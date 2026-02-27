Новини
Свят »
Бангладеш »
Земетресение с магнитуд 5,3 удари Бангладеш

Земетресение с магнитуд 5,3 удари Бангладеш

27 Февруари, 2026 10:58 350 0

  • бангладеш-
  • земетресение

Издадено е предупреждение за цунами след трус в района на Госаба и Сатхира

Земетресение с магнитуд 5,3 удари Бангладеш - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бангладеш беше засегната от земетресение с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер в петък сутринта, показват данни от Европейския средиземноморски сеизмологичен център, предава Фокус.

Епицентърът на труса е бил на 47 км източно от Госаба и на 29 км североизточно от Сатхира, на дълбочина 10 километра. Земетресението е регистрирано на 27 февруари в 13:52 ч. местно време (9:52 ч. българско време).

След труса е издадено предупреждение за цунами, като властите призовават населението да остане нащрек.


Бангладеш
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ