нападения в районите на Гуляйполе, Сладкое и Доброполе.

По-рано УНИАН информира, че Мирноград в Донецка област не е обкръжен, въпреки засилените опити на руските сили да се приближат до града. Роман Писаренко, началник на комуникациите на 79-та десантно-щурмова бригада, посочи, че руските подразделения се опитват да напредват по незабележими маршрути, но украинските войски ги неутрализират.

Говорителят на Управлението на щурмовите части в Запорожка област, Олексий Свинаренко, отбеляза, че основната заплаха за регионалния център идва от района на Гуляйполе, където руски сили се опитват да инфилтрират малки групи. По думите му ситуацията остава под контрол и стабилизирана.

Междувременно украинските войски постигнаха локален успех в Днепропетровска област, където военнослужещи от 67-ма механизирана бригада освободиха село Тихое и издигнаха украинското знаме.


Украйна
Оценка 4.1 от 16 гласа.
Оценка 4.1 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Президентът на САЩ Доналд Тръмп

    34 3 Отговор
    може да обърне гръб на Украйна. Това e било заявено от сина на ръководителя на Белия дом, Доналд Тръмп-младши, по време на форум в Доха, се съобщава от Politico. "Мисля, че може да го направи. Хубавото и уникалното при баща ми е, че не знаеш какво ще направи. Фактът, че е непредсказуем, кара всички да действат интелектуално и искрено", каза синът на американския лидер. Тръмп-младши е добавил, че корупцията е дългогодишен проблем в Украйна. Според сина на политика, този въпрос предизвиква недоволство сред международните партньори на Украйна. В нощта на 7 декември Bloomberg е съобщил, че в Европа нарастват страховете от възможното избягване на конфликта в Украйна, ако не постигне мирно споразумение между Москва и Киев. Най-лошият сценарий е отслабване на натиска върху Руската федерация, край на обмена на разузнавателна информация с Киев и забрана за използването на американски оръжия срещу Русия.

    Коментиран от #10, #27

    20:39 07.12.2025

  • 2 Добър вечер, Ели!!!!

    35 2 Отговор
    Нали ти казах, че чак след един месец ще го напишеш. Пхахаха.

    20:40 07.12.2025

  • 3 Кандидат депутат

    27 4 Отговор
    Този папагал Р.Христов , като го слушам колко е уплашен май баце го е минал с 200

    20:40 07.12.2025

  • 4 Сандо

    37 5 Отговор
    Това означава,че гордите и храбри укри,защитници на европата,демокрацията и евроатлантическите ценности, са отбелязали ограничен назадък.

    20:41 07.12.2025

  • 5 az СВО Победа 80

    28 4 Отговор
    Не може да бъде!

    Лъжа!

    Фалшива новина!

    Киев печели войната, а Русия губи!
    🤣🤣🤣

    20:45 07.12.2025

  • 6 онзи

    28 3 Отговор
    Заглавието ,,казва,, едно , съдържанието - обратното . Последно кое е вярно - укрите напредват или ги бият пак , както циганин не си бие кучето ?!

    20:47 07.12.2025

  • 7 Пука му на някой....Руски напредък

    27 4 Отговор
    Шоу да става. Луиза Карапетян, прокурор на Новобаварската районна прокуратура на Харков си имала акаунт жената в OnlyFans и яко порно пускала и добри пари си заработвала. И сега Еротичен скандал в прокуратурата на Харков и полицията започнала разследване щото не била само тя а масова практика било тъй с по младите прокурорки в Украйна.

    Коментиран от #13, #25, #33

    20:48 07.12.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    23 2 Отговор
    Внесли са от новите модели перални явно...
    еврофашагите са вдигнали кръвното пак...

    20:49 07.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пак хванахме Факти в лъжа

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Президентът на САЩ Доналд Тръмп":

    Украинските въоръжени сили взривиха язовир в Приволие, източно от Краматорск, опитвайки се да овладеят руското настъпление (ВИДЕО, КАРТА)
    7 декември 2025 г. - 16:30 ч.

    Кадрите са публикувани от самите украинци.

    Руските войски в момента активно напредват в тази посока.

    20:50 07.12.2025

  • 11 Хеми значи бензин

    19 3 Отговор
    А бе Радке къде е завода на насРайн метал. Дека бе нали уж амуниции и с наряди.

    20:55 07.12.2025

  • 12 Лоша работа,

    18 4 Отговор
    Палачинката ще започне да се обръща в медиите. Обаче как да скриеш фактите?

    20:58 07.12.2025

  • 13 опитвала да инфилтрира малки групи

    15 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пука му на някой....Руски напредък":

    а после и цялата 67-ма механизирана бригада 

    20:59 07.12.2025

  • 14 Механик

    13 4 Отговор
    DeepState са Путинофили, копейки и са от Възраждане.
    п.п.
    Нали такава бе мантрата или нещо сбърках???

    21:00 07.12.2025

  • 15 Поредни лъжи на укромедиите и мисирките

    16 4 Отговор
    Какво отблънали укронацистите? На Зеления Хитлер връчиха да подпише капитулацията. Ако не я подпише доброволно ще я подпише със сила!

    21:01 07.12.2025

  • 16 Факт

    11 2 Отговор
    Как се воюва в такова време?

    Коментиран от #19

    21:07 07.12.2025

  • 17 Оставка дЖилезкуууу, чиба некадърнико

    10 1 Отговор
    Според документа, Кабинетът на министрите е одобрил разпределението на допълнителни субсидии от държавния бюджет и ЕС за подкрепа на местното самоуправление в деокупираните и фронтови територии на Харковска област.
    Колко ще получат общините:

    Роханска — 7,2 милиона гривни
    Нововодолажская — 0,6 милиона UAH
    Малиновска — 0,2 милиона гривни
    Великобурлуцка — 3,5 милиона UAH
    Старовиривска — 0,7 милиона UAH
    Лозивска — 0,2 милиона гривни
    Донецк — 0,002 милиона гривни (приблизително 2,4 хиляди гривни — вероятно техническа грешка в документа)
    Киндрашивска — 0,3 милиона гривни
    Куриливска — 1,6 милиона гривни
    Петропавловска — 0,02 милиона гривни
    Беляивска — 0,05 милиона UAH
    Боривска — 10,6 милиона гривни
    Вилхивска — 4,0 милиона гривни
    Вилхуватска — 0,8 милиона UAH
    Вовчанска — 3,3 милиона UAH
    Дворичанска — 0,3 милиона UAH
    Змиевска — 1,0 милиона гривни
    Купянска — 5,7 милиона гривни
    Липецк — 0,007 милиона гривни
    Новопокровска — 0,03 милиона UAH
    Първомайска — 0,3 милиона UAH
    Печенег — 0,4 милиона гривни
    Савинска — 1,5 милиона гривни
    Слобожанска — 4,1 милиона UAH
    Харков — 224,1 милиона гривни .........Целта на субсидията от 270,36 милиона гривни е да осигури финансиране за функционирането на общинските съвети, комуналните услуги, изплащането на заплати, бонуси и други текущи разходи.

    Коментиран от #22, #28

    21:10 07.12.2025

  • 18 Генерал Владимир Чиркин

    2 14 Отговор
    Призна в Ефир

    Че Русия не е била готова за продължителна война

    Всички в Кремъл си мислели

    Че войната ще свърши за 2-3 дни.

    Тотален провал на Руското разузнаване.

    Коментиран от #29, #30

    21:10 07.12.2025

  • 19 Механик

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    Гадно е времето, да. Ама то лятото пречи гъстата растителност, зимата распутицата, а сега е гадно че е кално.
    Абе, за ВСУ няма подходящо време.

    21:11 07.12.2025

  • 20 Антитрол

    13 1 Отговор
    "съобщи украинският мониторингов проект DeepState"

    Е щом е на украинският мониторингов проект DeepState няма как да не му вярваме. Аз само на тях вярвам и на Укринформ и най вече на Бесарабски фронт (нещо се загубиха напоследък) - ето казват че "ситуацията остава под контрол и стабилизирана" пък и на мен ми изглежда така - "смелите украинци" стабилно напредват на запад - това не може да се отрече.

    21:12 07.12.2025

  • 21 Артилерист

    10 0 Отговор
    Разбира се, че укроизточниците по всякакъв начин ще се опитват да омаловажат и игнорират напредъка на руските войски и да представят жалките укроопити за контранаступи за велики успехи. Това е жизнено необходимо на киевската хунта за да може да продължи да хленчи за още пари (за крадене). Истината е, че руските войски напредват по всички направления. Напредъкът в населените места, превърнати в опорни райони, е по няколко стотици метра за денонощие, но той е свързан с ликвидиране на голям брой от и без това оределите защитници, както и със запазване живота на своите войници. Защо да се бърза, когато укровойниците масово дезертират или се предават под ударите на руските средства за далечно поразяване. Специално се подчертават действията на руските АРТИЛЕРИСТИ от 38-ма гвардейска бригада в направление Гуляйполе. Те умело редували поразяващи огневи налети със залпове с агитационни снаряди с листовки, призоваващи украинците да се предадат...

    21:14 07.12.2025

  • 22 Оставка дЖилезкуууу, чиба некадърнико

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Оставка дЖилезкуууу, чиба некадърнико":

    За това ли данъци плащаме а?

    21:14 07.12.2025

  • 23 Учуден

    10 0 Отговор
    "където военнослужещи от 67-ма механизирана бригада освободиха село Тихое и издигнаха украинското знаме"

    А успяха ли да се върнат или заради снимката със знамето ги няма вече.

    21:15 07.12.2025

  • 24 Ъъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    Това са украински фейкове!

    21:17 07.12.2025

  • 25 А с младите прокурорки в България

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пука му на някой....Руски напредък":

    По различно ли е?

    21:17 07.12.2025

  • 26 Фатките ,

    2 1 Отговор
    Намирисвате ми на Sамагон ... 🤭😁

    21:18 07.12.2025

  • 27 Дони Деменцията

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Президентът на САЩ Доналд Тръмп":

    Ще обърне гръб
    Ама един метър под земята .

    Казаха че лепенките по ръцете му
    Не били от
    Венозно прелинаване на
    Лекарствата против Деменция ,
    А просто се бил ръкувал
    Със Едуард Ножиците .

    А за Честите Дрямки по време
    На пресконференции
    И Телевизионни изяви ,
    Защото вечер не спи
    За да пуска Постове
    В Нета .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    В цветущо здраве е Дъртия Откачалник .

    21:19 07.12.2025

  • 28 Брачет,

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Оставка дЖилезкуууу, чиба некадърнико":

    Ако си учил История у Петър Берон , нема как да знаеш , че в Украйна живеят твои сънародници ...

    Коментиран от #32

    21:22 07.12.2025

  • 29 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Генерал Владимир Чиркин":

    Че от кога Русия е във война, и с кого? Последно
    е била средата на миналея век, резултата е в архивите! Та, би ли ни осветлил , с кото е във война Русия?

    21:22 07.12.2025

  • 30 Военен

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Генерал Владимир Чиркин":

    "Тотален провал на Руското разузнаване"

    Абе все провали на руснаците а укрите отстъпват по целия фронт - защо така се получава. Руснаците според пропагндата ви провал след провал а в целия ЕС освен "мирни планове" друго не правят - пак нещо не ми се връзва. Обикновено победителите не се молят за мир ами напредват на фронта.

    21:22 07.12.2025

  • 31 БАРС

    3 0 Отговор
    МИНАЛАТА СЕДМИЦА ЗЕ ВИКАШЕ РОСИЯ ДА ВЪРНЕ ДЕЦАТА .ДНЕС ПОКАЗАХА ПО РОСИЯ 1 КАКВО СА ПРАВИЛИ УКРИТЕ И ЩАСНЕТО ОТ ЛЕЛКИТЕ В ИНТЕРНАТИТЕ КАК УЧИТЕЛКИТЕ ИЗДЕВАТЕЛСТВА НА ДЕЦАТА .ДРУГО ЕДНА ЧАСТ ОТ ДЕЦАТА СА ИЗПРАТЕНИ В ТУРЦИЯ ОТ УЕКРИТЕ И ЗАД ВСИЧКО ТОВА СТОЯТ ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКА,ЯРМАК И ОЩЕ ЕДИН КОЙТО Е НАГРАДЕН ОТ ЗЕЛИНСКИ ЗА ВОЛОНТЕРСТВО,ТА ТАМ ПО РАЗВИТИТЕ МОМИЧЕНЦА ОТ 13ДО 15 ГОД СП БИЛЕ ИЗНАСИЛВАНИ ОТ ТУРЦИТЕ И СЛЕД ТОВА СА ГИ КАРАЛИ ДА СЕ ПОДПИСВАТ СЕ Е СТАНАЛО ДОБРОВОЛНО ИМА ПОКАЗАХА ГИ УКРОРАСЛЕДВАНЕТО БЕЗ ДА ИМ КРИЯТ ЛИЦАТА САМИ СИ КАЗВАТ ,СЕ СА ГИ ВЪРНАЛИ БРЕМЕННИ В УКРАИНА И ТО 14,15 год.ТОВА Е РАЗЛЕДВАНА НА УКРИТЕ ИМАЙТЕ ПРЕДВИД ,ЧЕ ИМА И ДЕЦА В АНГЛИЯ .НА ПОСЕЩЕНИЕ ТО МУ СЕГА В ЫРАНЦИЯ УКРО ЖУРНАЛИСТИ МУ НАМЕКВАХА ДАЛИ ЩЕ ПОСЕТИ ЛОНДОН ТАМ ДЕТО СА ДАДЕНИ ДЕЦАТА А ТОЙ СЕ НАПРАВИ ,ЧЕ НЕ РАЗБРАЛ КАКВО ГО ПИТАТ И ЗАМИНА НАТАТЪК.ЖДА РАША ЗА ТОВА НЕ ИСКА ДА ГИ ДАВА ЗАЩОТО УКРИТЕ ГИ ПРОДАВАТ ЗАД ГРАНИЦА И ТО НА ГЕЙОВЕ ДВОЙКИ ЛЕСБИЯНКИ И НА ХОРА С ДОКАЗАНИ ПЕДОФИЛИИ.ДА ТОВА БЕШЕ ЗАСНЕТО ОТ УКРАИНСКИ ЖУРНАЛИСТИ.ВИЖДАТЕ ЛИ ,ЧЕ ВЕЧЕ И УКРИТЕ ВЗЕХА ДА ПОКАЗВАТ ИСТИНАТА В УКРАИНА ,А НАШИТЕ ГИ Е СТРАХ.НЕ ВИЖДАМ ЗАЩО.СВЕТЪТ НА ЗАПЪД КАКТО И В САЩ ВЕЧЕ ИМ СТАНА ЯСНО КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА ВОЙНАТА С ЕДНА ДУМА УКРАИНЦИТЕ .

    21:23 07.12.2025

  • 32 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Брачет,":

    "че в Украйна живеят твои сънародници"

    Какво общо има това с това България да дава пари на киевската хунта - те не са ми сънародници. Когато хунтата избиваше нашите сънародници, когато палеха българското знаме и когато рушаха български паметници и забраниха езика ни тогава не се сещахте за нашите сънародници.

    21:27 07.12.2025

  • 33 А Мара

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пука му на някой....Руски напредък":

    с глупости се занимава

    21:28 07.12.2025

