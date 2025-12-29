Украйна: Русия не контролира част от Константиновка.

Украйна отрече твърденията на Русия, че контролира част от Константиновка, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Преди два дни началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че ключовият град в източната Донецка област е превзет частично.

Днес 19-и армейски корпус от Въоръжените сили на Украйна отхвърли това твърдение като невярно.

"Кремъл отново се опитва да представи пожелателното мислене за реалност и обявява "успехи" на руската армия на бойното поле. Нито едно от тези твърдения обаче не е подкрепено с факти. Изявленията за предполагаем контрол над част от Константиновка също са мит", се казва в изявлението, публикувано във "Фейсбук".

Промишленият град, който преди началото на войната преди близо четири години имаше население от почти 70 хиляди души, се намира на пътя за Краматорск - административния център на частта от украинската Донецка област, която не е превзета от Русия.

Твърденията на двете страни в конфликта не са проверени чрез независими източници.