Украинка паркира върху разделителната мантинела между Слънчев бряг и Свети Влас
  Тема: Войната на пътя

Украинка паркира върху разделителната мантинела между Слънчев бряг и Свети Влас

29 Декември, 2025 19:07 1 931 57

Няма пострадали при инцидента

Украинка паркира върху разделителната мантинела между Слънчев бряг и Свети Влас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Млада украинка се качи на разделителната мантинела между курорта Слънчев бряг и Свети Влас, съобщиха очевидци на зрелищната катастрофа, цитирани от Булфото.

Причините за абсурдното паркиране засега не са ясни.

Няма пострадали при инцидента.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 Опааа

    57 6 Отговор
    Веднага в Белене и минимум 5г.каторга! После в Сибир още 5г.и след това да бъде натирена в Осрайна!

    Коментиран от #47

    19:09 29.12.2025

  • 2 Зельонска от ВОГ

    63 5 Отговор
    Да се депортира незабавно!

    19:10 29.12.2025

  • 3 Боби

    49 0 Отговор
    Там и е било удобно на жената. Да не си помисли някой, че причината е друга.

    19:10 29.12.2025

  • 4 Каква

    45 0 Отговор
    потресаваща новина.....

    19:10 29.12.2025

  • 5 мими що не показа снимка да видим

    52 0 Отговор
    как Млада украинка се качи на
    дедова мантинела

    Коментиран от #15

    19:10 29.12.2025

  • 6 Сатана Z

    25 7 Отговор
    Сега ще и скъсат пиZдата в районното.

    Коментиран от #9, #11

    19:12 29.12.2025

  • 7 Млада украинка се качи на...

    36 0 Отговор
    Кой както иска да си го тълкува от тук нататък.

    19:14 29.12.2025

  • 8 Е как на практика ще стане това...?!

    39 0 Отговор
    Тая Украинка ,да не е подкарала някой щатски танк ,,Абрамс",щото лек автомобил,та дори и джип,би задрал отдолу в мантинелата...?!

    19:16 29.12.2025

  • 9 По-скоро!

    31 4 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Тя ще ги скъса от е...не...!

    19:17 29.12.2025

  • 10 Помни

    36 4 Отговор
    Ми мустакатото Ленче се качи на парапета . Защо пък украинката да не се качи на мантинелата ?

    Коментиран от #25

    19:19 29.12.2025

  • 11 Знаещ

    30 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Украинката е професионалистка така , че отдавна е скъсана .

    19:21 29.12.2025

  • 12 Ний ша Ва упрайм

    26 0 Отговор
    и тя кат ленчеу сака на парапедъ

    Коментиран от #52

    19:23 29.12.2025

  • 13 Някой

    18 0 Отговор
    И е отказал, а тя вече е била настроена да се качва на нещо!

    19:23 29.12.2025

  • 14 Статия Расистка

    26 1 Отговор
    една жена млада катастрофирала... само за българките ли е разрешено? и УКРАИНКИТЕ душа носят, кола карат и утка дават

    19:27 29.12.2025

  • 15 Щото

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "мими що не показа снимка да видим":

    много огъната тая мантинела. Ни мое да се изправи.

    19:30 29.12.2025

  • 16 Тююю

    12 2 Отговор
    Да бе се паркирала на ,,разделителя" между моите два чувала...
    По-корав е от бойковите мантинели...

    19:33 29.12.2025

  • 17 Времена

    8 0 Отговор
    От статията рабрах, че украинката е паркирала по време на инцидент, за да види какво става и след това тя е виновна за инцидента, понеже е паркирала след инцидента!

    19:34 29.12.2025

  • 18 ганев

    12 2 Отговор
    ДА ПОДНЕСЕ...НОВОГОДИШЕН ПОДАРЪК НА...РУСКИТЕ..ВОЙНИЦИ.......ЩЕ И СЕ РАДВАТ МНОГО

    19:37 29.12.2025

  • 19 Гост

    10 1 Отговор
    Ем тъй са те, като видят нещо право и дълго, и гледат да седнат на него!

    19:39 29.12.2025

  • 20 Гончар Романенко

    20 2 Отговор
    ".. Причините за абсурдното паркиране засега не са ясни..."
    Ясни са, като 2 и 2 =4!
    Насвяткала се е в чест на Зеленски!

    19:41 29.12.2025

  • 21 Урсул Евров

    8 2 Отговор
    аз съм за украинки да ни се качват по мантинелите

    19:45 29.12.2025

  • 22 Ушанков

    9 5 Отговор
    Не бързайте да определяте нейната националност.В Украйна има над седем милиона смесени брака между рускини и украинци и обратното,а то тях са се пръкнали над десет милиона деца.Източна Украйна,която днес орките бомбардират,е населена почти изцяло с руснаци и рускоговорящи.Русия и Украйна,са мултиетнически държави,също като България и също толкова неприветливи.

    Коментиран от #29, #36

    19:47 29.12.2025

  • 23 Украинец

    2 11 Отговор
    Като нямате нормални цени за паркинЗите, ще паркираме, където решим!!!

    Коментиран от #27, #28, #30, #31, #40, #48

    19:49 29.12.2025

  • 24 ЦИРК

    9 0 Отговор
    Причините са ясни за почти всяко подобно ПТП - голямо самочувствие подплатено с малки способности (за шофиране).

    19:52 29.12.2025

  • 26 Тервел

    3 9 Отговор
    Добре че не е била грозна дебела рускиня

    Коментиран от #33

    19:53 29.12.2025

  • 27 Нормален

    16 1 Отговор

    До коментар #23 от "Украинец":

    изгонете всички украинци за да има мир

    19:53 29.12.2025

  • 29 по твоята логика

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ушанков":

    ушков ли си ушатков ли си всички в украйна са руснаци и рускини защто украйна съществува от 1991-ва година..!

    19:54 29.12.2025

  • 30 Гарго

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Украинец":

    мамкаТиУкронацистка

    19:55 29.12.2025

  • 31 Опааа

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Украинец":

    Ще те намеря ей сОпол!

    19:58 29.12.2025

  • 32 Механик

    11 1 Отговор
    Вече усещам колко мъчително и трудно е да си укро-трол. Не стига, че след толкова много пари вложени в пропаганда и плюене срещу Русия, преобладаващата част от българите са категорично на нейна страна, ами и самите укро-навлеци, дето ги хрантутим 4-та година всеки ден се дънят и дънят.
    Тежко е да си укро-трол, навярно.

    Коментиран от #39

    19:58 29.12.2025

  • 33 Тервел мервел

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тервел":

    В южна Европа украинките са само за многократно използване срещу заплащане. При рускините няма такова нещо. Предполагам че не си живял там но обичаш да ги плещиш.......

    20:00 29.12.2025

  • 34 Цвете

    9 1 Отговор
    НЕЗНАМ ДАЛИ Е УКРАИНКА ИЛИ РУСКИНЯ ,НО ТЕ КАРАТ ДОСТА ЛУКСОЗНИ КОЛИ И СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАГЛИ.ПО ЦЯЛОТО НИ ЧЕРНОМОРИЕ ПЪЛЗЯТ ЦЯЛА ГОДИНА. ИРОНИЧНА СЪМ, ЗАЩОТО НАГЛОСТТА ИМ Е ДОСТА ВЪВ ВСЯКО ОТНОШЕНИЕ.

    Коментиран от #42

    20:00 29.12.2025

  • 35 Език мой - враг мой

    5 0 Отговор
    Украинката ли се е качила или си е качила колата на мантинелата?

    Евала на проектанта, разположил така мантинелата, че да осигури безопасността на насрещно идващите автомобили.

    20:01 29.12.2025

  • 36 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Ушанков":

    Е щом тази част на Украина е населена с руснаци, що не давате на хората да се самоопределят и да се отделят от сало-бандерите?
    Що бе? Приказвай като те питат!

    20:02 29.12.2025

  • 37 Вън! Шут!

    8 1 Отговор
    До кога ще ги търпим тия паразити?
    Подадохме ръка, но те ни захапаха до кръста!
    Измет!
    Вън!

    20:02 29.12.2025

  • 38 Последния Софиянец

    1 6 Отговор
    Толкова си може жената.....и украинките са като "орките" на фронта! Не могат и не могат.....колкото и пари да вкараш в тях-просто са нефелни.....

    20:02 29.12.2025

  • 39 Комуняга си ти!

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    И като такъв никак не си умен..... Тия всичките "украинци" в БГ са си живи руШняци избягали от Украйна!! Та пак хрантутиш "братушките ти"!

    Коментиран от #44

    20:04 29.12.2025

  • 40 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Украинец":

    Следващия път като паркираш-Аз ще ти паркирам манарата в прОстата тиква!

    20:05 29.12.2025

  • 41 Маро

    0 0 Отговор
    Много си несвястна!
    Ами, като не знаеш нещо, не го пиши!

    20:06 29.12.2025

  • 42 Китка

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Цвете":

    Ти виждала ли си украинец/ка които не знае украински?? Та сам/а прецени какви са тия търтей у нас.............

    20:07 29.12.2025

  • 43 Столичанин

    10 0 Отговор
    Паразити! Никой никъде в Европа не ги иска!Нагли,нахални и с вечни претенции.....Всички са им длъжни!За какво?!Защо не са в окаяната си държавица-да я защитават от "агресора"??????!!!!!!!!!!

    20:08 29.12.2025

  • 44 Механик

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Комуняга си ти!":

    Ми аз не съм съгласен да рантутя нито укри, нито руснаци. Давай, съберете подписка и помолете украинското посолство да мобилизира тия навлеци. Пратете ги на фронта и да се оправят.
    Да не говорим, че имате много голяма нужда от месо, щото руснаците ви помляха барабар с натовското ви оръжие.
    В последните 3 години, при размяна на тела на убити бойци се запазва една изключително категорична тенденция, а именно; 1000 укри срещу едва 60 руснака.

    Коментиран от #51, #53

    20:08 29.12.2025

  • 45 Бедната бежанка

    3 1 Отговор
    Сега я изпратете в Харманли в истинския център за бежанци! Това е двойна полза - хем ще бъде наказана ,без да е в затвор ( какъвто всъщност заслужава) , хем ще поомешат малко кръвта!

    20:10 29.12.2025

  • 46 Кир4о Простото

    3 1 Отговор
    Дайте по една заплата за украйна!

    20:13 29.12.2025

  • 47 Ла донна е мобиле -

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Опааа":

    жената и автомобила.
    Сблъсъкът е ексклузивен !

    20:15 29.12.2025

  • 49 Смешник

    0 2 Отговор
    "помляли" са теб единствено и мъжа ти!! руск.опод.логов!

    20:18 29.12.2025

  • 50 Обратно в Укрия

    4 0 Отговор
    Украинците са пълни боклуци

    20:19 29.12.2025

  • 51 По-скоро нас ще пратят

    3 0 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    На тези курортът им продължава. Едно по едно.Първо еврото.

    20:20 29.12.2025

  • 52 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ний ша Ва упрайм":

    Пазят го за теб!

    20:20 29.12.2025

  • 53 КомунягО

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Механик":

    Единствените "помляни" сте ти и мъжа ти! Не давай наклон на Орските к....е!!!

    20:20 29.12.2025

  • 54 ..............

    2 0 Отговор
    Интересно е кой ще плати мантинелата. Има ли гражданска отговорност, технически преглед, зимни гуми, валидна книжка........?????

    20:20 29.12.2025

  • 55 украинският навлек

    2 0 Отговор
    Да плаща потрошената мантинела и депортация незабавно!!!!

    20:20 29.12.2025

  • 56 Гиго

    3 0 Отговор
    Радвам се, че през 2027 няма да има държава Украйна на картата! Незалежная умерла

    20:23 29.12.2025

  • 57 Напомнящ

    2 0 Отговор
    Тия укри от рахатлък и слободия,които ѝм подаряват нашите безродни управници,българомразци съвсем изтрещяха!!! Дали ще разберем тази на колко обиколки,или смъркалки,или и двете заедно е била???

    20:25 29.12.2025

