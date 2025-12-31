Путин пожела здраве, щастие и любов през 2026 година

Руският президент Владимир Путин произнесе традиционното си новогодишно обръщение от Кремъл. Жителите на Камчатка и Чукотка бяха първите, които го видяха. В него той пожела здраве, щастие, разбиране един към друг и благополучие вдъхновено от любов.

Ето и пълният текст:

Скъпи граждани на Русия! Скъпи приятели!

В тези моменти преди Нова година всички ние усещаме течението на времето. Бъдещето е пред нас. И какво ще бъде то, зависи до голяма степен от нас.

Разчитаме на себе си. На тези, които са ни близки и скъпи. И винаги сме готови да подадем ръка за помощ. Такава взаимна подкрепа ни дава увереност, че всичко, което сме планирали – нашите надежди и планове – със сигурност ще се сбъдне.

Разбира се, всеки от нас има свои собствени, лични, специални и уникални мечти. Но те са неразделни от съдбата на нашата Родина, от искреното ни желание да ѝ бъдем полезни. В края на краищата, заедно ние сме народът на Русия.

Трудът, успехите и постиженията на всеки от нас създават нови глави в нейната хилядолетна история. А силата на нашето единство определя суверенитета и сигурността на Отечеството, неговото развитие, неговото бъдеще.

Нова година е преди всичко вяра в най-доброто, в доброто и късмета, уникален и вълшебен празник, когато сърцата се отварят за любов, приятелство, състрадание, чувствителност и щедрост. Стремим се да донесем радост и топлина на нуждаещите се от нашето внимание и грижа. И, разбира се, да подкрепим нашите герои – участници в специалната военна операция – с думи и дела.

Вие поехте отговорността да се борите за родната си земя, за истината и справедливостта. Милиони хора в цяла Русия – уверявам ви! – са с вас в тази новогодишна нощ. Те мислят за вас, съчувстват ви, надяват се на вас. Обединени сме в искрената си, безкористна и всеотдайна любов към Русия. Поздравявам всички наши войници и командири с настъпващата Нова година! Вярваме във вас и нашата Победа!

Скъпи приятели! След няколко секунди ще чуем камбанния звън и новата година ще настъпи. Празнуваме този празник с най-близките си – децата, родителите, приятелите и бойните другари. Дори и тези, които сега са далеч – вие сте все още с нас. Пожелавам на всички здраве и щастие, взаимно разбирателство и просперитет. И със сигурност – любовта, която вдъхновява.

Нека нашите традиции, вяра и памет обединяват всички поколения и ни подкрепят винаги и във всичко. Заедно ние сме едно голямо семейство, силно и единно! И затова ще продължим да работим и да творим, да постигаме целите си и да вървим напред в името на нашите деца и внуци, в името на нашата велика Русия!

Честита Нова Година, скъпи приятели! Честита Нова 2026 Година!

Източник: tass.ru