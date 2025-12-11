Новини
Американски бомбардировачи прелетяха над Японско море, демонстрирайки присъствие пред Китай и Русия

11 Декември, 2025 10:37 571 14

Прелитането на два американски стратегически бомбардировача Б-52 е първата подобна демонстрация на американско военно присъствие, откакто Китай започна своите учения

Американски бомбардировачи прелетяха над Японско море, демонстрирайки присъствие пред Китай и Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американски бомбардировачи, които имат гнезда за ядрени оръжия, прелетяха над Японско море заедно с японски изтребители, обяви Токио, предаде Ройтерс, отбелязвайки, че това е демонстрация на сила на фона на китайско-руските учения в региона, предаде БТА.

"Япония и САЩ потвърдиха решимостта си да предотвратят всеки едностранен опит за промяна на статуквото със сила и заявиха готовността на Силите за самоотбрана (на Япония) и американските войски“, посочва японското Министерство на отбраната в прессъобщение днес.

Прелитането на два американски стратегически бомбардировача Б-52 заедно с три японски стелта Ф-35 и три Ф-15 е първата подобна демонстрация на американско военно присъствие, откакто Китай започна своите учения в региона миналата седмица.

Тя идва след съвместен полет на китайски и руски стратегически бомбардировачи над Източнокитайско море и западната част на Тихия океан във вторник, както и отделни учения с китайски самолетоносач, при които Япония беше принудена да вдигне по тревога свои изтребители. Към тях според Токио са били насочени радари на китайски бойни самолети, поясни Ройтерс.

Пекин отрече обвиненията на Токио, заявявайки, че японски изтребители, летели близо до самолетоносача, са застрашили неговите въздушни операции южно от Япония.

Случаят предизвика критики от страна на САЩ, които заявиха, че инцидентът "не допринася за регионалния мир и стабилност“, и потвърди, че алиансът със Япония остава "непоколебим“.

Както Япония, така и Южна Корея приемат американски войски на своя територия, като в Япония се наблюдава най-голямото струпване на американска военна сила извън САЩ, включително ударна група със самолетоносач и експедиционен корпус на морската пехота.

Южнокорейските военни обявиха, че също са вдигнали изтребители, след като китайски и руски самолети навлязоха в южнокорейската зона на ПВО за идентификация, която се простира отвъд въздушното пространство на страната и служи за ранно предупреждение.


Оценка 3.7 от 6 гласа.
  • 1 Кирил

    12 4 Отговор
    Б52 е под въпрос дали ще кацне. Той сам за себе си може да бомбандира под формата на бавнолетящо камикадзе. Ако падне ще обвинят Селенски.

    10:39 11.12.2025

  • 2 Дориана

    9 5 Отговор
    Ако са решили да демонстрират готовност за война с Русия, Китай, Северна Корея, Иран и Индия, които са съюзници на Русия тогава да ги оставим да се избият щом това искат.

    Коментиран от #4

    10:41 11.12.2025

  • 3 Перим се

    12 3 Отговор
    Китай и Русия от бутафорни намеци не разбират, но на Дончо едва и му стиска да пробва истински.

    10:41 11.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мхм

    11 2 Отговор
    с 2 бомбардировача и 6 самолета могат да демонстрират нещо пред нас или сърбите дето сме девета дупка на кавала.

    10:43 11.12.2025

  • 6 Хмхмхмхмхм

    5 2 Отговор
    НЕ МИ ДРЕМЕ- каза ли тръмп, че ЕС му пречел и че трябва да го премахне- ДА, КАЗА ГО. кАза ли тръмп, че сащ искат да направят дерогация за тях от чл.5 на догвоора за НАТО и че НАТО/ ЕС/ Европа вече не може да разчита на американска военна помощ в случай на нападение от държава- нечлен на НАТО- напр. русия- ДА, КАЗА ГО. еЕ, сега всеки да сърба това, коеето си е надробил- АКО САЩ ЗАПОЧНЕ ВОПЙНА С ЙКИТАЙ, ДА НЕ РАЗЧИТА НА ЕС ПОМОЩ И НА ЧЛ.5 ОТ ДОГОВОРА ЗА НАТО, ЗАЩПОТО НАТО Е ПОЧТИ 100 ПРОЦЕНТА ЕВРОПЕЙСКИ ВОЕНЕН СЪЮЗ. Каквото повикало, такова се обадило и на каквото си е постелил, на това ще легне...

    10:48 11.12.2025

  • 7 az СВО Победа 80

    5 3 Отговор
    Късно снощи руснаците освободиха и Северск.

    Скоро МО на РФ ще обяви хубавата новина официално.

    10:53 11.12.2025

  • 8 Путин

    2 2 Отговор
    Присъствие, хахахаха . Ше го почеша, не ми се мести

    Коментиран от #13

    10:55 11.12.2025

  • 9 Механик

    3 2 Отговор
    Хаха! То пак добре, че в това време Кимчито не е решил да тества някоя ракета, че щеше да е голям майтап как американците вазират като бити ...ннераси.

    10:55 11.12.2025

  • 10 Eдин

    3 1 Отговор
    Америка има "интереси" по целия свят ! Докога ли?

    10:59 11.12.2025

  • 11 бай Даньо

    1 1 Отговор
    ХАЙДЕ ПАК НОВА БЕЛЯ...

    11:01 11.12.2025

  • 12 То па Китай и

    1 0 Отговор
    Русия се уплашиха... Сащиянските оръжия са лепени от зелена хартия -долари. И боеприпасите им не са от метали, а от долари. Това е истината. При тях всичко е направено от зелена хартия. Друго нямат.

    11:01 11.12.2025

  • 13 Има ли кво

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    Да попълва дъртака Путин....

    11:01 11.12.2025

  • 14 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    0 0 Отговор
    Да не пуснат некоя бомба в Русия като на...Аятолаха.

    11:04 11.12.2025