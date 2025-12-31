Кораб може да е повредил подводен кабел във Финския залив

Финландските власти са инспектирали морски съд, заподозрян, че е повредил подводен кабел във Финския залив, заяви днес президентът Александер Стуб, цитиран от Ройтерс и БТА.
Крайбрежните страни на Балтийско море са нащрек след серия от прекъсвания на електрически и комуникационни кабели, както и на тръбопроводи, след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.
„Финландия е готова за предизвикателства за сигурността от всякакъв вид и реагираме на тях при нужда“, написа Стуб в социалната мрежа „Екс“.
Прекъснатият кабел свързва Хелзинки с естонската столица Талин, като минава през Финландския залив. Той принадлежи на финландската телекомуникационна компания "Elisa", като е преминавал през естонската изключителна икономическа зона, по данни на полицията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 смех
Коментиран от #5, #8, #11, #14
15:53 31.12.2025
2 Чуло чело и очи
Коментиран от #29
15:54 31.12.2025
3 Психолог
Коментиран от #4
15:54 31.12.2025
4 Путлер
До коментар #3 от "Психолог":Най-пр0 стия милиционер на Земята.
15:55 31.12.2025
5 Боруна Лом
До коментар #1 от "смех":ЗАЩОТО СА ПРАВЕНИ ОТ БРАТ И СЕСТРА, МАЙКА И СИН!
Коментиран от #27, #34
15:55 31.12.2025
6 Мими Кучева🐕
15:55 31.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Българин
До коментар #1 от "смех":Това е заради синузита, от студа е!
15:57 31.12.2025
9 Гръм и мълнии
Коментиран от #26
15:57 31.12.2025
10 Яко
15:57 31.12.2025
11 Защо ли
До коментар #1 от "смех":до края на 9-тия месец правят секс.
16:01 31.12.2025
12 ДрайвингПлежър
Финланците почват да се събуждат обаче - не му остава много! Глада не търпи подобни полит-коректни олигота
16:02 31.12.2025
13 мдаа
Коментиран от #16
16:04 31.12.2025
14 Омбре
До коментар #1 от "смех":На тоя физиономята му обяснава нещата.
16:05 31.12.2025
15 Смешник
16:06 31.12.2025
16 Я пък тоя
До коментар #13 от "мдаа":С Мерц един баща ги е правил.
16:07 31.12.2025
17 Митра
16:08 31.12.2025
18 Тома
16:09 31.12.2025
19 Най-уродливоте животни
Коментиран от #20, #23
16:12 31.12.2025
20 гост
До коментар #19 от "Най-уродливоте животни":уродлив е на баща ти синът...непрогресивен пещерен индивид...
16:14 31.12.2025
21 Другари
Евро!
Ужас.!
Плача .!
16:15 31.12.2025
22 Руснаков
16:16 31.12.2025
23 Руснаков
До коментар #19 от "Най-уродливоте животни":Проруският добитък ще си счупи ръцете да слага плюсове на дивотии...такава е гнилата им вътрешност...
16:31 31.12.2025
24 очилат бъръмбар
пуснат току що от психиатрична клиника
след отчаяни опити да установят диагнозата му
16:41 31.12.2025
25 оня с коня
16:41 31.12.2025
26 не споменаха,че е заподозрян руски кораб
До коментар #9 от "Гръм и мълнии":щяха пък иначе да се изложат
тъй като границата им е затворена с Русия
и захарова щеше да ги осмее пак
16:43 31.12.2025
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Боруна Лом":абсолютно вярно там се плющяят майка и син сестра и брат и ей това е крайния резултат криви глави
Коментиран от #30
16:43 31.12.2025
28 НАТОпорчен
16:45 31.12.2025
29 по скоро изглежда
До коментар #2 от "Чуло чело и очи":че лицето е известен горски темерутит
16:45 31.12.2025
30 абсолютно вярно там
До коментар #27 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и пият олио от разгонен
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
стига да е русофоб
16:47 31.12.2025
31 Буци
16:52 31.12.2025
32 гост
16:56 31.12.2025
33 Епщайн
17:00 31.12.2025
34 Фройд
До коментар #5 от "Боруна Лом":Само ивомирчев е между двама братя и леля Асена.
17:02 31.12.2025