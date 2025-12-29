Новини
Лавров: Европейският съюз се е превърнал в основна пречка за мира в Украйна

Следващата среща Тръмп-Зеленски ще е през януари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинската и американската делегации във Флорида се споразумяха да се подготвят за среща между Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон през януари 2026 г., обяви секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров.

„Съгласихме се да продължим консултациите в близко бъдеще и да се подготвим за следващите етапи на диалога, по-специално срещите със Зеленски и Тръмп във Вашингтон през януари“, написа той в Telegram.

На 28 декември Тръмп беше домакин на Зеленски в имението си в Мар-а-Лаго, Флорида. След разговорите Зеленски обяви, че екипите на САЩ и Украйна ще се срещнат следващата седмица, за да финализират всички обсъждани въпроси. Той каза още, че Тръмп е планирал да се срещне с украинската делегация и европейските лидери през януари.

По-рано руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че Европейският съюз се е превърнал в основна пречка за мира в Украйна. Ръководителят на руската дипломация отбеляза, че Брюксел не крие плановете си да се подготвя за война с Русия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 минаващия

    6 1 Отговор
    И така - до безкрай .....

    16:51 29.12.2025

  • 2 онзи

    9 1 Отговор
    Значи ще има още бой до посиняване , или както казват у нас - както циганин не си бие кучето . Укрите вече свикнаха , а Путин бърза работа няма .

    16:52 29.12.2025

  • 3 Атина Палада

    1 9 Отговор
    ще подписват капитулацията на Русия

    Коментиран от #6, #9

    16:53 29.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Механик

    1 10 Отговор
    Русия е унижавана денонощно

    Коментиран от #10, #15

    16:54 29.12.2025

  • 6 ха-ха

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Не ,бе , за укрията става дума , пак не си разбрала ...

    16:54 29.12.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 7 Отговор
    братушките са гола вода

    Коментиран от #13, #14

    16:55 29.12.2025

  • 8 Папуняк,

    6 0 Отговор
    Пържоли и скариди ще има ли?

    16:55 29.12.2025

  • 9 КОЙ БЕ

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    ТОЯ ОТ СНИМКАТА ДЕТО ГЛЕДА КАТ НАС.....РАН
    А МОЖЕ И ДА СЕ Е НАС....РАЛО ГОРКОТО

    16:56 29.12.2025

  • 10 е , да ,де ,

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Ама урките се крият по мазетата денонощно, урките стоят на студено и тъмно .Руснаците имат ток и не се крият като плъхове .

    16:56 29.12.2025

  • 11 Днес в Закарпатието Службата за

    8 0 Отговор
    сигурност на Украйна е претърсила не само ръководителя на Закарпатския регионален териториален център за набиране и социална подкрепа Андрей Савчук. Разследващите действия се провеждат и в регионалния ТЦК в Ужгород, Мукачево, Свалява, Воловец и в целия Закарпатски регион. Това е било съобщено в неговия телеграм канал от Транскарпатския журналист Виталий Глахола, позовавайки се на абонати. Според информаторите на журналистите, те са видели служители на реда в помещенията на TCC или близо до частните домове на служители. Затова бяха проведени обиски на местата на пребиваване на ръководителите на ТКК: Николай Мигалейко, Андрей Олешчук, Вячеслав Дворски, Игор Павлов. По същото време служители на СБУ са открили около 100 хиляди долара в брой от Савчук, които не са обявени и декларирани, че ги има.

    Коментиран от #16

    16:57 29.12.2025

  • 12 Епизод 2035

    6 0 Отговор
    Епизод от Индииски сериал.
    Вервайте им на тези, едни и същи са.

    Хора по добре се запасявайте в гората. Консерви Вода чифте пищови.

    16:59 29.12.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Смучкаш ли,смучкаш ли ги сиренясали?

    17:00 29.12.2025

  • 14 ИЗРОЧНИЯТ ЕКСПРЕС

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    ВЪРВИ
    ФЪРЧАТ ТЕНЕКЕТА И КАРАНТИЯ
    МЕСТНИТЕ БАНДЕРА....СТИ КВИЧАТ И ПРЪСКАТ ЛИГИ ОТ ЗЛОБА И БЕЗСИЛИЕ
    АМИ ЗНАЧИ СВО ВЪРВИ ПО ПЛАН

    Коментиран от #17

    17:00 29.12.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    Ибреееее, всичкото козяшки корморан на паша...

    17:01 29.12.2025

  • 16 всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Днес в Закарпатието Службата за":

    От укр освен бандюха - друго нищо не става !

    17:01 29.12.2025

  • 17 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "ИЗРОЧНИЯТ ЕКСПРЕС":

    И в Бананистан е стартирало отдавна производство на малоумни евроатлантета.

    17:01 29.12.2025

  • 18 Криворазбрана цивилизация

    1 0 Отговор
    Събират се,да си правят някакъв си план по техни разбирания,който да предложат на Русия за одобрение, сякаш е губещата страна...е га ти

    17:06 29.12.2025

  • 19 Доналд Тръмп офишъл

    1 0 Отговор
    Е 6а го нарк0мана,омръзна ми.

    17:07 29.12.2025

  • 20 Готвача

    1 0 Отговор
    Следващият път,менюто ще е хляб и зъби, че Урсула прибра кинтите и нема за баничка с боза

    17:09 29.12.2025

