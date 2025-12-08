Новини
Ван И призова Германия за сътрудничество и подкрепа по въпроса за Тайван

Ван И призова Германия за сътрудничество и подкрепа по въпроса за Тайван

8 Декември, 2025 18:12 597 15

Китайският външен министър подчерта принципа за „един Китай“ и обсъди търговски въпроси с Йохан Вадефул

Ван И призова Германия за сътрудничество и подкрепа по въпроса за Тайван - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският външен министър Ван И призова Германия да засили сътрудничеството и доверието между двете страни по време на срещата си с германския си колега Йохан Вадефул в Пекин, предаде Ройтерс, цитирайки изявление на Китайското външно министерство, предава БТА.

Ван отправи и призив към Берлин да подкрепи позицията на Китай относно Тайван. „Целта на посещението на Вадефул трябва да бъде сътрудничество, а не спорове, както и разширяване на взаимното разбирателство и доверие, а не задълбочаване на различията“, подчерта китайският първи дипломат.

Той припомни, че принципът за „единен Китай“ е ключова политическа основа за китайско-германските отношения и „няма абсолютно никакво място“ за двусмислени позиции по този въпрос. Китай разглежда демократично самоуправляващия се остров Тайван като своя територия и се придържа към принципа, според който земите от двете страни на Тайванския проток принадлежат на една държава, което правителството в Тайпе отхвърля.

В същото време Китай отчита и германските притеснения относно контрола върху износа. Министърът на търговията Ван Вънтао посочи, че страната постепенно въвежда обща лицензионна система за износ на редкоземни елементи и вече е направила изключения за определени чипове, свързани с нидерландската компания „Нексперия“ (Nexperia), според комюнике на Министерството на търговията на Китай.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    5 2 Отговор
    При 1 000 милиарда търговски излишък, въпреки деменцията Тръмп, на Ван му е все тая.

    Коментиран от #3

    18:15 08.12.2025

  • 2 И Ван

    3 3 Отговор
    Подкрепете Украйна!

    18:17 08.12.2025

  • 3 Юани

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    или Рубли ?

    Коментиран от #9

    18:18 08.12.2025

  • 4 Ай цу цвайн цу дрън

    3 2 Отговор
    Германия в Тайван ....

    18:18 08.12.2025

  • 5 Тайван

    1 5 Отговор
    е държавата!Китай е руски проект!

    Коментиран от #12

    18:20 08.12.2025

  • 6 Шопо

    4 2 Отговор
    Тайван е китайски.

    18:20 08.12.2025

  • 7 Голям бъзик

    6 1 Отговор
    (Ван отправи и призив към Берлин да подкрепи позицията на Китай относно Тайван.)......То тоя Йохан Вадефул няма много мозък и надали го е разбрал

    18:20 08.12.2025

  • 8 Хипотетично

    2 0 Отговор
    💲Ван отправи и призив към Берлин да подкрепи позицията на Китай относно Тайван.💲
    Логична покана, след преосмисляне от американската администрация за подкрепа към европейските страни в момент на война в Украйна.

    18:24 08.12.2025

  • 9 си дзън

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Юани":

    Познай в какви пари се измерва всичко в света. Подсказка - не е в рубли или юани.

    Коментиран от #10

    18:26 08.12.2025

  • 10 Не само

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    се измерва!

    18:29 08.12.2025

  • 11 Питам:

    4 1 Отговор
    Що дирят великите евролидери при другаря СИ ? А и защо всички си тръгват с подвити опашки, като Урсула Макарон, Велзевул и присъдружниците им ?

    18:31 08.12.2025

  • 12 Всъщност

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тайван":

    Тайван е болно място на Китай . Натото го възпалява , за да е разсеян Китай , когато натото започне да напада Русия .

    18:32 08.12.2025

  • 13 Ха-ха-ха

    2 1 Отговор
    Дали са разбрали в Германия какво им казват китайците. Едва ли.

    Коментиран от #15

    18:33 08.12.2025

  • 14 Ами да

    1 1 Отговор
    Видимо от снимката Германия не ще! Трябва Китай да се присъедини към Тайван! Това е правилното!

    18:35 08.12.2025

  • 15 Българин 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха-ха":

    Ама , съгласи се , че кефи префърцунения и ..
    иносказателен стил , който китайците използват дори в международните преговори .Все едно още са във времето на династията Мин . 😀 Някои от чуждите делегации накрая се чудят има ли ли е "разговор " с китайците изобщо . 😜

    18:42 08.12.2025

Новини по държави:
