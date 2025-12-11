Бившият боливийски президент беше арестуван по обвинения в корупция

Бившият боливийски президент Луис Арсе беше арестуван по обвинения в корупция само месец след като сдаде властта, предаде ДПА, съобщи БТА.

Новината за задържането му бе съобщена от вицепрезидента Едманд Лара. "Тези, които са крали от тази страна, ще върнат всичко и ще отговарят пред съда“, каза Лара във видеообръщение.

Според информации в медиите арестът е свързан с обвинения за присвояване на средства от Фонда за коренното население в периода 2006–2014 г. По това време Арсе бе министър на икономиката в лявото правителство на президента Ево Моралес.

По данни от прокуратурата, която е поискала задържането на бившия държавен глава, и според заповедта за арест, публикувана от местни медии, обвиненията включват неизпълнение на служебни задължения и икономически престъпления, свързани с управлението на фонда.

Родриго Пас Перейра положи клетва като наследник на Арсе в началото на миналия месец. Смяната на властта сложи край на близо две десетилетия на леви правителства в южноамериканската държава. Пас е представител на центристката Християндемократическа партия.