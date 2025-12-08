Ван И призова Германия за сътрудничество и подкрепа по въпроса за Тайван

Китайският външен министър Ван И призова Германия да засили сътрудничеството и доверието между двете страни по време на срещата си с германския си колега Йохан Вадефул в Пекин, предаде Ройтерс, цитирайки изявление на Китайското външно министерство, предава БТА.
Ван отправи и призив към Берлин да подкрепи позицията на Китай относно Тайван. „Целта на посещението на Вадефул трябва да бъде сътрудничество, а не спорове, както и разширяване на взаимното разбирателство и доверие, а не задълбочаване на различията“, подчерта китайският първи дипломат.
Той припомни, че принципът за „единен Китай“ е ключова политическа основа за китайско-германските отношения и „няма абсолютно никакво място“ за двусмислени позиции по този въпрос. Китай разглежда демократично самоуправляващия се остров Тайван като своя територия и се придържа към принципа, според който земите от двете страни на Тайванския проток принадлежат на една държава, което правителството в Тайпе отхвърля.
В същото време Китай отчита и германските притеснения относно контрола върху износа. Министърът на търговията Ван Вънтао посочи, че страната постепенно въвежда обща лицензионна система за износ на редкоземни елементи и вече е направила изключения за определени чипове, свързани с нидерландската компания „Нексперия“ (Nexperia), според комюнике на Министерството на търговията на Китай.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #3
18:15 08.12.2025
2 И Ван
18:17 08.12.2025
3 Юани
До коментар #1 от "си дзън":или Рубли ?
Коментиран от #9
18:18 08.12.2025
4 Ай цу цвайн цу дрън
18:18 08.12.2025
5 Тайван
Коментиран от #12
18:20 08.12.2025
6 Шопо
18:20 08.12.2025
7 Голям бъзик
18:20 08.12.2025
8 Хипотетично
Логична покана, след преосмисляне от американската администрация за подкрепа към европейските страни в момент на война в Украйна.
18:24 08.12.2025
9 си дзън
До коментар #3 от "Юани":Познай в какви пари се измерва всичко в света. Подсказка - не е в рубли или юани.
Коментиран от #10
18:26 08.12.2025
10 Не само
До коментар #9 от "си дзън":се измерва!
18:29 08.12.2025
11 Питам:
18:31 08.12.2025
12 Всъщност
До коментар #5 от "Тайван":Тайван е болно място на Китай . Натото го възпалява , за да е разсеян Китай , когато натото започне да напада Русия .
18:32 08.12.2025
13 Ха-ха-ха
Коментиран от #15
18:33 08.12.2025
14 Ами да
18:35 08.12.2025
15 Българин 🇧🇬
До коментар #13 от "Ха-ха-ха":Ама , съгласи се , че кефи префърцунения и ..
иносказателен стил , който китайците използват дори в международните преговори .Все едно още са във времето на династията Мин . 😀 Някои от чуждите делегации накрая се чудят има ли ли е "разговор " с китайците изобщо . 😜
18:42 08.12.2025