Нападнаха полицейското управление в Атина с коктейли Молотов

8 Декември, 2025 05:02, обновена 8 Декември, 2025 04:05

Извършителите засега са неизвестни

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази вечер неизвестни лица са нападнали полицейското управление в Атина с коктейли Молотов, предава ProNews.

Според съобщенията, нападението е станало малко преди 20:00 часа местно време в неделя, когато група от най-малко шест души се е приближила до сградата и е хвърлила пет коктейла Молотов. Гръцките власти обявиха, че при атаката няма пострадали. Входа на сградата и паркиран автомобил до нея са с нанесени щети.

Извършителите са си тръгнали веднага след нападението в неизвестна посока, преди полицията да успее да реагира.


Гърция
