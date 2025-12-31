Новини
Путин пожела здраве, щастие и любов през 2026 година

31 Декември, 2025 15:00 630 51

  • нова година-
  • 2026-
  • владимир путин-
  • обръщение-
  • поздравление-
  • руснаци

Руският президент: Разчитаме на себе си! Нека нашите традиции, вяра и памет обединяват всички поколения и ни подкрепят винаги и във всичко

Путин пожела здраве, щастие и любов през 2026 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин произнесе традиционното си новогодишно обръщение от Кремъл. Жителите на Камчатка и Чукотка бяха първите, които го видяха. В него той пожела здраве, щастие, разбиране един към друг и благополучие вдъхновено от любов.

Ето и пълният текст:

Скъпи граждани на Русия! Скъпи приятели!

В тези моменти преди Нова година всички ние усещаме течението на времето. Бъдещето е пред нас. И какво ще бъде то, зависи до голяма степен от нас.

Разчитаме на себе си. На тези, които са ни близки и скъпи. И винаги сме готови да подадем ръка за помощ. Такава взаимна подкрепа ни дава увереност, че всичко, което сме планирали – нашите надежди и планове – със сигурност ще се сбъдне.

Разбира се, всеки от нас има свои собствени, лични, специални и уникални мечти. Но те са неразделни от съдбата на нашата Родина, от искреното ни желание да ѝ бъдем полезни. В края на краищата, заедно ние сме народът на Русия.

Трудът, успехите и постиженията на всеки от нас създават нови глави в нейната хилядолетна история. А силата на нашето единство определя суверенитета и сигурността на Отечеството, неговото развитие, неговото бъдеще.

Нова година е преди всичко вяра в най-доброто, в доброто и късмета, уникален и вълшебен празник, когато сърцата се отварят за любов, приятелство, състрадание, чувствителност и щедрост. Стремим се да донесем радост и топлина на нуждаещите се от нашето внимание и грижа. И, разбира се, да подкрепим нашите герои – участници в специалната военна операция – с думи и дела.

Вие поехте отговорността да се борите за родната си земя, за истината и справедливостта. Милиони хора в цяла Русия – уверявам ви! – са с вас в тази новогодишна нощ. Те мислят за вас, съчувстват ви, надяват се на вас. Обединени сме в искрената си, безкористна и всеотдайна любов към Русия. Поздравявам всички наши войници и командири с настъпващата Нова година! Вярваме във вас и нашата Победа!

Скъпи приятели! След няколко секунди ще чуем камбанния звън и новата година ще настъпи. Празнуваме този празник с най-близките си – децата, родителите, приятелите и бойните другари. Дори и тези, които сега са далеч – вие сте все още с нас. Пожелавам на всички здраве и щастие, взаимно разбирателство и просперитет. И със сигурност – любовта, която вдъхновява.

Нека нашите традиции, вяра и памет обединяват всички поколения и ни подкрепят винаги и във всичко. Заедно ние сме едно голямо семейство, силно и единно! И затова ще продължим да работим и да творим, да постигаме целите си и да вървим напред в името на нашите деца и внуци, в името на нашата велика Русия!

Честита Нова Година, скъпи приятели! Честита Нова 2026 Година!

Източник: tass.ru


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Позор

    12 20 Отговор
    Богданова, защо давате трибуна на този военнопрестъпник ?

    Коментиран от #8

    15:02 31.12.2025

  • 2 Пожелаваме другарю

    11 7 Отговор
    Цялата Украйна да вземеш, само не знаем с толкова бандеровски добитък, как ще го интегрираш.

    15:02 31.12.2025

  • 3 Дедовия

    9 14 Отговор
    Дреме ми кво е казал бункерния нещастник

    Коментиран от #6, #39

    15:03 31.12.2025

  • 4 Отец Дионисий

    12 8 Отговор
    Путин е единственият защитник на православието и нормалността срещу сатанистите на Запад.Господ му помага!

    15:03 31.12.2025

  • 5 Благодаря

    8 5 Отговор
    Дани се връща. Жив и здрав бъди!

    15:03 31.12.2025

  • 6 Тръмп

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дедовия":

    На мен ми дреме.

    15:03 31.12.2025

  • 7 И ние българите

    10 7 Отговор
    му пожелаваме здраве и щастие на Путин.

    15:04 31.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И ти също

    11 6 Отговор
    Успех в борбата с нацизма. Счупи им зъбите.

    15:04 31.12.2025

  • 10 Светата троица

    9 1 Отговор
    Здраве, късмет и любов, какво друго му трябва на войника, в съдбоносната 2026г. Здраве, да има сили да преодолее всичко, късмет да не го загуби и любов, за да има за кого да воюва!

    15:05 31.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 интересно

    8 9 Отговор
    А това ще върне ли стотиците хиляди убити на фронта при семействата им

    Коментиран от #20, #36

    15:06 31.12.2025

  • 13 д-р Чуклев

    8 9 Отговор
    Да пукне

    Коментиран от #18

    15:06 31.12.2025

  • 14 Владимир Путин, президент

    6 6 Отговор
    Забравих да пажелая още Четири Года СВО на всички узкоглази 😁👍

    15:06 31.12.2025

  • 15 Един друг

    9 11 Отговор
    Защо ни занимавате с рашисти диктатори? Да върви при крайцера Москва и да слуша концерт на Кобзон.

    15:06 31.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хахахаха

    5 9 Отговор
    Факти, стягате България за руска губерния ли? В рашата ще обявят ли какво е пожелал Радев? Какво трябва да ни интересува, какво е пожелал?

    15:07 31.12.2025

  • 18 Абе

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "д-р Чуклев":

    Подобно!

    15:07 31.12.2025

  • 19 ФАКТ

    9 6 Отговор
    Този психопат дето нарече жените на моряците от Курск "парцали за по 10 долара" още ли е жив?

    15:09 31.12.2025

  • 20 666

    11 8 Отговор

    До коментар #12 от "интересно":

    Путин след потъването на подводницата Курск отказа да проведе спаситешна мисия и след това нарече очечалените жени на моряците "к.ви за по 10 долара"

    Коментиран от #40, #41

    15:11 31.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Боже

    4 6 Отговор
    Много ми е чудно как комунист вече над 20 години е президент на капиталистическа държава. Как и у нас всички комунисти изведнъж станаха капиталисти пазейки си всички привилегии от комунистическия режим.

    Коментиран от #27

    15:12 31.12.2025

  • 23 ква я мислихме, тя ква стана...

    3 6 Отговор
    Бърза да си издекламира стихотворението от страх да не би да му се случи случка до довечера в 12:00

    15:13 31.12.2025

  • 24 украинска майка

    6 7 Отговор
    Бог да проси Путин.Живя недостойно-умря позорно!

    Коментиран от #35

    15:13 31.12.2025

  • 25 хххх

    5 7 Отговор
    Милиони невинни загинаха във войните на Путин.

    Коментиран от #30, #31

    15:13 31.12.2025

  • 26 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Благодаря,г-н Владимир Владимирович.
    Да илЯдите и слава на Русия!

    15:14 31.12.2025

  • 27 Хи хи

    6 3 Отговор

    До коментар #22 от "Боже":

    А ти като капиталист що пишеш на китайски комунистически компютър ??

    Коментиран от #37

    15:14 31.12.2025

  • 28 Куку

    8 3 Отговор
    Нека 2026,донесе на Путен и семейството му,само украински успехи!

    Коментиран от #32

    15:14 31.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 3 милиона българи

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "хххх":

    Напуснаха България по времето на ГЕРБ и никога няма да се върнат.

    Коментиран от #34

    15:15 31.12.2025

  • 31 Войната е на фашизираният запад

    8 4 Отговор

    До коментар #25 от "хххх":

    А Путин ще я довърши!

    15:15 31.12.2025

  • 32 Пророк

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Куку":

    И на твоето семейство да се връща същото пожелание

    15:16 31.12.2025

  • 33 Санде Глухия

    1 6 Отговор
    Тоа пи-- здоглазия па ли оцалива КУ РАна рамАзан?
    Хихихихихи

    15:17 31.12.2025

  • 34 ххх

    1 5 Отговор

    До коментар #30 от "3 милиона българи":

    Ама са живи и здрави, някъде работят и са със семействата си

    Коментиран от #38

    15:17 31.12.2025

  • 35 Украинска сурогатна майка

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "украинска майка":

    За Колко пари си продаде децата?

    15:17 31.12.2025

  • 36 Светът е по-сложен от 5 евроцента

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "интересно":

    Това няма да ги върне, но отношението на близките им и уважението на държавата, ще ги наката по-бързо да се преродят.

    15:18 31.12.2025

  • 37 Ами копейките

    1 6 Отговор

    До коментар #27 от "Хи хи":

    Ползвате капиталистическият интернет.

    Коментиран от #44

    15:19 31.12.2025

  • 38 3 милиона българи

    4 1 Отговор

    До коментар #34 от "ххх":

    Относително живи.Децата им не говорят ,нито четат на български.Еничари,които мразят България и не искат кракът им да стъпи там

    15:20 31.12.2025

  • 39 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дедовия":

    щом си отворил статията , че и коментар си писал , значи ти дреме !

    15:20 31.12.2025

  • 40 Фатик

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "666":

    България трябва да забрани влизането на руснаци в страната ни. Тези не са хора.

    Коментиран от #47, #49

    15:20 31.12.2025

  • 41 Това е безспорен

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "666":

    Факт.

    15:20 31.12.2025

  • 42 всъщност

    3 1 Отговор
    Честита да им е Новата 2026 година на Путин и всички руснаци ! Да им пожелаем най-накрая да ни отърват от зеления и урките , че аман от тия нав...леци ...!

    15:21 31.12.2025

  • 43 Хахахахаха

    2 0 Отговор
    Как изглежда в цифри?
    Германия, Италия и Полша загубиха приблизително 70% от износа си за Русия, а Франция - 55%. Между 2021 и 2025 г. тези страни загубиха милиарди евро от износ, генериран преди това от машини, оборудване и потребителски стоки.

    Германия пострада особено тежко: износът спадна от 19,6 милиарда евро до нищожните 5,2 милиарда евро - спад от 73%. Полша загуби 71,2% (от 6,5 милиарда евро на 1,9 милиарда евро), а Франция загуби 55% (от 7,3 милиарда евро на 3,3 милиарда евро). Италия загуби 78% от пазара си, където преди това продаваше оборудване и хранителни продукти.

    Тези данни обаче не бива да се приемат за чиста монета . В действителност Европа не е изоставила руския пазар, защото не е била в състояние да го направи.

    Обемът на продажбите остана приблизително на същото ниво, но не директно, а чрез реекспорт и други различни схеми.

    Някои компании прибягнаха до примитивна ( а в някои случаи и не чак толкова примитивна ) маскировка и продължиха да доставят продукти на руския пазар. Други бяха принудени да разделят бизнеса си на няколко части, като същевременно продължиха да печелят пари в Русия.

    Някои компании всъщност напуснаха, но не загубиха пазарния си дял благодарение на различни сиви схеми и други начини за заобикаляне на санкциите. И да, някои наистина загубиха пазарния си дял.

    Разбира се, този процес има разходи под формата на увеличени разходи, но действителният им мащаб е спорен, тъй като основното влияние върху покач

    15:21 31.12.2025

  • 44 Копейките

    2 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ами копейките":

    Ти идиот ли си се родил?

    15:22 31.12.2025

  • 45 Али

    2 2 Отговор
    Здравейте путинисти, закоравелио нанисти. Весели празници и да свирите на флейти, кавали, гайди и тн.
    Да си го напраскванувате на 13/14. 01. 2026.

    15:22 31.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Фатик":

    Путин смята, че руснаците са добитък.

    Коментиран от #50

    15:23 31.12.2025

  • 48 Българин

    1 0 Отговор
    Пожелал много здраве(будь здоров) най-вече на Зеленски, после се усмихнал някак си загадъчно...

    15:23 31.12.2025

  • 49 Точно така

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Фатик":

    Фашизма си е фашизъм!

    15:24 31.12.2025

  • 50 хо-хо !

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    Битието определя съзнанието ! Те така и при теб - живееш с добитък , за добитък мислиш ....

    15:25 31.12.2025

  • 51 ти да видиш

    2 0 Отговор
    А на зеленияпор пожеланията бяха за смърт, сега видяхте ли, каква е разликата мржду двамата?

    15:25 31.12.2025

