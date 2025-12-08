Новини
Силното земетресение в Североизточна Япония рани 23-ма души и предизвика цунами

8 Декември, 2025 17:38, обновена 9 Декември, 2025 02:35 3 978 15

Вълните достигнаха височина от 70 сантиметра в райони на населени места по тихоокеанското крайбрежие на страната

Силното земетресение в Североизточна Япония рани 23-ма души и предизвика цунами - 1
Снимкa: БГНЕС
БТА БТА

Силното земетресение в Североизточна Япония рани 23-ма души и предизвика цунами, при което вълните достигнаха височина от 70 сантиметра в райони на населени места по тихоокеанското крайбрежие на страната, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти.

Един от пострадалите е тежко ранен, поясни агенцията за пожари и бедствия. Повечето от 23-мата души са ранени от паднали предмети, информира японската телевизия Ен Ейч Кей (NHK).

Около 800 домакинства останаха без ток, съобщи главният секретар на кабинета Минору Кихара. Той отбеляза, че в атомните електроцентрали в района се извършват проверки и засега не са открити проблеми.

Кихара добави, че е спряно движението в железопътната мрежа на влаковете стрела - "Шинкансен". Няма движение и по някои регионални линии.

Японското правителство обяви, че все още се оценяват щетите от цунамито и земетресението, което разлюля Япония около 23:15 ч. местно време (16:15 ч. бълг. вр.). Епицентърът бе в Тихия океан, на около 80 километра от крайбрежието на Аомори.

Министър-председателката на Япония Санае Такаичи каза в кратко изявление за медиите, че правителството е сформирало кризисен щаб, за да направи бърза оценка на щетите.

"Поставяме живота на хората на първо място и правим всичко по силите си", заяви тя.

Вълни от 70 сантиметра бяха измерени в пристанището Куджи в префектура Ивате, южно от Аомори, а при населени места по крайбрежието имаше вълни от 50 см.

Националната метеорологична служба на Япония съобщи, че магнитудът на земетресението е преоценен и намален с една десета на 7,5. Службата издаде предупреждение за цунами до 3 метра в някои райони.

Японските метеоролози предупредиха и за вероятността от вторични трусове в идните дни. Според националната метеорологична служба има леко покачване на риска от трус с магнитуд от порядъка на 8, като се очаква и цунами по североизточното крайбрежие от Чиба (на изток от Токио) до Хокайдо.

Агенцията призова жителите на 182 общини в този регион в идната седмица да бъдат в готовност за бедствие.


  • 1 Сеизмолог

    8 3 Отговор
    Посейдон..

    17:40 08.12.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 6 Отговор
    Дано се оправят хората.

    17:41 08.12.2025

  • 3 атомната

    8 1 Отговор
    Фукушима е в североизточна Япония! И цунамите през 2011г. също бяха там.

    17:44 08.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдааааааа

    22 6 Отговор
    Японците имат някакъв празник, някаква традиция да колят делфини в един залив. Гледах един клип, беше ужасно. Целият залив почервеня от кръвта на делфините клани с огромни ножове. Докато не престанат с този варварски ритуал все ще ги тресе.

    Коментиран от #12

    18:03 08.12.2025

  • 6 Дано и бегето бъде ударено от 9 степен

    6 22 Отговор
    За 5 минути и цената на бетона ше си доиде на местото

    Коментиран от #7

    18:03 08.12.2025

  • 7 Аман от дⓔбили

    22 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дано и бегето бъде ударено от 9 степен":

    АМАН !!!

    18:23 08.12.2025

  • 8 Затова

    5 5 Отговор
    Най добре се сексят японки в Япония. Само и го вкарваш, хващаш я задраво за да не излети, и чакаш земетресението.

    19:31 08.12.2025

  • 9 А джруляците

    6 2 Отговор
    А турчолята кога ще удари една 11-ка ??

    Коментиран от #11

    19:34 08.12.2025

  • 10 Дедо Джо

    6 4 Отговор
    Господ наказва японците затова че си избраха премиер фашист.

    19:45 08.12.2025

  • 11 УдоМача

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "А джруляците":

    ....след нас!

    19:48 08.12.2025

  • 12 Калчо

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мдааааааа":

    За това ги мразя! Делфините са по-интелегентни и много по-умни от човека но някакво чуждо вмешателство ги е отстранило от естествения възход.
    Може ли човек да запомни еднократно 400 символа и да ги разпознае безпогрешно след една година от общо 4000 подобни?

    19:58 08.12.2025

  • 13 Това не е силно за тях

    0 1 Отговор
    Ако беше 9 пак щеше да е умерено но не и силно

    20:33 08.12.2025

  • 14 Цунами

    0 0 Отговор
    с височина 40..... сантиметра!!!! Е може ли такава неграмотност бе, хора?!

    20:38 08.12.2025

  • 15 Фукушима

    0 0 Отговор
    Да ги тресне дано. Нещо много изпростяха и тея японци

    01:59 09.12.2025

