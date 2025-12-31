Новини
Турски грандове с интерес към Кристиан Макун от Левски

Турски грандове с интерес към Кристиан Макун от Левски

31 Декември, 2025 15:39 683 2

Към момента изглежда малко вероятно Левски да се раздели с футболиста

Турски грандове с интерес към Кристиан Макун от Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Венецуелският национал Кристиан Макун, който защитава цветовете на Левски, се превърна в обект на засилен интерес от страна на няколко водещи турски клуба. Според информации от южната ни съседка, бранителят е попаднал в полезрението на скаути от Суперлигата, които внимателно следят изявите му на терена.

Макун впечатлява с отличната си игра при изнасянето на топката и умелото си позициониране в наказателното поле на съперника – качества, които не остават незабелязани от чуждестранните наблюдатели. Освен това, неговата гъвкавост да се справя еднакво добре както като централен защитник, така и като ляв бек, го прави още по-ценен за потенциалните купувачи.

Въпреки засиления интерес, към момента изглежда малко вероятно Левски да се раздели с Макун през зимния трансферен прозорец. Турските клубове обаче не възнамеряват да се отказват и ще продължат да следят развитието на защитника в "синята" фланелка.

През есенния полусезон южноамериканецът записа 21 мача във всички турнири, като се отчете с един гол и една асистенция – статистика, която допълнително повишава неговата стойност на трансферния пазар.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 2 Отговор
    Някъв негър, разбираш ли🤣

    15:47 31.12.2025

  • 2 Абдул

    3 1 Отговор
    Да отива, ще си откара на сгодни кадъни. Фантазията на всяка кадъна е едно приключение с един негър с огромен магарешки член.

    15:52 31.12.2025

