Китай вдигна бомбардировачи над Тайван. Защо сега?

Китай вдигна бомбардировачи над Тайван. Защо сега?

27 Октомври, 2025 12:35 1 021 9

  • тайван-
  • бомбардировачи-
  • китай-
  • доналд тръмп

Китайската армия е симулирала нападение и въздушна блокада над Тайван, в които са участвали и бомбардировачи

Китай вдигна бомбардировачи над Тайван. Защо сега? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Китайската армия е провела симулации на нападение над Тайван, съобщават китайските държавни медии. Според съобщенията войници от народната армия са провеждали учения за налагане на въздушна блокада. В рамките на това учение китайски бомбардировачи са летели във въздушното пространство на Тайван.

Тайван: Това е опит за сплашване

Официално изявление от страна на Китай липсва, докато Министерството на отбраната на Тайван определя съобщенията на държавните медии като пропаганда, която служи за "сплашване". "Призоваваме нашите граждани да останат единни пред лицето на такива разузнавателни операции, да отстояват свободата и демокрацията и да защитават заедно нашата родина", призоваха от тайванското министерство на отбраната.

Китай счита острова за част от своята народна република и заплашва със завладяването му от 1949 година насам, когато комунистите прогонват националистите от "Гоминдан" на острова. Китайската комунистическа партия използва обединението на Китай с Тайван като стожер на своята пропаганда. Тайпе, от своя страна, отхвърля претенциите на Китай.

Дни преди срещата между Тръмп и Си

Времето на сегашните провокации, в рамките на които китайски бомбардировачи H-6K прелетяха близо до Тайван, надали е избрано случайно. След няколко дни Доналд Тръмп трябва се срещне със своя колега Си Дзинпин. Вашингтон официално не признава Тайван като държава, но я подкрепя военно и политически. Въпреки че не поддържат официални дипломатически отношения с Тайван, САЩ са поели ангажимент да подпомагат отбранителните способности на страната.

Тръмп и Си планират да се срещнат след няколко дни в Южна Корея. Американският външен министър Марко Рубио вече увери, че Тайван не трябва да се притеснява от тези разговори.


  • 1 Защото искат да са Като Русия

    1 9 Отговор
    Опозорени во веки веков

    Коментиран от #2, #4

    12:37 27.10.2025

  • 4 оня с коня

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Защото искат да са Като Русия":

    властелина на света е само един и това е император ПУТИН

    Коментиран от #9

    12:40 27.10.2025

  • 5 Криворазбрана демокрация

    14 2 Отговор
    Когато САЩ атакуват,това е демокрация. Когато Русия или друга държава атакува,това е агресия. А де?

    12:41 27.10.2025

  • 6 Много се извинявам,ама...

    2 1 Отговор
    И тук да си продам боба с 8 мелодии. 6,50 за килограм.Има отстъпки за повече коментари...пардон ..килограми😂

    12:43 27.10.2025

  • 7 Не било компютри

    9 1 Отговор
    Китай ако атакува Тайван, на САЩ ще им остане да показват мускули на венецуелски рибари

    12:45 27.10.2025

  • 8 Мухаа ха!

    3 1 Отговор
    Тайпе,ще бъде новият вариант на Крим.Крим-2, но в драконов вариант.За разлика от мечока,при тях жалост няма.Ако се наложи,ще го сринат до основи,а след това ще го построят за броени месеци, ако потрябва и с население ще го запълнят.Имат от всичко в излишък.Сега само тестват реакции.Изчакват Мечока да си закръгли окончателно новата бърлога с четири области+ Одеса.За да му застане зад гърба,ако на някого му хрумнат нездрави идеи.А такъв самоубиец няма.Кой ще тръгне на директен сблъсък,срещу тези два гиганта, подкрепени от севера ,начело с непредсказуем Кимчо.С конвенционални оръжия е загубена кауза.Сухопътна операция е самоубийство.По вода, е директно стартиране на Трета световна,защото целият океански авионосен флот ще бъде занулен за часове,а без него ,зад океана се превръщат в нищожна регионална държава,разполагаща единствено с ЯО.

    12:56 27.10.2025

  • 9 Ахил

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    От коя лудница си избягал бе другарю че пишеш такива малоумни лъжи. Русия отдавна е вече регионална сила а не световна. Въпреки огромната военна помощ която получава Русия от Китай, Иран и Северна Корея тя вече четири години не може да превземи 4 украйнски провинции въпреки че нарушава международното право. Време е Путин да бъде изправен пред международния съд в Хага и да бъде осъден.

    13:20 27.10.2025