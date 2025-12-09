Тръмп разреши ограничен износ на чипове на Nvidia за Китай срещу дял за САЩ

Доналд Тръмп обяви днес, че е дал разрешение при конкретни условия за износ на определени чипове на компанията „Енвидиа“ (Nvidia) за Китай. Решението е взето след разговор с китайския президент Си Цзинпин, който също е одобрил мярката, съобщи Франс прес, предава БТА.

В публикация в собствената си социална мрежа „Трут Соушъл“ Тръмп уточни, че „Енвидиа“ ще превежда на американската държава 25% от оборота от продажбите на тези графични процесори (GPU), които се използват активно в разработването на изкуствен интелект.

Разрешението обхваща чиповете H200 от серията „Хопър“ (Hopper). В края на миналата година компанията вече представи ново, по-ефективно поколение - серията „Блекуел“ (Blackwell), което означава, че не става дума за най-съвременните ѝ продукти.

Износът на американски полупроводници за Китай е източник на напрежение от няколко години. Още по време на управлението на Джо Байдън, а по-късно и при Доналд Тръмп, съществуваха опасения, че тези технологии могат да бъдат използвани за военни цели.

През 2022 г. администрацията на Байдън въведе строги ограничения върху износа. В отговор „Енвидиа“ разработи по-слабия модел H20, съобразен с американските изисквания, за да запази достъпа си до китайския пазар.

През април обаче правителството на Тръмп забрани и износа на H20, преди впоследствие да постигне ново споразумение с компанията, което позволи възобновяване на продажбите срещу 15% комисионна в полза на САЩ.

Китайските власти на свой ред разпоредиха на местните компании да не купуват тези чипове, като насърчиха използването на местни алтернативи.

В резултат „Енвидиа“ реализира едва 50 милиона долара оборот в Китай през третото тримесечие на годината и до този момент не предвиждаше приходи от този пазар за текущото тримесечие.

Съгласно новите договорености, обявени от Тръмп, компанията вече ще може да продава своите графични процесори на „оторизирани клиенти“ в Китай.

От „Енвидиа“ приветстваха решението на американското правителство, като го определиха като намиране на разумен баланс, който е в интерес на Съединените щати.