Китай вдигна бомбардировачи над Тайван. Защо сега?

Китайската армия е провела симулации на нападение над Тайван, съобщават китайските държавни медии. Според съобщенията войници от народната армия са провеждали учения за налагане на въздушна блокада. В рамките на това учение китайски бомбардировачи са летели във въздушното пространство на Тайван.

Тайван: Това е опит за сплашване

Официално изявление от страна на Китай липсва, докато Министерството на отбраната на Тайван определя съобщенията на държавните медии като пропаганда, която служи за "сплашване". "Призоваваме нашите граждани да останат единни пред лицето на такива разузнавателни операции, да отстояват свободата и демокрацията и да защитават заедно нашата родина", призоваха от тайванското министерство на отбраната.

Китай счита острова за част от своята народна република и заплашва със завладяването му от 1949 година насам, когато комунистите прогонват националистите от "Гоминдан" на острова. Китайската комунистическа партия използва обединението на Китай с Тайван като стожер на своята пропаганда. Тайпе, от своя страна, отхвърля претенциите на Китай.

Дни преди срещата между Тръмп и Си

Времето на сегашните провокации, в рамките на които китайски бомбардировачи H-6K прелетяха близо до Тайван, надали е избрано случайно. След няколко дни Доналд Тръмп трябва се срещне със своя колега Си Дзинпин. Вашингтон официално не признава Тайван като държава, но я подкрепя военно и политически. Въпреки че не поддържат официални дипломатически отношения с Тайван, САЩ са поели ангажимент да подпомагат отбранителните способности на страната.

Тръмп и Си планират да се срещнат след няколко дни в Южна Корея. Американският външен министър Марко Рубио вече увери, че Тайван не трябва да се притеснява от тези разговори.