Над 11 000 домакинства в София са подменили отоплителните си уреди с екологични по програми

31 Декември, 2025 15:47 698 25

Забраната за отопление на твърдо гориво обхваща районите "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец" и "Триадица"

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Над 11 000 домакинства в София са подменили отоплителните си уреди с екологични по програми на Столичната община, съобщиха от там, като припомнят, че от 1 януари 2025 г. е в сила нискоемисионна зона за девет столични района.

Забраната за отопление на твърдо гориво обхваща районите "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица".

Мярката е приета с решение на Столичния общински съвет през 2022 г. и е насочена към сгради и места с изградена топлопреносна или газоразпределителна мрежа. От 2029 г. инскомесионната зона за битово отопление ще важи за цялата територия на Столична община.

За да подкрепи домакинствата, които попадат в зоната с ограничения, но и да насърчи жителите на цяла София да изберат по-екологични алтернативи за отопление през зимния сезон, Столичната община води активна кампания за подмяна на отоплителните уреди. Подменени са 11 127 домакинства по двата приключили проекта – LIFE IP CLEAN AIR (3 195 домакинства) и проект по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020" (7 932 домакинства). В рамките на тези проекти са доставени и монтирани над 20 000 нови, екологични уреди – предимно високоефективни климатици, котли на пелети и уреди на природен газ.

Нови възможности за подмяна предоставя програма "Околна среда 2021-2027", посочват от Общината. Продължава набирането на предварителни заявления по новия проекта "Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!", по който вече над 4 500 домакинства са заявили намерение за участие. Целта на проекта е да подкрепи до 10 000 домакинства, които се отопляват на дърва и въглища, като бъдат доставени и монтирани близо 16 800 нови отоплителни устройства.

Проектът предлага за първи път възможност за изграждане на фотоволтаични системи за производство на енергия за собствено потребление за домакинства в еднофамилни къщи, получаващи енергийни помощи и избрали електрическо отопление (климатици).

От Общината припомнят, че отоплението на дърва и въглища остава най-значимият замърсител на въздуха в столицата. 56% от общото замърсяване се дължи именно на него, като през студените месеци до 80% от регистрираните превишения на фини прахови частици (ФПЧ) са пряко свързани с горенето на твърдо гориво.

БТА припомня, че от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. е в сила нискоемисионната зона за замърсяващи автомобили.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 шуримури

    3 4 Отговор
    Мъного добъре!

    15:50 31.12.2025

  • 2 Дебели очи, пълен портфейл

    18 0 Отговор
    Звучи ли ви като "еди колко си подмениха дизеловите си автомобили с електрокари"? Нищо природолюбиво няма в тези напъни, една алчност и брутално лицемерие!

    15:51 31.12.2025

  • 3 Мими Кучева🐕

    12 0 Отговор
    A колко домакинства са си подменили пола?🌈🌈🌈🛴♥️🛴🛴🛴🤔🤗🤣🤣🤣🖕

    15:52 31.12.2025

  • 4 ООрана държава

    9 3 Отговор
    Въпроса е защо само в сф?

    Коментиран от #8

    15:53 31.12.2025

  • 5 Ай на бас

    10 1 Отговор
    В София в момента едва ли са останали повече от 1/3 от обитателите.
    Обитатели не жители защото софиянци си отидоха по родните места

    Коментиран от #10

    15:53 31.12.2025

  • 6 Димов

    10 1 Отговор
    Имало забрана за отопление с твърдо гориво,а въздуха през декември януари февруари към полунощ е все така замърсен.

    15:55 31.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    17 1 Отговор
    Значи самата община признава, че автомобилите нямат нищо общо - обаче въвеждат зони, за да могат да глобяват, ако някой иска да си свурши работа в центъра, но не е крал достатъчно, за да си купи последен модел бентли...

    Без народен съд няма да мине! Да знаете кога ще се оправи държавата!

    Коментиран от #15

    15:56 31.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 въпросче

    6 0 Отговор
    КАКВО Е:инскомесионната зона за битово отопление?

    15:57 31.12.2025

  • 10 Опит

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ай на бас":

    Когато всички селяни напират да станат граждани, най-доброто решение е, гражданите да идат на село. Така хем ще намерят спокойствие и тишина, хем бруталното нахалство ще върви в различна от тях посока по празници.

    15:58 31.12.2025

  • 11 При условие, че

    12 1 Отговор
    печките на дърва и въглища допринасят за около 80 процента от ФПЧ, това означава, че старите автомобили не допринасят почти никак за замърсяването на града, нали? Това води до извода, че всичко това със забраната на старите автомобили е някаква печалбарска схема...

    16:01 31.12.2025

  • 12 Много важно

    10 0 Отговор
    Дреме ми на сайдера! Церът пука в печката, разлива се приятна топлина, а насреща са гората и морето. Пържолите чакат скарата, а маврудецът кротува в бутилката. Всичко що е "еко", си го дръжте в София!

    Коментиран от #18

    16:10 31.12.2025

  • 13 Мафията краде и лъже

    10 0 Отговор
    Докога тези хем ще крадат хем народа ще е виновен за алчността им

    16:15 31.12.2025

  • 14 Руснаков

    8 0 Отговор
    Да бе да...оня ден по ТВ се жалваше един,,,от Енергото им казали че нямат ток защото всички били на климатици...Човека казва...щадим природата изхвърлихме твърдото гориво,сега пък защо харчим ток...няма угодия...

    16:21 31.12.2025

  • 15 Знаем как е

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    Най-значимият замърсител на въздуха в столицата въобще не са нито автомобилите, нито отоплението на твърдо гориво. Замърсяването идва от строежите, от паркирането в кални градинки и от немиенето на улиците, като от всичко това хората имат вина само за паркирането в кални градинки. Общината се прави на ощипана, че не знае от къде всъщност е проблема, само че ако се погледне по документи улиците в София се мият 3 пъти повече отколкото това се прави в действителност. Я забранете твърдото гориво в Плевен, Ловеч, Габрово ... да, ама НЕ, изместват проблемите от болната глава на здравата и никой не гъква, когато му слагат чатала за да му дерат кожата!

    Коментиран от #23

    16:26 31.12.2025

  • 16 Това

    4 0 Отговор
    Е танту за кукуригу. Не са там проблемите на София. Географията (природата) не се променя с едни пари...но с пари се променят едни градски плановее за строежи. Нонрано или късно природата си връща, ибграм не и дреме за парите.

    16:26 31.12.2025

  • 17 Тома

    7 0 Отговор
    Ние от факултето само взехме парите и продължаваме да се топлим с гуми, пластмаса и стари дрехи

    Коментиран от #19

    16:38 31.12.2025

  • 18 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Много важно":

    много сте точен господине

    16:39 31.12.2025

  • 19 стари гуми и домашно парно, безценно е

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тома":

    че много ясно , нищо не топли повече от стари гуми, знаят го само тия дето са се топлили

    16:40 31.12.2025

  • 20 Студено

    0 0 Отговор
    Аз имам всяка вечер новозаредена Кокетка с горяща като въглен печка от районите "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец" и "Триадица". Температурите им малко се различават, в зависимост от регионите, но винаги ми е топло. Плащам за Кокетка от 50 до100 лева в зависимост от региона, но след смяната на Лева с Евро, на 1 - ви януари сигурно ще пукна от студ, понеже щели да им заменят горещите печки с хладилници!

    16:45 31.12.2025

  • 21 село Говнягово

    3 0 Отговор
    80% за чий тогава не мога да влизам в центъра с кола на газ

    16:52 31.12.2025

  • 22 Сделка

    1 0 Отговор
    Че топлофикация София не прокарват ли нови тръби до абонатите си или си кърпят старите ръждиви тръби?

    16:55 31.12.2025

  • 23 Крнфн

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Знаем как е":

    Значи казваш че паркирането в кални градинки предизвиква миризлив пушек на дим от огън в въздуха .

    16:55 31.12.2025

  • 24 Нане Праи Мебеуи

    1 0 Отговор
    И я се топлим на изрезките от талашито

    16:56 31.12.2025

  • 25 Студено

    0 0 Отговор
    А защо по магазините не се продават, Слънчеви Електрически отоплителни Печки? Слагаш я около себе си и тя те грее със светлина на Слънцето с малка ел консумация и освен, че те грее, но и отоплява стаята. Такива Слънчеви печки, не се продават, понеже тия отгоре, няма да могат да събират парички.

    17:02 31.12.2025

