Украйна: Русия не контролира част от Константиновка
29 Декември, 2025 16:21 1 053 78

Кремъл отново се опитва да представи пожелателното мислене за реалност

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Украйна отрече твърденията на Русия, че контролира част от Константиновка, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Преди два дни началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че ключовият град в източната Донецка област е превзет частично.

Днес 19-и армейски корпус от Въоръжените сили на Украйна отхвърли това твърдение като невярно.

"Кремъл отново се опитва да представи пожелателното мислене за реалност и обявява "успехи" на руската армия на бойното поле. Нито едно от тези твърдения обаче не е подкрепено с факти. Изявленията за предполагаем контрол над част от Константиновка също са мит", се казва в изявлението, публикувано във "Фейсбук".

Промишленият град, който преди началото на войната преди близо четири години имаше население от почти 70 хиляди души, се намира на пътя за Краматорск - административния център на частта от украинската Донецка област, която не е превзета от Русия.

Твърденията на двете страни в конфликта не са проверени чрез независими източници.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    10 27 Отговор
    от братушките войници не става

    Коментиран от #11, #12, #14

    16:23 29.12.2025

  • 2 Българин

    9 25 Отговор
    4 години руснатя се мъчи в Донбас

    16:23 29.12.2025

  • 3 Касапница

    9 27 Отговор
    Украйна контраатакува край Константиновка!
    Хиляди руснаци са Груз 200!

    16:24 29.12.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    27 6 Отговор
    Украйна: Русия не контролира част от Константиновка.

    Мецан:Какво беше Украйна ?

    16:24 29.12.2025

  • 5 Ае де били

    11 28 Отговор
    Ко стана с Киев за 3 дня?

    Коментиран от #23, #56

    16:24 29.12.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    24 7 Отговор
    Един и същи д еб.ил с различни никове преди мен "громи" Мецан за ше кели !

    Глад мори розовите фламингота !

    16:25 29.12.2025

  • 7 Механик

    10 20 Отговор
    Русия е унижавана денонощно!!!!!

    16:25 29.12.2025

  • 8 Нормално ,свикнали сме!

    32 26 Отговор
    Патологични лъжци и пoдлеци са рашистите (русофилите също ).

    Коментиран от #15

    16:25 29.12.2025

  • 9 хахаха

    18 6 Отговор
    ха ха ха - ами да - даже и крим не е окупирала от преди 10 години

    16:26 29.12.2025

  • 10 минаващия

    23 7 Отговор
    Битият и е............ваният никога не си признават - те така и с укрите .

    16:26 29.12.2025

  • 11 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Така е Хаса не.

    Наритаха ви успешно 1878 година.

    16:26 29.12.2025

  • 12 щото

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    от тебе пък нещо става . Ха-ха !

    Коментиран от #20

    16:27 29.12.2025

  • 13 Усс...ран русофил

    8 16 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    Коментиран от #21

    16:28 29.12.2025

  • 14 Така е

    7 22 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Украински имена стоят на Шипка!
    Нашите дебили си мислят, че са руснаци!

    16:28 29.12.2025

  • 15 село мое ,

    14 28 Отговор

    До коментар #8 от "Нормално ,свикнали сме!":

    Видим , видим , укрията се смалява , не Русия ! Кой лъже тогава ?!

    Коментиран от #42

    16:29 29.12.2025

  • 16 БАНДЕРИТЕ ЖИВЕЯТ

    21 6 Отговор
    В ДРУГА РЕАЛНОСТ. БИЯТ ГИ ДО ОТКАТ,А ТЕ ОЛЕ КОЛКО НИ ХУБАВО.

    16:29 29.12.2025

  • 17 Хипотетично

    8 2 Отговор
    Докато линията на фронта е оспорвана, дори примирие е нереалистично.

    16:29 29.12.2025

  • 18 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 5 Отговор
    Чей е Крим господа не фелници ?

    Получихте ли един голям КУРск в розовите упета,а?

    Коментиран от #27, #43

    16:29 29.12.2025

  • 19 Атина Палада

    6 20 Отговор
    добре,че руския император дойде основно с украинци 1877 година-още нямаше да сме освободени,ако бяха руснаци.....

    16:29 29.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ха-ха

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Усс...ран русофил":

    Така си си по рождение ! Сърди се на тия , дето са те създали такъв умен и красив !

    16:30 29.12.2025

  • 22 Сатана Z

    21 5 Отговор
    За 4 години Русия унищожи много повече укро нацисти ,отколкото за 3 дни.Тази СВО не е за територии ,а за избиване на нацисти от Укри райха.Русия никога повече няма да допусне грешките на Сталин и Хрушчов да оставят укритие да ходят по руска територия....живи.

    16:31 29.12.2025

  • 23 Димяща ушанка

    4 14 Отговор

    До коментар #5 от "Ае де били":

    Утре влизам в Киев!!На 500%

    Коментиран от #24, #28, #36, #37

    16:31 29.12.2025

  • 24 село мое ,

    11 4 Отговор

    До коментар #23 от "Димяща ушанка":

    Ти някога излизал ли си от махалата , освен до хоремага ? Какъв Киев , какви пет лева сънуваш , бе , щраус , неземен .

    16:34 29.12.2025

  • 25 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    13 2 Отговор
    Чудя се на админа и редакцията как не баннват платеният трол с флашката с едни и същи "умнотии" в продължение на месеци.

    Ааа забравих ,че тролът е от поликоректната страна !!

    Коментиран от #29

    16:35 29.12.2025

  • 26 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    2 8 Отговор
    До нассс.и.ране!

    Коментиран от #33, #34

    16:35 29.12.2025

  • 27 Румен Решетников

    5 9 Отговор

    До коментар #18 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Курск е на дъното на морето от 24 години, вата!
    Флагмана на ЧФ, дето щеше да се бори със самолетоносачи и Ф-22, тоже!

    Коментиран от #30

    16:35 29.12.2025

  • 28 Да знаеш

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Димяща ушанка":

    За Киев не знам, ама в психиатрията - със сигурност.

    16:36 29.12.2025

  • 29 Механик

    4 10 Отговор

    До коментар #25 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Другаря Живков е почти толкова про-ст,колкото и другаря Путин

    Коментиран от #31, #47

    16:36 29.12.2025

  • 30 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 2 Отговор

    До коментар #27 от "Румен Решетников":

    Тъжен Квич на розовите евроТалибани !

    Коментиран от #38

    16:36 29.12.2025

  • 31 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Как пък един БГ евреОатлантик не отиде да помага в окопите на Незалежная !!
    БГ центаджиичета в потрес и сополи.
    Розовите евроПонита в потрес с изтощени батерии на виб раторите.

    Коментиран от #35

    16:37 29.12.2025

  • 32 Някой

    7 2 Отговор
    Вие все твърдите, че Русия не била влязла еди къде си, а после се разбира че е точно обратно. Това го слушаме от 4 години...

    16:37 29.12.2025

  • 33 прошляк ,

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Явно ти се ходи по доктори ....

    16:37 29.12.2025

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":

    Харесвам вечерният гладен козяшки вой на галкините корморани.

    16:38 29.12.2025

  • 35 Последния софиянец

    2 7 Отговор

    До коментар #31 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Колега-жито и свещи за тебе !!!

    Коментиран от #39, #41

    16:38 29.12.2025

  • 36 Прахообразна

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Димяща ушанка":

    Бандера - у Сибир стигнах на малки частици … хихи

    16:38 29.12.2025

  • 37 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 3 Отговор

    До коментар #23 от "Димяща ушанка":

    Гладни НПО сорофски въшки вият безпомощно под всяка статия където се споменава РУСИЯ !!

    16:38 29.12.2025

  • 38 Румен Решетников

    4 8 Отговор

    До коментар #30 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Доколкото виждам, най-много квич се носи от червеногъзите комуноватенки!

    Коментиран от #40

    16:39 29.12.2025

  • 39 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 4 Отговор

    До коментар #35 от "Последния софиянец":

    Изтрии устата СИ от еякулата Ми ,мила МИ фурво !!

    16:39 29.12.2025

  • 40 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 3 Отговор

    До коментар #38 от "Румен Решетников":

    Един голям КУРск за бг евроатлантисатанистите !

    Коментиран от #46, #49

    16:39 29.12.2025

  • 41 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "Последния софиянец":

    Стягаме "санаториума" за евроатлантици на о.Персин !

    Доставяме нова порода прасенца.Ядящи жълтопаветници.

    Коментиран от #50

    16:41 29.12.2025

  • 42 Рашистите се смаляват

    15 7 Отговор

    До коментар #15 от "село мое ,":

    с три пъти по-голямо темпо и количество от украинците

    Коментиран от #45

    16:41 29.12.2025

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 6 Отговор

    До коментар #18 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #44

    16:42 29.12.2025

  • 44 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 3 Отговор

    До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "Лицемерито е най-висша форма на демокрацията"

    16:42 29.12.2025

  • 45 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 9 Отговор

    До коментар #42 от "Рашистите се смаляват":

    Мецан бие евреОатлантиците кат маче у дирек !

    Коментиран от #69

    16:43 29.12.2025

  • 46 Румен Решетников

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Отивай да поднасяш цветя пред мавзолея на обратния евреин умрял от сифилис, ватенка!

    Коментиран от #48

    16:43 29.12.2025

  • 47 Минаващ

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    Сменяй маслото и не го мисли кой колко мозък има … важното е Крим , Луганск и Донбас са прочистени !

    16:43 29.12.2025

  • 48 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Румен Решетников":

    Чакам разпада на ЕССР-а.

    Евроатлантиците ще имат само два избора за оцеляване :

    1.Вазелин и срам.
    2.Черен чувал с цип.

    Коментиран от #63

    16:43 29.12.2025

  • 49 Сатана Z

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    И моя до твоя, колега!

    Коментиран от #53

    16:44 29.12.2025

  • 50 ще си носиш чер ва та

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    в джоба

    Коментиран от #51, #52

    16:44 29.12.2025

  • 51 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "ще си носиш чер ва та":

    Изтрии устата СИ от еякулата Ми ,мила МИ фурво !!

    Коментиран от #58

    16:45 29.12.2025

  • 52 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "ще си носиш чер ва та":

    Розовите евроПонита в потрес с изтощени батерии на виб раторите.

    16:46 29.12.2025

  • 53 Румен Решетников

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Сатана Z":

    Ще ви трябват от онези, сините хапчета разработени от гнилия Запад , за да си ги видите, ушанка... 😀

    16:47 29.12.2025

  • 54 Още новини от Украйна

    2 2 Отговор
    Укрииии ,руснаците идват!!!

    🔺 До 45% от Константиновка е под руски военен контрол.

    🔺 Руските войски се намират на 15 км от южните покрайнини на Запорожие.

    16:47 29.12.2025

  • 55 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор
    Западняците+пуделите им имат много странен обичай.

    На всеки сто години да наторяват добре руските земи.

    Или с ек скре ментите си или с тру повете си.

    Коментиран от #59

    16:47 29.12.2025

  • 56 Гадно

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ае де били":

    Каквото със Лисабон-30!

    Рашистите са си пропаднали и това е!

    Коментиран от #57, #77

    16:47 29.12.2025

  • 57 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Гадно":

    Требе да се раздават банани безплатно с цел превенция.

    Коментиран от #67

    16:49 29.12.2025

  • 58 Румен Решетников

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Пак си свършил гледайки архивни кадри на целувките между Брежнев и Замфир Яшаров Живков, нали, ватенка? 😀

    Коментиран от #60

    16:49 29.12.2025

  • 59 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #55 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    както генерал Колев натори Добруджа с 5 хиляди братушки 1916-та

    Коментиран от #62

    16:50 29.12.2025

  • 60 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #58 от "Румен Решетников":

    Тъжен Квич на розовите евроТалибани !

    16:50 29.12.2025

  • 61 Др. Тодор Живков

    3 1 Отговор
    Исках доброволно да дам Пирин на Тито!
    Исках да дам бг територията за 16-та република на СССР!
    Но даже руснаците знаят, че от нас не става и чеп за зеле и не ни взеха!

    16:50 29.12.2025

  • 62 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "Механик":

    Във тази война има:
    - Поръчител 🇺🇸
    - Организатор 🇬🇧
    - Посредник 🇪🇺
    - Изпълнител 🇺🇦
    - Победител 🇷🇺

    Коментиран от #65

    16:50 29.12.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Орнитолог

    2 0 Отговор
    Пилците се броят на есен,споко.

    16:53 29.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ти да видиш

    1 1 Отговор
    Я "щракнете" зелето там, както го направихте с Купянск.
    ;)

    16:54 29.12.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Левски

    1 0 Отговор
    До коментар "така е". Приятел, а македонците какви са, не са ли българи, а. Та "украинците" са си чисти руси.

    16:55 29.12.2025

  • 69 Лелеее

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Др.Тодор Живков 🇧🇬
    48ОТГОВОР
    До коментар 42 от "Рашистите се смаляват":

    Мецан бие евреОатлантиците кат маче у дирек !
    -;-
    какво млатене и каква мечка - егати пропадналите Рашисти!

    Коментиран от #73

    16:56 29.12.2025

  • 70 Ко каза, ко?

    1 0 Отговор
    Русия нямала оръжия, кара на лопати,икономиката се срива, петрол няма, пари няма,яйца няма,войници няма,взимат от С.Корея, а пък молят Путин да спре войната...а де, що така?

    16:57 29.12.2025

  • 71 Честитка

    3 1 Отговор
    Точен удар срещу окупаторите е извършен в района на село Бердянське (на пътя между Мариупол и окупираната част на Донецка област). Това не е случайна атака, а резултат от дълго наблюдение.
    ​Целта: Поразен е офицерският щаб и две сгради, превърнати в казарми. 14-а бригада е "елитът на елита" – загубата на 51 души убити на място е критичен удар, тъй като това са висококвалифицирани специалисти (разузнавачи и оператори на специални системи), които се обучават с години.
    ​Методът: Използвани са нови тежки дронове-камикадзе, които са в състояние да пробиват бетонни плочи...
    🇺🇦💪👍

    16:58 29.12.2025

  • 72 Владимир Путин офишъл

    1 0 Отговор
    И6@л съм ва

    16:58 29.12.2025

  • 73 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Лелеее":

    Требе да се раздават банани безплатно с цел превенция.

    16:59 29.12.2025

  • 74 Вече всички знаем за

    3 1 Отговор
    оспорването на всяко изгубено населено място от Украйна и за отзивите след загубата му. Те винаги оспорват и не признават загубата, защото войниците не получават заповед за отстъпления, но отстъпват да спасят живота си. В отговор на това лъжат командирите си, че още държат позициите си които те са отстъпили преди 2-3 дни или дори седмици. Е хората нямат вина за не информираността на ръководството на Украинската армия и за неговата некадърност и прикриване на истината.

    17:00 29.12.2025

  • 75 Днес в Закарпатието Службата за

    1 1 Отговор
    сигурност на Украйна е претърсила не само ръководителя на Закарпатския регионален териториален център за набиране и социална подкрепа Андрей Савчук. Разследващите действия се провеждат и в регионалния ТЦК в Ужгород, Мукачево, Свалява, Воловец и в целия Закарпатски регион. Това е било съобщено в неговия телеграм канал от Транскарпатския журналист Виталий Глахола, позовавайки се на абонати. Според информаторите на журналистите, те са видели служители на реда в помещенията на TCC или близо до частните домове на служители. Затова бяха проведени обиски на местата на пребиваване на ръководителите на ТКК: Николай Мигалейко, Андрей Олешчук, Вячеслав Дворски, Игор Павлов. По същото време служители на СБУ са открили около 100 хиляди долара в брой от Савчук, които не са обявени и декларирани, че ги има.

    17:02 29.12.2025

  • 76 Чакай сега

    2 1 Отговор
    Двама /Русия и Украйна/ спорят за нещо, което никой отстрани не знае, като единия /Русия/ настоява журналисти да отидат да видят с очите си на място кой казва истината, а другия /Украйна/ не позволява това да се случи. Защо?

    17:05 29.12.2025

  • 77 Как си СЪС граматиката

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Гадно":

    Убит жълтопаветен гризач?

    17:05 29.12.2025

  • 78 Не цялата

    0 0 Отговор
    Само 99,92%

    17:12 29.12.2025

