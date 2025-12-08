Нападнаха полицейското управление в Атина с коктейли Молотов

Тази вечер неизвестни лица са нападнали полицейското управление в Атина с коктейли Молотов, предава ProNews.

Според съобщенията, нападението е станало малко преди 20:00 часа местно време в неделя, когато група от най-малко шест души се е приближила до сградата и е хвърлила пет коктейла Молотов. Гръцките власти обявиха, че при атаката няма пострадали. Входа на сградата и паркиран автомобил до нея са с нанесени щети.

Извършителите са си тръгнали веднага след нападението в неизвестна посока, преди полицията да успее да реагира.