Над 11 000 домакинства в София са подменили отоплителните си уреди с екологични по програми на Столичната община, съобщиха от там, като припомнят, че от 1 януари 2025 г. е в сила нискоемисионна зона за девет столични района.
Забраната за отопление на твърдо гориво обхваща районите "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица".
Мярката е приета с решение на Столичния общински съвет през 2022 г. и е насочена към сгради и места с изградена топлопреносна или газоразпределителна мрежа. От 2029 г. инскомесионната зона за битово отопление ще важи за цялата територия на Столична община.
За да подкрепи домакинствата, които попадат в зоната с ограничения, но и да насърчи жителите на цяла София да изберат по-екологични алтернативи за отопление през зимния сезон, Столичната община води активна кампания за подмяна на отоплителните уреди. Подменени са 11 127 домакинства по двата приключили проекта – LIFE IP CLEAN AIR (3 195 домакинства) и проект по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (7 932 домакинства). В рамките на тези проекти са доставени и монтирани над 20 000 нови, екологични уреди – предимно високоефективни климатици, котли на пелети и уреди на природен газ.
Нови възможности за подмяна предоставя програма "Околна среда 2021-2027", посочват от Общината. Продължава набирането на предварителни заявления по новия проекта "Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!", по който вече над 4 500 домакинства са заявили намерение за участие. Целта на проекта е да подкрепи до 10 000 домакинства, които се отопляват на дърва и въглища, като бъдат доставени и монтирани близо 16 800 нови отоплителни устройства.
Проектът предлага за първи път възможност за изграждане на фотоволтаични системи за производство на енергия за собствено потребление за домакинства в еднофамилни къщи, получаващи енергийни помощи и избрали електрическо отопление (климатици).
От Общината припомнят, че отоплението на дърва и въглища остава най-значимият замърсител на въздуха в столицата. 56% от общото замърсяване се дължи именно на него, като през студените месеци до 80% от регистрираните превишения на фини прахови частици (ФПЧ) са пряко свързани с горенето на твърдо гориво.
БТА припомня, че от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е в сила нискоемисионната зона за замърсяващи автомобили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 шуримури
15:50 31.12.2025
2 Дебели очи, пълен портфейл
15:51 31.12.2025
3 Мими Кучева🐕
15:52 31.12.2025
4 ООрана държава
Коментиран от #8
15:53 31.12.2025
5 Ай на бас
Обитатели не жители защото софиянци си отидоха по родните места
Коментиран от #10
15:53 31.12.2025
6 Димов
15:55 31.12.2025
7 ДрайвингПлежър
Без народен съд няма да мине! Да знаете кога ще се оправи държавата!
Коментиран от #15
15:56 31.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 въпросче
15:57 31.12.2025
10 Опит
До коментар #5 от "Ай на бас":Когато всички селяни напират да станат граждани, най-доброто решение е, гражданите да идат на село. Така хем ще намерят спокойствие и тишина, хем бруталното нахалство ще върви в различна от тях посока по празници.
15:58 31.12.2025
11 При условие, че
16:01 31.12.2025
12 Много важно
Коментиран от #18
16:10 31.12.2025
13 Мафията краде и лъже
16:15 31.12.2025
14 Руснаков
16:21 31.12.2025
15 Знаем как е
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":Най-значимият замърсител на въздуха в столицата въобще не са нито автомобилите, нито отоплението на твърдо гориво. Замърсяването идва от строежите, от паркирането в кални градинки и от немиенето на улиците, като от всичко това хората имат вина само за паркирането в кални градинки. Общината се прави на ощипана, че не знае от къде всъщност е проблема, само че ако се погледне по документи улиците в София се мият 3 пъти повече отколкото това се прави в действителност. Я забранете твърдото гориво в Плевен, Ловеч, Габрово ... да, ама НЕ, изместват проблемите от болната глава на здравата и никой не гъква, когато му слагат чатала за да му дерат кожата!
Коментиран от #23
16:26 31.12.2025
16 Това
16:26 31.12.2025
17 Тома
Коментиран от #19
16:38 31.12.2025
18 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #12 от "Много важно":много сте точен господине
16:39 31.12.2025
19 стари гуми и домашно парно, безценно е
До коментар #17 от "Тома":че много ясно , нищо не топли повече от стари гуми, знаят го само тия дето са се топлили
16:40 31.12.2025
20 Студено
16:45 31.12.2025
21 село Говнягово
16:52 31.12.2025
22 Сделка
16:55 31.12.2025
23 Крнфн
До коментар #15 от "Знаем как е":Значи казваш че паркирането в кални градинки предизвиква миризлив пушек на дим от огън в въздуха .
16:55 31.12.2025
24 Нане Праи Мебеуи
16:56 31.12.2025
25 Студено
17:02 31.12.2025