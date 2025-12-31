Турски грандове с интерес към Кристиан Макун от Левски

Венецуелският национал Кристиан Макун, който защитава цветовете на Левски, се превърна в обект на засилен интерес от страна на няколко водещи турски клуба. Според информации от южната ни съседка, бранителят е попаднал в полезрението на скаути от Суперлигата, които внимателно следят изявите му на терена.

Макун впечатлява с отличната си игра при изнасянето на топката и умелото си позициониране в наказателното поле на съперника – качества, които не остават незабелязани от чуждестранните наблюдатели. Освен това, неговата гъвкавост да се справя еднакво добре както като централен защитник, така и като ляв бек, го прави още по-ценен за потенциалните купувачи.

Въпреки засиления интерес, към момента изглежда малко вероятно Левски да се раздели с Макун през зимния трансферен прозорец. Турските клубове обаче не възнамеряват да се отказват и ще продължат да следят развитието на защитника в "синята" фланелка.

През есенния полусезон южноамериканецът записа 21 мача във всички турнири, като се отчете с един гол и една асистенция – статистика, която допълнително повишава неговата стойност на трансферния пазар.