Украйна: Русия не контролира част от Константиновка.

Украйна отрече твърденията на Русия, че контролира част от Константиновка, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Преди два дни началникът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин, че ключовият град в източната Донецка област е превзет частично.
Днес 19-и армейски корпус от Въоръжените сили на Украйна отхвърли това твърдение като невярно.
"Кремъл отново се опитва да представи пожелателното мислене за реалност и обявява "успехи" на руската армия на бойното поле. Нито едно от тези твърдения обаче не е подкрепено с факти. Изявленията за предполагаем контрол над част от Константиновка също са мит", се казва в изявлението, публикувано във "Фейсбук".
Промишленият град, който преди началото на войната преди близо четири години имаше население от почти 70 хиляди души, се намира на пътя за Краматорск - административния център на частта от украинската Донецка област, която не е превзета от Русия.
Твърденията на двете страни в конфликта не са проверени чрез независими източници.
1 Атина Палада
Коментиран от #11, #12, #14
16:23 29.12.2025
2 Българин
16:23 29.12.2025
3 Касапница
Хиляди руснаци са Груз 200!
16:24 29.12.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Мецан:Какво беше Украйна ?
16:24 29.12.2025
5 Ае де били
Коментиран от #23, #56
16:24 29.12.2025
6 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Глад мори розовите фламингота !
16:25 29.12.2025
7 Механик
16:25 29.12.2025
8 Нормално ,свикнали сме!
Коментиран от #15
16:25 29.12.2025
9 хахаха
16:26 29.12.2025
10 минаващия
16:26 29.12.2025
11 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #1 от "Атина Палада":Така е Хаса не.
Наритаха ви успешно 1878 година.
16:26 29.12.2025
12 щото
До коментар #1 от "Атина Палада":от тебе пък нещо става . Ха-ха !
Коментиран от #20
16:27 29.12.2025
13 Усс...ран русофил
Коментиран от #21
16:28 29.12.2025
14 Така е
До коментар #1 от "Атина Палада":Украински имена стоят на Шипка!
Нашите дебили си мислят, че са руснаци!
16:28 29.12.2025
15 село мое ,
До коментар #8 от "Нормално ,свикнали сме!":Видим , видим , укрията се смалява , не Русия ! Кой лъже тогава ?!
Коментиран от #42
16:29 29.12.2025
16 БАНДЕРИТЕ ЖИВЕЯТ
16:29 29.12.2025
17 Хипотетично
16:29 29.12.2025
18 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Получихте ли един голям КУРск в розовите упета,а?
Коментиран от #27, #43
16:29 29.12.2025
19 Атина Палада
16:29 29.12.2025
21 ха-ха
До коментар #13 от "Усс...ран русофил":Така си си по рождение ! Сърди се на тия , дето са те създали такъв умен и красив !
16:30 29.12.2025
22 Сатана Z
16:31 29.12.2025
23 Димяща ушанка
До коментар #5 от "Ае де били":Утре влизам в Киев!!На 500%
Коментиран от #24, #28, #36, #37
16:31 29.12.2025
24 село мое ,
До коментар #23 от "Димяща ушанка":Ти някога излизал ли си от махалата , освен до хоремага ? Какъв Киев , какви пет лева сънуваш , бе , щраус , неземен .
16:34 29.12.2025
25 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Ааа забравих ,че тролът е от поликоректната страна !!
Коментиран от #29
16:35 29.12.2025
26 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
Коментиран от #33, #34
16:35 29.12.2025
27 Румен Решетников
До коментар #18 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Курск е на дъното на морето от 24 години, вата!
Флагмана на ЧФ, дето щеше да се бори със самолетоносачи и Ф-22, тоже!
Коментиран от #30
16:35 29.12.2025
28 Да знаеш
До коментар #23 от "Димяща ушанка":За Киев не знам, ама в психиатрията - със сигурност.
16:36 29.12.2025
29 Механик
До коментар #25 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Другаря Живков е почти толкова про-ст,колкото и другаря Путин
Коментиран от #31, #47
16:36 29.12.2025
30 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #27 от "Румен Решетников":Тъжен Квич на розовите евроТалибани !
Коментиран от #38
16:36 29.12.2025
31 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #29 от "Механик":Как пък един БГ евреОатлантик не отиде да помага в окопите на Незалежная !!
БГ центаджиичета в потрес и сополи.
Розовите евроПонита в потрес с изтощени батерии на виб раторите.
Коментиран от #35
16:37 29.12.2025
32 Някой
16:37 29.12.2025
33 прошляк ,
До коментар #26 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":Явно ти се ходи по доктори ....
16:37 29.12.2025
34 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #26 от "УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА":Харесвам вечерният гладен козяшки вой на галкините корморани.
16:38 29.12.2025
35 Последния софиянец
До коментар #31 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Колега-жито и свещи за тебе !!!
Коментиран от #39, #41
16:38 29.12.2025
36 Прахообразна
До коментар #23 от "Димяща ушанка":Бандера - у Сибир стигнах на малки частици … хихи
16:38 29.12.2025
37 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #23 от "Димяща ушанка":Гладни НПО сорофски въшки вият безпомощно под всяка статия където се споменава РУСИЯ !!
16:38 29.12.2025
38 Румен Решетников
До коментар #30 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Доколкото виждам, най-много квич се носи от червеногъзите комуноватенки!
Коментиран от #40
16:39 29.12.2025
39 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #35 от "Последния софиянец":Изтрии устата СИ от еякулата Ми ,мила МИ фурво !!
16:39 29.12.2025
40 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #38 от "Румен Решетников":Един голям КУРск за бг евроатлантисатанистите !
Коментиран от #46, #49
16:39 29.12.2025
41 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #35 от "Последния софиянец":Стягаме "санаториума" за евроатлантици на о.Персин !
Доставяме нова порода прасенца.Ядящи жълтопаветници.
Коментиран от #50
16:41 29.12.2025
42 Рашистите се смаляват
До коментар #15 от "село мое ,":с три пъти по-голямо темпо и количество от украинците
Коментиран от #45
16:41 29.12.2025
43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #18 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Клепар днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #44
16:42 29.12.2025
44 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #43 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":"Лицемерито е най-висша форма на демокрацията"
16:42 29.12.2025
45 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #42 от "Рашистите се смаляват":Мецан бие евреОатлантиците кат маче у дирек !
Коментиран от #69
16:43 29.12.2025
46 Румен Решетников
До коментар #40 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Отивай да поднасяш цветя пред мавзолея на обратния евреин умрял от сифилис, ватенка!
Коментиран от #48
16:43 29.12.2025
47 Минаващ
До коментар #29 от "Механик":Сменяй маслото и не го мисли кой колко мозък има … важното е Крим , Луганск и Донбас са прочистени !
16:43 29.12.2025
48 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #46 от "Румен Решетников":Чакам разпада на ЕССР-а.
Евроатлантиците ще имат само два избора за оцеляване :
1.Вазелин и срам.
2.Черен чувал с цип.
Коментиран от #63
16:43 29.12.2025
49 Сатана Z
До коментар #40 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":И моя до твоя, колега!
Коментиран от #53
16:44 29.12.2025
50 ще си носиш чер ва та
До коментар #41 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":в джоба
Коментиран от #51, #52
16:44 29.12.2025
51 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #50 от "ще си носиш чер ва та":Изтрии устата СИ от еякулата Ми ,мила МИ фурво !!
Коментиран от #58
16:45 29.12.2025
52 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #50 от "ще си носиш чер ва та":Розовите евроПонита в потрес с изтощени батерии на виб раторите.
16:46 29.12.2025
53 Румен Решетников
До коментар #49 от "Сатана Z":Ще ви трябват от онези, сините хапчета разработени от гнилия Запад , за да си ги видите, ушанка... 😀
16:47 29.12.2025
54 Още новини от Украйна
🔺 До 45% от Константиновка е под руски военен контрол.
🔺 Руските войски се намират на 15 км от южните покрайнини на Запорожие.
16:47 29.12.2025
55 Др.Тодор Живков 🇧🇬
На всеки сто години да наторяват добре руските земи.
Или с ек скре ментите си или с тру повете си.
Коментиран от #59
16:47 29.12.2025
56 Гадно
До коментар #5 от "Ае де били":Каквото със Лисабон-30!
Рашистите са си пропаднали и това е!
Коментиран от #57, #77
16:47 29.12.2025
57 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #56 от "Гадно":Требе да се раздават банани безплатно с цел превенция.
Коментиран от #67
16:49 29.12.2025
58 Румен Решетников
До коментар #51 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Пак си свършил гледайки архивни кадри на целувките между Брежнев и Замфир Яшаров Живков, нали, ватенка? 😀
Коментиран от #60
16:49 29.12.2025
59 Механик
До коментар #55 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":както генерал Колев натори Добруджа с 5 хиляди братушки 1916-та
Коментиран от #62
16:50 29.12.2025
60 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #58 от "Румен Решетников":Тъжен Квич на розовите евроТалибани !
16:50 29.12.2025
61 Др. Тодор Живков
Исках да дам бг територията за 16-та република на СССР!
Но даже руснаците знаят, че от нас не става и чеп за зеле и не ни взеха!
16:50 29.12.2025
62 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #59 от "Механик":Във тази война има:
- Поръчител 🇺🇸
- Организатор 🇬🇧
- Посредник 🇪🇺
- Изпълнител 🇺🇦
- Победител 🇷🇺
Коментиран от #65
16:50 29.12.2025
64 Орнитолог
16:53 29.12.2025
66 Ти да видиш
;)
16:54 29.12.2025
68 Левски
16:55 29.12.2025
69 Лелеее
До коментар #45 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Др.Тодор Живков 🇧🇬
48ОТГОВОР
До коментар 42 от "Рашистите се смаляват":
Мецан бие евреОатлантиците кат маче у дирек !
-;-
какво млатене и каква мечка - егати пропадналите Рашисти!
Коментиран от #73
16:56 29.12.2025
70 Ко каза, ко?
16:57 29.12.2025
71 Честитка
Целта: Поразен е офицерският щаб и две сгради, превърнати в казарми. 14-а бригада е "елитът на елита" – загубата на 51 души убити на място е критичен удар, тъй като това са висококвалифицирани специалисти (разузнавачи и оператори на специални системи), които се обучават с години.
Методът: Използвани са нови тежки дронове-камикадзе, които са в състояние да пробиват бетонни плочи...
🇺🇦💪👍
16:58 29.12.2025
72 Владимир Путин офишъл
16:58 29.12.2025
73 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #69 от "Лелеее":Требе да се раздават банани безплатно с цел превенция.
16:59 29.12.2025
74 Вече всички знаем за
17:00 29.12.2025
75 Днес в Закарпатието Службата за
17:02 29.12.2025
76 Чакай сега
17:05 29.12.2025
77 Как си СЪС граматиката
До коментар #56 от "Гадно":Убит жълтопаветен гризач?
17:05 29.12.2025
78 Не цялата
17:12 29.12.2025