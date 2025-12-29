Гръцки треньор поема Монтана с амбиция за спасение

Монтана официално обяви новия си старши треньор – 40-годишният грък Акис Вавалис, който ще ръководи отбора в битката за оцеляване в Първа лига. Представянето на Вавалис се състоя в присъствието на кмета на града Златко Живков, който изрази надежда, че чуждестранният специалист ще донесе свежа енергия и нов подход в клуба.

„Имахме възможност да избираме между испански и сръбски треньорски екипи, но се спряхме на гръцкия вариант. Вярвам, че Вавалис ще успее да изведе Монтана над чертата на изпадащите и да осигури място в елита и през следващия сезон“, коментира Живков.

Вавалис, който заменя на поста Анатоли Нанков, ще разчита на помощта на Димитриус Мурас и Дилян Иванов. Тримата подписаха договори за шест месеца, като в контракта е заложена опция за удължаване с още една година при успешно представяне.

„За мен това е истинско предизвикателство и голяма отговорност. Още от първата ни среща с ръководството стана ясно, че имаме обща визия за бъдещето на Монтана. Задачата ни е нелека – трябва да стабилизираме отбора и да затвърдим мястото му сред най-добрите. Клубът разполага с отлична база и всички необходими условия за професионална работа. Вече работим по селекцията, но засега няма конкретни имена“, сподели Вавалис при първата си официална поява.