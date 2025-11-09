Новият президент на Боливия Родриго Пас положи клетва, САЩ и Чили приветстваха промяната ВИДЕО

Родриго Пас положи клетва като президент на Боливия, с което сложи край на почти две десетилетия ляво управление, предаде ДПА.



"Бог, семейство и родина - да, заклевам се", заяви 58-годишният Пас по време на официалното си встъпване в длъжност.



"Днес започва нова ера на независимост в служба на народа", каза той. "Това е новата Боливия, която се отваря към света", добави новият президент на страната.



Пас, бивш сенатор от центристката Християндемократическа партия, спечели втория тур на изборите миналия месец срещу консерватора Хорхе Кирога, който бе президент в периода от 2001 г. до 2002 г.



Бившият боливийски президент Ево Моралес, видна фигура в латиноамериканската левица, бе лишен от правото да се кандидатира отново съгласно конституцията.

Президентът на Чили Габриел Борич поздрави новия си колега – първата среща между държавните глави на двете страни от 19 години насам, жест, който бележи промяна в отношенията, белязани от прекъсването на дипломатическите връзки през 1978 г. и десетилетия напрежение заради претенциите на Боливия за излаз на море, предаде ЕФЕ.

Борич подчерта „значението на задълбочаването на връзките и укрепването на съвместната работа“ между двете страни.

Напрежението между тях достига критична точка през 2013 г., когато Боливия заведе дело срещу Чили в Международния съд с искане за суверенен излаз на Тихия океан – иск, който бе отхвърлен през 2018 г.

В съобщение до медиите чилийското правителство отбеляза, че Борич „е провел протоколна среща с президента Пас, за да го поздрави и да му пожелае успех в управлението му, както и да обсъди значението на задълбочаването на връзките и укрепването на сътрудничеството в области като граничния контрол и Двустранния чилийско-боливийски бизнес съвет“.

В него се подчертава също, че „от 19 години чилийски държавен глава не е присъствал на смяна на властта в Боливия – след участието на президента Рикардо Лагос при първото встъпване в длъжност на Ево Моралес през 2006 г.“

Чилийското правителство също посочи, че сътрудничеството между двете страни „се е засилило през последните години“ с поредица от споразумения, подписани между 2023 и 2024 г., за укрепване на „действията срещу транснационалната организирана престъпност“.

На церемонията по встъпване в длъжност на Пас присъстваха и президентите на Аржентина – Хавиер Милей, на Еквадор – Даниел Нобоа, на Парагвай – Сантяго Пеня, и на Уругвай – Яманду Орси, както и заместник-държавният секретар на Съединените щати Кристофър Ландау.

Заместник държавният секретар на Съединените Щати Крустофър Ландау обяви, че страната му ще възстанови дипломатическите си отношения с Боливия на ниво посланици. Той каза това, след като присъства на встъпването в длъжност на новия боливийски президент Родриго Пас Перейра, съобщи ЕФЕ.



Ландау каза, че през последните седмици е имал много тесни контакти с Родрго Пас. "Сега, когато вече е президент, ще възстановим отношенията на ниво посланици, както винаги е трябвало да бъде", каза заместник държавният секретар на съвместен брифинг с Пас. "Дипломацията в крайна сметка е комуникация. Без посланик в столицата на другата страна това се прави много трудно", допълни американецът.



На свой ред новият боливийски президент каза на Ландау да предаде "послание за сърдечност и братство" на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и на цялото му правителство. Пас подчерта, че присъствието на американския представител е признак за намерението му "да отвори Боливия към света и светът да дойде в Боливия". "Това означава да подновим отношенията със Съединените щати, както ще направим и с други страни, от които се изолирахме заради идеологическия догматизъм" на предишната власт в Боливия, каза Пас.



Предишният президент от левицата Ево Моралес, управлявал от 2006 до 2019 г., експулсира от Боливия американския посланик Филип Голдбърг през 2008 г., наред с американските агенции за сътрудничество и за борба с наркотиците поради предполагаем заговор срещу правителството, какъвто Белият дом отрича да е имало.