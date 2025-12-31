Новини
Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа край Благоевград, има загинал

31 Декември, 2025 17:09 1 629 10

Единият от автомобилите е излязъл от пътното платно и се е обърнал по таван

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа между два автомобила край Благоевград. По първоначална информация има загинал един човек, писа БНТ.

Единият от автомобилите е излязъл от пътното платно и се е обърнал по таван.

Пътят между Благоевград и село Покровник е ограничен и движението се осъществява в едната лента.

Причините за инцидента се изясняват.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Цъ.. до края на деня ще наваксаме бройте май... и кво, язък за средната скорост и деойните глоби - били да се пълнят гушките на милиционерите, а не да ви спасяват живота?! А?!!

    Коментиран от #4, #5

    17:16 31.12.2025

  • 2 МИРО

    6 9 Отговор
    ПЪЛНА СРАМОТА ЗА РАДЕВ !!! ЧОВЕК, КОЙТО НИЩО НЕ НАПРАВИ ЗА БЪЛГАРИЯ !!!

    17:18 31.12.2025

  • 3 горкия загинал

    11 1 Отговор
    няма да може да се радва на сладък живот в клуба на богатите

    Коментиран от #7

    17:22 31.12.2025

  • 4 Преди

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    малко имаше статия за броя на жертвите от катастрофи през годината. Канех се да пиша, че са избързали, и си рекох, айде остави, да не излезе като пророкуване.... ама не щяло.

    17:28 31.12.2025

  • 5 Дедо Ви

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Истината е една! Слабо почти никакво обучение и пускане на /убийци/самоубийци/ с категория "в" на пътя........... А оБирниците си купуват коли по 500000 лв. бройката и заплати по 15 минимални на милиционер............

    Коментиран от #6

    17:38 31.12.2025

  • 6 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дедо Ви":

    Виж Дедо как знае!
    Ама камара бунаци вярват, че като им гепят по 100 кинта и ще им спасят жалкия живот...

    Един шофьорски курс в Германия струва 3 000 евро, ако успееш от първия път.
    А във Финландия се учат по 3 години....

    Тука книжка се изкарва с агънце или на предния капак с навирени крака! Сложи и милиардите откраднати от пътища и 450 даже е малко

    Коментиран от #8

    17:48 31.12.2025

  • 7 Пустиня(к)

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "горкия загинал":

    Изпреварил си ма, същото щех да пиша.

    17:58 31.12.2025

  • 8 Дедо Ви

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Дедо знае!! Цялата азбука я имам в книжката! И в Америка я карах наново.../Успешен тест/изпит/!!! Имам и Английска...и.. та дедо знае!

    17:59 31.12.2025

  • 9 Стар шофьор

    3 0 Отговор
    Каква е била ,,средната скорост?
    Де са били камерите и триногите?
    А михлюзите с по 2 СРЗ ,средно образование де са дремали в...,,баварците"?

    18:10 31.12.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Наградата "Дарвин" за Ганю с биемветУ

    18:27 31.12.2025

