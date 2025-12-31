Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал

Тежка катастрофа между два автомобила край Благоевград. По първоначална информация има загинал един човек, писа БНТ.
Единият от автомобилите е излязъл от пътното платно и се е обърнал по таван.
Пътят между Благоевград и село Покровник е ограничен и движението се осъществява в едната лента.
Причините за инцидента се изясняват.
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #4, #5
17:16 31.12.2025
2 МИРО
17:18 31.12.2025
3 горкия загинал
Коментиран от #7
17:22 31.12.2025
4 Преди
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":малко имаше статия за броя на жертвите от катастрофи през годината. Канех се да пиша, че са избързали, и си рекох, айде остави, да не излезе като пророкуване.... ама не щяло.
17:28 31.12.2025
5 Дедо Ви
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Истината е една! Слабо почти никакво обучение и пускане на /убийци/самоубийци/ с категория "в" на пътя........... А оБирниците си купуват коли по 500000 лв. бройката и заплати по 15 минимални на милиционер............
Коментиран от #6
17:38 31.12.2025
6 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "Дедо Ви":Виж Дедо как знае!
Ама камара бунаци вярват, че като им гепят по 100 кинта и ще им спасят жалкия живот...
Един шофьорски курс в Германия струва 3 000 евро, ако успееш от първия път.
А във Финландия се учат по 3 години....
Тука книжка се изкарва с агънце или на предния капак с навирени крака! Сложи и милиардите откраднати от пътища и 450 даже е малко
Коментиран от #8
17:48 31.12.2025
7 Пустиня(к)
До коментар #3 от "горкия загинал":Изпреварил си ма, същото щех да пиша.
17:58 31.12.2025
8 Дедо Ви
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Дедо знае!! Цялата азбука я имам в книжката! И в Америка я карах наново.../Успешен тест/изпит/!!! Имам и Английска...и.. та дедо знае!
17:59 31.12.2025
9 Стар шофьор
Де са били камерите и триногите?
А михлюзите с по 2 СРЗ ,средно образование де са дремали в...,,баварците"?
18:10 31.12.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
18:27 31.12.2025