Силното земетресение в Североизточна Япония рани 23-ма души и предизвика цунами, при което вълните достигнаха височина от 70 сантиметра в райони на населени места по тихоокеанското крайбрежие на страната, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.
Един от пострадалите е тежко ранен, поясни агенцията за пожари и бедствия. Повечето от 23-мата души са ранени от паднали предмети, информира японската телевизия Ен Ейч Кей (NHK).
Около 800 домакинства останаха без ток, съобщи главният секретар на кабинета Минору Кихара. Той отбеляза, че в атомните електроцентрали в района се извършват проверки и засега не са открити проблеми.
Кихара добави, че е спряно движението в железопътната мрежа на влаковете стрела - "Шинкансен". Няма движение и по някои регионални линии.
Японското правителство обяви, че все още се оценяват щетите от цунамито и земетресението, което разлюля Япония около 23:15 ч. местно време (16:15 ч. бълг. вр.). Епицентърът бе в Тихия океан, на около 80 километра от крайбрежието на Аомори.
Министър-председателката на Япония Санае Такаичи каза в кратко изявление за медиите, че правителството е сформирало кризисен щаб, за да направи бърза оценка на щетите.
"Поставяме живота на хората на първо място и правим всичко по силите си", заяви тя.
Вълни от 70 сантиметра бяха измерени в пристанището Куджи в префектура Ивате, южно от Аомори, а при населени места по крайбрежието имаше вълни от 50 см.
Националната метеорологична служба на Япония съобщи, че магнитудът на земетресението е преоценен и намален с една десета на 7,5. Службата издаде предупреждение за цунами до 3 метра в някои райони.
Японските метеоролози предупредиха и за вероятността от вторични трусове в идните дни. Според националната метеорологична служба има леко покачване на риска от трус с магнитуд от порядъка на 8, като се очаква и цунами по североизточното крайбрежие от Чиба (на изток от Токио) до Хокайдо.
Агенцията призова жителите на 182 общини в този регион в идната седмица да бъдат в готовност за бедствие.
8 Декември, 2025 17:38, обновена 9 Декември, 2025 02:35 3 978 15
1 Сеизмолог
17:40 08.12.2025
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
17:41 08.12.2025
3 атомната
17:44 08.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мдааааааа
Коментиран от #12
18:03 08.12.2025
6 Дано и бегето бъде ударено от 9 степен
Коментиран от #7
18:03 08.12.2025
7 Аман от дⓔбили
До коментар #6 от "Дано и бегето бъде ударено от 9 степен":АМАН !!!
18:23 08.12.2025
8 Затова
19:31 08.12.2025
9 А джруляците
Коментиран от #11
19:34 08.12.2025
10 Дедо Джо
19:45 08.12.2025
11 УдоМача
До коментар #9 от "А джруляците":....след нас!
19:48 08.12.2025
12 Калчо
До коментар #5 от "Мдааааааа":За това ги мразя! Делфините са по-интелегентни и много по-умни от човека но някакво чуждо вмешателство ги е отстранило от естествения възход.
Може ли човек да запомни еднократно 400 символа и да ги разпознае безпогрешно след една година от общо 4000 подобни?
19:58 08.12.2025
13 Това не е силно за тях
20:33 08.12.2025
14 Цунами
20:38 08.12.2025
15 Фукушима
01:59 09.12.2025