Земетресение с магнитуд 5,3 удари Бангладеш

Бангладеш беше засегната от земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер в петък сутринта, показват данни от Европейския средиземноморски сеизмологичен център, предава Фокус.

Епицентърът на труса е бил на 47 км източно от Госаба и на 29 км североизточно от Сатхира, на дълбочина 10 километра. Земетресението е регистрирано на 27 февруари в 13:52 ч. местно време (9:52 ч. българско време).

След труса е издадено предупреждение за цунами, като властите призовават населението да остане нащрек.