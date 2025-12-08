Приливна вълна уби двама мъже и една жена на остров Тенерифе

Най-малко трима души загинаха след като бяха пометени от приливна вълна в Тенерифе.

Пострадали са други четирима, а един човек е в неизвестност. Загиналите са двама мъже и една жена.



Сигналът за инцидента е подаден около 16 часа местно време вчера. Освен това е спасена жена със сърдечен арест. Тя е транспортирана с хеликоптер в местна болница, където остава в тежко състояние.



Медицински персонал е оказал помощ на още трима ранени - двама мъже и една жена. По данни на Морската спасителна служба вълна е отнесла приблизително 10 души, които са били във водата. По първоначална информация загиналите са туристи, но все още не е ясна националността им.



Още в петък е обявено предупреждение за опасни крайбрежни явления в Тенерифе. Само преди месец отново там загинаха трима души, а други 15 бяха ранени, след като са били залети от високи вълни.



През първите 11 месеца на годината 60 души са се удавили на Канарските острови, седем по-малко, според данни, събрани от Асоциацията за предотвратяване на водни инциденти.