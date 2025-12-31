Новини
Кораб може да е повредил подводен кабел във Финския залив

31 Декември, 2025 15:51 1 868 34

Финландските власти са инспектирали морски съд, заподозрян, че е повредил подводен кабел във Финския залив, заяви днес президентът Александер Стуб, цитиран от Ройтерс и БТА.

Крайбрежните страни на Балтийско море са нащрек след серия от прекъсвания на електрически и комуникационни кабели, както и на тръбопроводи, след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

„Финландия е готова за предизвикателства за сигурността от всякакъв вид и реагираме на тях при нужда“, написа Стуб в социалната мрежа „Екс“.

Прекъснатият кабел свързва Хелзинки с естонската столица Талин, като минава през Финландския залив. Той принадлежи на финландската телекомуникационна компания "Elisa", като е преминавал през естонската изключителна икономическа зона, по данни на полицията.


  • 1 смех

    35 7 Отговор
    Защо главите на фините са така деформирани да не са падали всите като малки

    Коментиран от #5, #8, #11, #14

    15:53 31.12.2025

  • 2 Чуло чело и очи

    28 5 Отговор
    От снимката ясно личи, че лицето е известен горски ерудит от силно ветрена област.

    Коментиран от #29

    15:54 31.12.2025

  • 3 Психолог

    13 18 Отговор
    Пулсер е мега крадлив психопат с Наполеонов комплекс

    Коментиран от #4

    15:54 31.12.2025

  • 4 Путлер

    8 18 Отговор

    До коментар #3 от "Психолог":

    Най-пр0 стия милиционер на Земята.

    15:55 31.12.2025

  • 5 Боруна Лом

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "смех":

    ЗАЩОТО СА ПРАВЕНИ ОТ БРАТ И СЕСТРА, МАЙКА И СИН!

    Коментиран от #27, #34

    15:55 31.12.2025

  • 6 Мими Кучева🐕

    12 12 Отговор
    Фините са рожба на пияни руски мужици.🤔🤗🤣🤣🤣🖕

    15:55 31.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Българин

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "смех":

    Това е заради синузита, от студа е!

    15:57 31.12.2025

  • 9 Гръм и мълнии

    28 5 Отговор
    Как не споменаха,че е заподозрян руски кораб

    Коментиран от #26

    15:57 31.12.2025

  • 10 Яко

    21 3 Отговор
    Куче влаче котва! Диря няма!

    15:57 31.12.2025

  • 11 Защо ли

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "смех":

    до края на 9-тия месец правят секс.

    16:01 31.12.2025

  • 12 ДрайвингПлежър

    16 2 Отговор
    Може... да... както и няко сврака да му е изпила и малкото евроатлантически мозък на Стуб.
    Финланците почват да се събуждат обаче - не му остава много! Глада не търпи подобни полит-коректни олигота

    16:02 31.12.2025

  • 13 мдаа

    16 2 Отговор
    Тоя на снимката изглежда повреден

    Коментиран от #16

    16:04 31.12.2025

  • 14 Омбре

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "смех":

    На тоя физиономята му обяснава нещата.

    16:05 31.12.2025

  • 15 Смешник

    16 2 Отговор
    Тоя Путин ви повреди главите бе

    16:06 31.12.2025

  • 16 Я пък тоя

    16 2 Отговор

    До коментар #13 от "мдаа":

    С Мерц един баща ги е правил.

    16:07 31.12.2025

  • 17 Митра

    3 8 Отговор
    Красиви са финландците, харесва ми този строен вожд.

    16:08 31.12.2025

  • 18 Тома

    10 2 Отговор
    Да не забравяме и за руските вълци които влизат във финландските гори и им ядат елените

    16:09 31.12.2025

  • 19 Най-уродливоте животни

    13 2 Отговор
    са евроатлантиците!

    Коментиран от #20, #23

    16:12 31.12.2025

  • 20 гост

    2 11 Отговор

    До коментар #19 от "Най-уродливоте животни":

    уродлив е на баща ти синът...непрогресивен пещерен индивид...

    16:14 31.12.2025

  • 21 Другари

    4 5 Отговор
    Утре какво ни очаква.?
    Евро!
    Ужас.!
    Плача .!

    16:15 31.12.2025

  • 22 Руснаков

    3 12 Отговор
    Проруските талибани нямат почивка...требе да се троли,,,,нам деньги надо.

    16:16 31.12.2025

  • 23 Руснаков

    3 13 Отговор

    До коментар #19 от "Най-уродливоте животни":

    Проруският добитък ще си счупи ръцете да слага плюсове на дивотии...такава е гнилата им вътрешност...

    16:31 31.12.2025

  • 24 очилат бъръмбар

    7 4 Отговор
    тоз човечец изглежда като отявлен русофоб
    пуснат току що от психиатрична клиника
    след отчаяни опити да установят диагнозата му

    16:41 31.12.2025

  • 25 оня с коня

    5 2 Отговор
    ако не се заяждахте със руснаците нищо нямаше да ви се прекъсва, сега ще си ядете попарата дето сте я надробили!

    16:41 31.12.2025

  • 26 не споменаха,че е заподозрян руски кораб

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Гръм и мълнии":

    щяха пък иначе да се изложат
    тъй като границата им е затворена с Русия
    и захарова щеше да ги осмее пак

    16:43 31.12.2025

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    абсолютно вярно там се плющяят майка и син сестра и брат и ей това е крайния резултат криви глави

    Коментиран от #30

    16:43 31.12.2025

  • 28 НАТОпорчен

    2 4 Отговор
    Абе, докато не се закрие Балтийско море за сенчестата флота на Московията, няма да се оправят нещата!

    16:45 31.12.2025

  • 29 по скоро изглежда

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Чуло чело и очи":

    че лицето е известен горски темерутит

    16:45 31.12.2025

  • 30 абсолютно вярно там

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и пият олио от разгонен
    К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    стига да е русофоб

    16:47 31.12.2025

  • 31 Буци

    4 1 Отговор
    Финландският серсемин има вид на току-що изненадан отзад!

    16:52 31.12.2025

  • 32 гост

    3 1 Отговор
    Само като му видиш физиономията и забелязваш колко прав е бил професор Ломброзо! А коефицентът на интелигентност клони към 0

    16:56 31.12.2025

  • 33 Епщайн

    3 1 Отговор
    Няма как да греша, но този в детството си е преживял голяма травма, а после е започнало да му харесва.

    17:00 31.12.2025

  • 34 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Само ивомирчев е между двама братя и леля Асена.

    17:02 31.12.2025

