DeepState: Руски напредък в Донецка и Запорожка област

През последното денонощие руските сили са отбелязали ограничен напредък в две направления - Донецка и Запорожка област, съобщи украинският мониторингов проект DeepState в актуализация на картата на бойните действия, предава News.bg.

В Донецка област руските войски са придвижили позициите си близо до село Ямпол, в община Лиман, Краматорски район. В Запорожка област настъпление е регистрирано край село Сладке в посока Гуляйполе.

Украинският Генерален щаб съобщи, че през последните 24 часа Силите за отбрана са отблъснали 13 руски атаки в районите на Ямпол, Дроновка, Серебрянка, Северск и Федоровка. По направлението към Гуляйполе украинските войски са осуетили 14 нападения в районите на Гуляйполе, Сладкое и Доброполе.

По-рано УНИАН информира, че Мирноград в Донецка област не е обкръжен, въпреки засилените опити на руските сили да се приближат до града. Роман Писаренко, началник на комуникациите на 79-та десантно-щурмова бригада, посочи, че руските подразделения се опитват да напредват по незабележими маршрути, но украинските войски ги неутрализират.

Говорителят на Управлението на щурмовите части в Запорожка област, Олексий Свинаренко, отбеляза, че основната заплаха за регионалния център идва от района на Гуляйполе, където руски сили се опитват да инфилтрират малки групи. По думите му ситуацията остава под контрол и стабилизирана.

Междувременно украинските войски постигнаха локален успех в Днепропетровска област, където военнослужещи от 67-ма механизирана бригада освободиха село Тихое и издигнаха украинското знаме.