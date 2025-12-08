Ван И призова Германия за сътрудничество и подкрепа по въпроса за Тайван

Китайският външен министър Ван И призова Германия да засили сътрудничеството и доверието между двете страни по време на срещата си с германския си колега Йохан Вадефул в Пекин, предаде Ройтерс, цитирайки изявление на Китайското външно министерство, предава БТА.

Ван отправи и призив към Берлин да подкрепи позицията на Китай относно Тайван. „Целта на посещението на Вадефул трябва да бъде сътрудничество, а не спорове, както и разширяване на взаимното разбирателство и доверие, а не задълбочаване на различията“, подчерта китайският първи дипломат.

Той припомни, че принципът за „единен Китай“ е ключова политическа основа за китайско-германските отношения и „няма абсолютно никакво място“ за двусмислени позиции по този въпрос. Китай разглежда демократично самоуправляващия се остров Тайван като своя територия и се придържа към принципа, според който земите от двете страни на Тайванския проток принадлежат на една държава, което правителството в Тайпе отхвърля.

В същото време Китай отчита и германските притеснения относно контрола върху износа. Министърът на търговията Ван Вънтао посочи, че страната постепенно въвежда обща лицензионна система за износ на редкоземни елементи и вече е направила изключения за определени чипове, свързани с нидерландската компания „Нексперия“ (Nexperia), според комюнике на Министерството на търговията на Китай.