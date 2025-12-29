Украинската и американската делегации във Флорида се споразумяха да се подготвят за среща между Володимир Зеленски и президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон през януари 2026 г., обяви секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров.
„Съгласихме се да продължим консултациите в близко бъдеще и да се подготвим за следващите етапи на диалога, по-специално срещите със Зеленски и Тръмп във Вашингтон през януари“, написа той в Telegram.
На 28 декември Тръмп беше домакин на Зеленски в имението си в Мар-а-Лаго, Флорида. След разговорите Зеленски обяви, че екипите на САЩ и Украйна ще се срещнат следващата седмица, за да финализират всички обсъждани въпроси. Той каза още, че Тръмп е планирал да се срещне с украинската делегация и европейските лидери през януари.
По-рано руският външен министър Сергей Лавров подчерта, че Европейският съюз се е превърнал в основна пречка за мира в Украйна. Ръководителят на руската дипломация отбеляза, че Брюксел не крие плановете си да се подготвя за война с Русия.
