Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал

Тежка катастрофа между два автомобила край Благоевград. По първоначална информация има загинал един човек, писа БНТ.

Единият от автомобилите е излязъл от пътното платно и се е обърнал по таван.

Пътят между Благоевград и село Покровник е ограничен и движението се осъществява в едната лента.

Причините за инцидента се изясняват.