Новини
Свят »
Испания »
Приливна вълна уби двама мъже и една жена на остров Тенерифе

Приливна вълна уби двама мъже и една жена на остров Тенерифе

8 Декември, 2025 03:48, обновена 8 Декември, 2025 03:53 437 0

  • тенерифе-
  • приливна вълна-
  • загинали

Пострадали са други четирима, а един човек е в неизвестност

Приливна вълна уби двама мъже и една жена на остров Тенерифе - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Най-малко трима души загинаха след като бяха пометени от приливна вълна в Тенерифе.

Пострадали са други четирима, а един човек е в неизвестност. Загиналите са двама мъже и една жена.

Сигналът за инцидента е подаден около 16 часа местно време вчера. Освен това е спасена жена със сърдечен арест. Тя е транспортирана с хеликоптер в местна болница, където остава в тежко състояние.

Медицински персонал е оказал помощ на още трима ранени - двама мъже и една жена. По данни на Морската спасителна служба вълна е отнесла приблизително 10 души, които са били във водата. По първоначална информация загиналите са туристи, но все още не е ясна националността им.

Още в петък е обявено предупреждение за опасни крайбрежни явления в Тенерифе. Само преди месец отново там загинаха трима души, а други 15 бяха ранени, след като са били залети от високи вълни.

През първите 11 месеца на годината 60 души са се удавили на Канарските острови, седем по-малко, според данни, събрани от Асоциацията за предотвратяване на водни инциденти.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания