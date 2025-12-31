Новини
България »
Кръгла маса по темата на демографската криза е сред последните събития за годината, организирани в София от “Европа на суверенните нации”

Кръгла маса по темата на демографската криза е сред последните събития за годината, организирани в София от “Европа на суверенните нации”

31 Декември, 2025 17:14 542

  • възраждане-
  • кръгла маса-
  • демографска криза

Европейският съюз (ЕС) не предлага решения, а твърде често сам създава проблеми, Европа има нужда от промяна

Кръгла маса по темата на демографската криза е сред последните събития за годината, организирани в София от “Европа на суверенните нации” - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В самия край на годината граждани, общественици, представители на бизнеса, на неправителствения сектор и научните среди обсъдиха демографските предизвикателства в Европа по време на кръгла маса на тема „Демографските предизвикателства в Европа - диалог за тенденциите и решенията в демографската политика“. Форумът беше организиран от европейската партия „Европа на суверенните нации”, създадена по инициатива на “Възраждане” и “Алтернатива за Германия”.

Видеообръщения към присъстващите отправиха Станислав Стоянов - евродепутат от “Възраждане” в Европейския парламент, председател на “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група, и председателят на Фондация “Суверенитет” - Александър Зел.

“Европейският съюз (ЕС) не предлага решения, а твърде често сам създава проблеми, Европа има нужда от промяна, каза във видеообръщение евродепутатът Станислав Стоянов, председател на партия „Европа на суверенните нации” и заместник-председател на едноименната парламентарна група в Европейския парламент. Дълго решенията, засягащи 450 млн. европейци, се вземат от бюрократи, зелената сделка забавя растежа, а все повече регулации притискат индустриите и земеделците, добави той. Демографската криза се задълбочава, а неовладяната миграция прави положението още по-тревожно. Нашата идентичност е изградена върху християнството, общността и семейството. Днес нашата идентичност и цивилизация са под заплаха, но има и път на суверенните нации и Европа отново може да бъде вдъхновение за света. Време е да върнем Европа силна, уверена и свободна”, каза още евродепутатът Станислав Стоянов.

Александър Зел - председателят на Фондация “Суверенитет”, добави: “Нуждаем се от ангажирани и добре образовани смели граждани, готови да жертват от личното си време, които да се посветят на запазването на нашата европейски цивилизация, защото тя е застрашена.” По думите му Европа е застрашена от масовата миграция, европейският елит не работи в интерес на гражданите, а се обслужва и обогатява от война. Според него в различни държави в Европа, включително и в България, „неизбрани елити решават нашата съдба“.

Председателят на “Възраждане” беше първият сред говорителите на събитието.

“Демографската ситуация е един от най-важните проблеми, винаги са ни интересували решенията, които могат да бъдат политически и физически, защото няма да има демографски проблем, ако се раждат повече деца и има повече стабилни семейства, но виждаме, че това в страната ни не се получава, каза председателят на „Възраждане“ - Костадин Костадинов. Когато говорим за политика, разговорът не бива да опира само до пари, такива проблеми се решават и с пропаганда на ценности - на децата и на семейството като ценност. Ако успеем да го направим заедно и това да бъде стратегия, вярвам, че ще започнем да се оттласкваме от дъното, заяви той. Ние ще водим тази битка и нямаме битка, която да сме започнали и да не сме завършили с победа, добави Костадинов.

Сред говорителите бяха още Спас Ташев, Юрий Асланов, Илия Тенев, Виктор Папазов, Валентин Съйков и Адриан Асенов.

Спас Ташев, ръководител на департамент „Демография“ в Института за изследване на населението към БАН, посочи данни от негов доклад относно демографските модели в Европа. В Германия в продължение на десетилетия се поддържа тотален коефициент на плодовитост под 1,6, а трябва да е 2,1, даде пример той и уточни, че там естественият прираст остава отрицателен. Във Франция традиционно се отчита по-висока раждаемост в сравнение с другите държави в ЕС, но в последните години се наблюдава спад, въпреки развитата система за семейна и социална политика. В Унгария и Словакия има значителни финансови, данъчни и социални стимули за семейства с деца, но и запазване на отрицателния естествен прираст въпреки тези усилия, каза още Ташев.

По думите му държавите в Южна Европа са с едни с най-ниските нива на раждаемост на континента - много нисък коефициент на обща плодовитост, отложено родителство, висока средна възраст за първо раждане и др. Италия, Испания и Гърция са с най-ниския тотален коефициент на плодовитост. В Русия и Беларус има демографски дисбаланси, като в Русия има демографски спад и значителни вътрешни диспропорции, а коефициентът на обща плодовитост е около 1,4, а средната гъстотата на населението е около 8-9 души на кв. км. Налице са и силни териториални контрасти. В Беларус ситуацията донякъде е сходна, коментира той.

В Западна и Средна Европа населението количествено се запазва, но качествено се променя, като нараства населението с чужд произход. В България има ниска раждаемост, с ясно изразена вътрешна динамика през последното десетилетие, каза още Ташев и посочи, че в периода 2020 г. – 2023 г. се отчита по 1,8 деца на майка. В България средната възраст на майката за първо раждане постоянно нараства, което води до ограничаване на потенциала за компенсиране на ниската раждаемост. Тази тенденция трудно се повлиява от краткосрочна политика. България е към държавите с траен отрицателен естествен прираст – с ниска раждаемост и висока смъртност. Демографският спад е двойно обусловен – от ниската раждаемост и миграцията. Изселват се предимно млади хора, а се заселват предимно възрастни, които не са в детеродна възраст. Към момента 40% от територията на страната е демографска пустиня с население под 10 души на кв. км, допълни той.

Юрий Асланов, насочи вниманието към миграцията като ключов фактор за демографската картина. Той подчерта, че основният проблем не е само ниската раждаемост, а дългосрочната емиграция на млади хора, свързана с икономическите условия, регионалните неравенства и усещането за липса на перспектива.

Илия Тенев обърна внимание на връзката между пазара на труда и демографските процеси. По думите му ниските доходи и несигурната икономическа среда водят до отлагане на създаването на семейства и засилват миграционните нагласи сред младите хора.

Виктор Папазов представи икономически анализ, който подчерта, че демографските процеси следват икономическите реалности. Според него липсата на устойчиво икономическо развитие и регионални възможности за заетост води до изтичане на човешки капитал с дългосрочни последици за обществото.

Валентин Съйков акцентира върху демографската политика като част от по-широка социална стратегия. Той посочи, че подобряването на стандарта на живот, достъпът до здравеопазване и образование е ключово условие за задържането на младите хора.

Адриан Асенов обърна внимание на регионалните дисбаланси и обезлюдяването на цели територии. Според него икономическите неравенства и липсата на перспектива извън големите градове имат трайно отражение върху демографската динамика.

В заключение участниците се обединиха около необходимостта демографската политика да бъде интегрална част от икономическата и социалната стратегия на държавите и на Европейския съюз, основана на устойчив растеж, ефективни институции и дългосрочна визия за развитие.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове