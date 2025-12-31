Роберто Карлош претърпя сърдечна операция

Известният бразилски футболист и емблематичен ляв защитник на Реал Мадрид – Роберто Карлош, премина през сърдечна интервенция в родината си, съобщава испанският вестник „AS“. Новината разтърси спортната общественост, но за щастие, състоянието на 52-годишния световен шампион е стабилно.

Всичко започнало с рутинен медицински преглед заради болки в крака, но лекарите решили да направят по-задълбочени изследвания, включително ядрено-магнитен резонанс на цялото тяло. Именно тогава специалистите открили сериозен проблем със сърцето на бившия ас на Интер и Фенербахче – част от сърдечния мускул не функционирала правилно.

Медицинският екип незабавно предприел минимално инвазивна процедура за поставяне на катетър. Макар първоначално операцията да е трябвало да продължи около час, неочаквани усложнения удължили интервенцията до три часа. Въпреки това, хирурзите са се справили блестящо и животът на Карлош не е бил застрашен.

В момента футболната легенда остава под наблюдение в болницата за следващите 48 часа, за да се гарантира безпроблемното му възстановяване. Медицинският екип следи отблизо състоянието му и уверява, че процесът протича по план.

Роберто Карлош, който е трикратен носител на трофея от Шампионската лига и световен шампион с Бразилия от 2002 година, получи вълна от подкрепа от фенове и бивши съотборници.