Путин пожела здраве, щастие и любов през 2026 година

Руският президент Владимир Путин произнесе традиционното си новогодишно обръщение от Кремъл. Жителите на Камчатка и Чукотка бяха първите, които го видяха. В него той пожела здраве, щастие, разбиране един към друг и благополучие вдъхновено от любов.
Ето и пълният текст:
Скъпи граждани на Русия! Скъпи приятели!
В тези моменти преди Нова година всички ние усещаме течението на времето. Бъдещето е пред нас. И какво ще бъде то, зависи до голяма степен от нас.
Разчитаме на себе си. На тези, които са ни близки и скъпи. И винаги сме готови да подадем ръка за помощ. Такава взаимна подкрепа ни дава увереност, че всичко, което сме планирали – нашите надежди и планове – със сигурност ще се сбъдне.
Разбира се, всеки от нас има свои собствени, лични, специални и уникални мечти. Но те са неразделни от съдбата на нашата Родина, от искреното ни желание да ѝ бъдем полезни. В края на краищата, заедно ние сме народът на Русия.
Трудът, успехите и постиженията на всеки от нас създават нови глави в нейната хилядолетна история. А силата на нашето единство определя суверенитета и сигурността на Отечеството, неговото развитие, неговото бъдеще.
Нова година е преди всичко вяра в най-доброто, в доброто и късмета, уникален и вълшебен празник, когато сърцата се отварят за любов, приятелство, състрадание, чувствителност и щедрост. Стремим се да донесем радост и топлина на нуждаещите се от нашето внимание и грижа. И, разбира се, да подкрепим нашите герои – участници в специалната военна операция – с думи и дела.
Вие поехте отговорността да се борите за родната си земя, за истината и справедливостта. Милиони хора в цяла Русия – уверявам ви! – са с вас в тази новогодишна нощ. Те мислят за вас, съчувстват ви, надяват се на вас. Обединени сме в искрената си, безкористна и всеотдайна любов към Русия. Поздравявам всички наши войници и командири с настъпващата Нова година! Вярваме във вас и нашата Победа!
Скъпи приятели! След няколко секунди ще чуем камбанния звън и новата година ще настъпи. Празнуваме този празник с най-близките си – децата, родителите, приятелите и бойните другари. Дори и тези, които сега са далеч – вие сте все още с нас. Пожелавам на всички здраве и щастие, взаимно разбирателство и просперитет. И със сигурност – любовта, която вдъхновява.
Нека нашите традиции, вяра и памет обединяват всички поколения и ни подкрепят винаги и във всичко. Заедно ние сме едно голямо семейство, силно и единно! И затова ще продължим да работим и да творим, да постигаме целите си и да вървим напред в името на нашите деца и внуци, в името на нашата велика Русия!
Честита Нова Година, скъпи приятели! Честита Нова 2026 Година!
Източник: tass.ru
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Позор
Коментиран от #8
15:02 31.12.2025
2 Пожелаваме другарю
15:02 31.12.2025
3 Дедовия
Коментиран от #6, #39
15:03 31.12.2025
4 Отец Дионисий
15:03 31.12.2025
5 Благодаря
15:03 31.12.2025
6 Тръмп
До коментар #3 от "Дедовия":На мен ми дреме.
15:03 31.12.2025
7 И ние българите
15:04 31.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И ти също
15:04 31.12.2025
10 Светата троица
15:05 31.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 интересно
Коментиран от #20, #36
15:06 31.12.2025
13 д-р Чуклев
Коментиран от #18
15:06 31.12.2025
14 Владимир Путин, президент
15:06 31.12.2025
15 Един друг
15:06 31.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хахахаха
15:07 31.12.2025
18 Абе
До коментар #13 от "д-р Чуклев":Подобно!
15:07 31.12.2025
19 ФАКТ
15:09 31.12.2025
20 666
До коментар #12 от "интересно":Путин след потъването на подводницата Курск отказа да проведе спаситешна мисия и след това нарече очечалените жени на моряците "к.ви за по 10 долара"
Коментиран от #40, #41
15:11 31.12.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Боже
Коментиран от #27
15:12 31.12.2025
23 ква я мислихме, тя ква стана...
15:13 31.12.2025
24 украинска майка
Коментиран от #35
15:13 31.12.2025
25 хххх
Коментиран от #30, #31
15:13 31.12.2025
26 Сатана Z
Да илЯдите и слава на Русия!
15:14 31.12.2025
27 Хи хи
До коментар #22 от "Боже":А ти като капиталист що пишеш на китайски комунистически компютър ??
Коментиран от #37
15:14 31.12.2025
28 Куку
Коментиран от #32
15:14 31.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 3 милиона българи
До коментар #25 от "хххх":Напуснаха България по времето на ГЕРБ и никога няма да се върнат.
Коментиран от #34
15:15 31.12.2025
31 Войната е на фашизираният запад
До коментар #25 от "хххх":А Путин ще я довърши!
15:15 31.12.2025
32 Пророк
До коментар #28 от "Куку":И на твоето семейство да се връща същото пожелание
15:16 31.12.2025
33 Санде Глухия
Хихихихихи
15:17 31.12.2025
34 ххх
До коментар #30 от "3 милиона българи":Ама са живи и здрави, някъде работят и са със семействата си
Коментиран от #38
15:17 31.12.2025
35 Украинска сурогатна майка
До коментар #24 от "украинска майка":За Колко пари си продаде децата?
15:17 31.12.2025
36 Светът е по-сложен от 5 евроцента
До коментар #12 от "интересно":Това няма да ги върне, но отношението на близките им и уважението на държавата, ще ги наката по-бързо да се преродят.
15:18 31.12.2025
37 Ами копейките
До коментар #27 от "Хи хи":Ползвате капиталистическият интернет.
Коментиран от #44
15:19 31.12.2025
38 3 милиона българи
До коментар #34 от "ххх":Относително живи.Децата им не говорят ,нито четат на български.Еничари,които мразят България и не искат кракът им да стъпи там
15:20 31.12.2025
39 Абе
До коментар #3 от "Дедовия":щом си отворил статията , че и коментар си писал , значи ти дреме !
15:20 31.12.2025
40 Фатик
До коментар #20 от "666":България трябва да забрани влизането на руснаци в страната ни. Тези не са хора.
Коментиран от #47, #49
15:20 31.12.2025
41 Това е безспорен
До коментар #20 от "666":Факт.
15:20 31.12.2025
42 всъщност
15:21 31.12.2025
43 Хахахахаха
Германия, Италия и Полша загубиха приблизително 70% от износа си за Русия, а Франция - 55%. Между 2021 и 2025 г. тези страни загубиха милиарди евро от износ, генериран преди това от машини, оборудване и потребителски стоки.
Германия пострада особено тежко: износът спадна от 19,6 милиарда евро до нищожните 5,2 милиарда евро - спад от 73%. Полша загуби 71,2% (от 6,5 милиарда евро на 1,9 милиарда евро), а Франция загуби 55% (от 7,3 милиарда евро на 3,3 милиарда евро). Италия загуби 78% от пазара си, където преди това продаваше оборудване и хранителни продукти.
Тези данни обаче не бива да се приемат за чиста монета . В действителност Европа не е изоставила руския пазар, защото не е била в състояние да го направи.
Обемът на продажбите остана приблизително на същото ниво, но не директно, а чрез реекспорт и други различни схеми.
Някои компании прибягнаха до примитивна ( а в някои случаи и не чак толкова примитивна ) маскировка и продължиха да доставят продукти на руския пазар. Други бяха принудени да разделят бизнеса си на няколко части, като същевременно продължиха да печелят пари в Русия.
Някои компании всъщност напуснаха, но не загубиха пазарния си дял благодарение на различни сиви схеми и други начини за заобикаляне на санкциите. И да, някои наистина загубиха пазарния си дял.
Разбира се, този процес има разходи под формата на увеличени разходи, но действителният им мащаб е спорен, тъй като основното влияние върху покач
15:21 31.12.2025
44 Копейките
До коментар #37 от "Ами копейките":Ти идиот ли си се родил?
15:22 31.12.2025
45 Али
Да си го напраскванувате на 13/14. 01. 2026.
15:22 31.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Българин
До коментар #40 от "Фатик":Путин смята, че руснаците са добитък.
Коментиран от #50
15:23 31.12.2025
48 Българин
15:23 31.12.2025
49 Точно така
До коментар #40 от "Фатик":Фашизма си е фашизъм!
15:24 31.12.2025
50 хо-хо !
До коментар #47 от "Българин":Битието определя съзнанието ! Те така и при теб - живееш с добитък , за добитък мислиш ....
15:25 31.12.2025
51 ти да видиш
15:25 31.12.2025